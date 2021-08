Spoločnosť Dole Sunshine napreduje v súlade globálnym prísľubom do roku 2025

Rok po spustení prináša spoločnosť Dole správy o svojom prísľube Sunshine for All - zmena pre ľudí, planétu a prosperitu

SINGAPUR, 12. augusta 2021 /PRNewswire/ - Spoločnosť Dole Sunshine Company* dnes vydala svoju prvú správu o pokroku v prísľube Sunshine for All™, a to rok po vyhlásení svojho sľubu „The Dole Promise". Tento šesťstranný sľub núti 170-ročnú spoločnosť zvýšiť prístup k udržateľnej výžive, znížiť plytvanie potravinami, množstvo plastov v obaloch a emisie uhlíka a zvýšiť hodnotu pre zainteresované strany spoločnosti.

Dole Sunshine Company Drives Global Promise Forward With Eye On 2025

Správa podrobne popisuje opatrenia spoločnosti Dole za posledný rok a tiež to, ako bude pokračovať vo svojom úsilí o dosiahnutie ambicióznych cieľov stanovených v prísľube. Prvý rok sa zamerala na stanovenie referenčných hodnôt, vytváranie strategických partnerstiev a akcií a investícií do výskumu a vývoja, inovácií a spotrebiteľského výskumu.

„Zmena začína prevzatím zodpovednosti za svoje vlastné činy a prvý krok je najťažší," povedal Pier Luigi Sigismondi, prezident skupiny Food & Beverages Group The Dole Sunshine Company. „Veríme, že máme potenciál vybudovať lepší zajtrajšok, a videli sme výsledky v prvom roku. Keď sa pozeráme dopredu, môžeme urobiť viac, aby sme prispeli k lepšej výžive pre ľudí, fungovali lepšie odstránením odpadu a dosiahnutím uhlíkovej neutrality a pomohli vytvárať prosperitu poskytovaním spoločnej hodnoty pre všetky zúčastnené strany. "

Ľudia, planéta a prosperita

V júni 2020 sa spoločnosť Dole zaviazala sprístupniť výživné potraviny pre 1 miliardu ľudí, pričom sa bude snažiť dosiahnuť nulové straty ovocia a nulové plastové obaly na báze fosílnych palív do roku 2025 a čisté nulové emisie uhlíka do roku 2030. Počiatočné ukazovatele ukazujú, že napriek globálnej pandémii sa spoločnosť Dole presunula v kritických oblastiach naprieč svojim hodnotovým reťazcom a mala vplyv na celom svete.

„Podnikanie môže byť silou dobra. Aj keď sú výzvy, pred ktorými stojíme, skľučujúce, vedeli sme, že prvým krokom pri hľadaní riešení musí byť zaistenie poriadku nášho vlastného domu," povedal Christian Wiegele, prezident skupiny Fresh Produce, The Dole Sunshine Company. „Vieme však aj to, že to nedokážeme sami. Preto sa zameriavame na priority sľubu Dole a zameriavame sa aj na oblasti v externom prostredí, aby sme identifikovali inovácie, riešenia a partnerov, ktorí nám pomôžu dosiahnuť naše ciele."

Ľudia: Udržateľná výživa

Za posledný rok spotrebovalo výrobky spoločnosti Dole viac ako pol miliardy ľudí na celom svete1. Spoločnosť pokračuje v práci v rámci svojho portfólia potravín a nápojov, aby eliminovala spracovaný cukor a namiesto toho používa prírodné prísady, ktoré zákazníci očakávajú. Dnes, s využitím reformulácie a inovácií, 47 percent produktového portfólia značky obsahuje nulový spracovaný cukor, čo je zlepšenie oproti roku 2019.

A spoločnosť Dole verí, že nestačí len ponúkať výživné jedlá. Aby zlepšila znalosti a informovala o výžive, organizácia implementuje čisté označovanie, organizuje programy ako Sunshine for All Cities, ktoré ponúkajú kulinárske umenie, základné hodiny výživy a prístup k cenovo dostupným výrobkom, a investuje do vzdelávania spotrebiteľov s kampaňami ako Malnutrition Labels.

Planéta: Znižovanie odpadu a prevádzkového vplyvu spoločnosti Dole na planétu

Výrobky spoločnosti Dole stavajú na vysoko kvalitnom balení, a preto vyžadujú inovatívne riešenia, ktoré chránia planétu. Dole si kladie za cieľ začať odstraňovať plasty na báze fosílnych palív z vreciek a obalov Fruit Bowls (R) a nahradiť ich udržateľnými alternatívami, ako sú papier alebo buničina, a samolepky na báze polylaktickej kyseliny (PLA) na čerstvé ovocie do roku 2022. A v Južnej Kórei Spoločnosť Dole predstavila pre svoje banány popruhy na báze papiera, čo je krok, ktorý spoločnosť približuje k jej cieľu nulových plastových obalov na báze fosílnych palív.

Aby dosiahla svoj cieľ nulovej straty plodov a čistých nulových emisií uhlíka, urýchlila inovácie a investície. Od roku 2019 došlo k celosvetovému zníženiu emisií uhlíka o 12 percent a 34% energie spotrebovanej v roku 2020 bolo nakúpenej alebo vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. A prehodnotením spôsobov recyklácie takzvaného „škaredého" ovocia možno približne 80 percent potenciálnej straty ovocia v Dole Thajsko do roku 2021 znovu využiť, pričom spoločnosť chce do roku 2025 dosiahnuť 100%.

Prosperita: pozitívne ovplyvňuje všetky zúčastnené strany

Prepojené sľuby spoločnosti Dole sú zásadné pre vytváranie zdieľanej hodnoty pre všetkých - zamestnancov, zákazníkov, akcionárov a planétu, a to si vyžaduje spoluprácu nielen s vlastnými ľuďmi, ale aj so zainteresovanými stranami v celom hodnotovom reťazci.

Spoločnosť Dole napríklad nedávno oznámila svoje globálne partnerstvo s ESG, jedinečnou aliančnou platformou poskytovateľov služieb v oblasti obnoviteľnej energie, ktorá umožní spoločnosti Dole dosiahnuť do roku 2030 svoje 100 -percentné ciele v oblasti obnoviteľnej energie vo všetkých spracovateľských závodoch. Okrem toho spoločnosť Dole nadviazala partnerstvo so spoločnosťou Solidaridad a učí farmárov zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby rástli a zarábali viac, pričom budú chrániť krajinu a ďalej prispievať k vlastnému živobytiu a blahobytu.

Začiatkom tohto roka spoločnosť Dole taktiež uviedla fond Sunshine for All™ na podporu ďalších strategických partnerstiev a investícií. Ročný fond 2 milióny USD pracuje s inovátormi, začínajúcimi podnikmi a progresívnymi partnermi, aby pomohli splniť sľub Dole Promise v kľúčových oblastiach výživy, významnosti, poradenstva a implementácie a pomohli dosiahnuť ciele spoločnosti.

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku DoleSunshine.com a stiahnite si správu tu. K dispozícii sú tiež úplné informácie o sľube Dole Promise a fonde Sunshine for All.

Nasledujte nás na našej ceste k vytváraniu slnečného svitu pre všetkých @DoleSunshine.

* O spoločnosti The Dole Sunshine Company

Názov Dole Sunshine Company sa používa na reprezentáciu globálnych záujmov a spoločného úsilia spoločností Dole Asia Holdings, Dole Worldwide Packaged Foods a Dole Asia Fresh. Spoločnosť Dole Sunshine nie je skutočným podnikateľským subjektom a nepôsobí ako taká v žiadnej krajine alebo regióne. Viac informácií o spoločnosti Dole Sunshine Company nájdete na DoleSunshine.com.

O sľube Dole Promise

V júni 2020 spoločnosť Dole Asia Holdings oznámila sľub Dole Promise s tromi piliermi v oblasti výživy, udržateľnosti a vytvárania spoločnej hodnoty.

Prínos pre ľudí: zabezpečiť do roku 2025 pre jednu miliardu ľudí prístup k trvalo udržateľnej výžive. Pokročiť v napĺňaní cieľa a dosiahnuť do roku 2025 nulový obsah pridaného cukru vo všetkých produktoch spoločnosti Dole .

zabezpečiť do roku 2025 pre jednu miliardu ľudí prístup k trvalo udržateľnej výžive. Pokročiť v napĺňaní cieľa a dosiahnuť do roku 2025 nulový obsah pridaného cukru vo všetkých produktoch spoločnosti Dole Prínos pre planétu: do roku 2025 dosiahnuť nulové straty ovocia na farmách spoločnosti Dole, do roku 2025 úplne prestať používať plastové obaly na báze fosílnych palíf, do roku 2030 úplne eliminovať uhlíkové emisie v prevádzkach firmy Dole.

do roku 2025 dosiahnuť nulové straty ovocia na farmách spoločnosti Dole, do roku 2025 úplne prestať používať plastové obaly na báze fosílnych palíf, do roku 2030 úplne eliminovať uhlíkové emisie v prevádzkach firmy Dole. Prínos pre všetky zúčastnené strany: Dole bude aj naďalej pozitívne ovplyvňovať všetkých poľnohospodárov, komunity a ľudí pracujúcich pre spoločnosť Dole-prostredníctvom svojho záväzku rovnakých príležitostí, životných miezd a neustále sa zvyšujúcej úrovne bezpečnosti, výživy a pohody. Spoločnosť sa tiež snaží presadzovať ľudské práva v rámci priamych operácií a dodávateľských reťazcov budovaním kultúry transparentnosti a zodpovednosti.

1 Štúdia Ipsos, Júl 2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1587222/Dole_Global_Promise.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/152677/dole_packaged_foods_logo.jpg

Related Links

http://www.dole.com



SOURCE The Dole Sunshine Company