Spoločnosť Eastman prijíma globálne výzvy prostredníctvom ambiciózneho programu udržateľnosti

Inovátor materiálov zverejňuje správu o udržateľnosti za rok 2020 a oznamuje záväzky do roku 2030

KINGSPORT, Tenn., 2. decembra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Eastman (NYSE:EMN) v utorok oznámila ambiciózne záväzky v oblasti udržateľnosti do roku 2030 a zverejnila svoju správu o udržateľnosti na rok 2020. Správa zdôrazňuje záväzok spoločnosti k udržateľným inováciám a stanovuje ciele zamerané na riešenie troch zložitých, dlhodobých a potenciálne ničivých výziev, ktoré ovplyvnia našu rýchlo rastúcu populáciu: klimatická zmena, kríza plastového odpadu a sociálne nerovnosti.

As a materials innovator, Eastman is uniquely positioned to address challenges and to help create solutions that serve everyone through this Better Circle approach. Mark Costa, Eastman Board Chair and CEO

„Vďaka procesným, systémovým a materiálovým inováciám môžeme vytvárať riešenia, ktoré pomôžu vyriešiť klimatickú krízu a krízu v plastovom odpade, a zároveň uvádzať na trh produkty, ktoré sa budú starať o neustále rastúcu populáciu," uviedol Mark Costa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Eastman. „Považujeme to za inováciu pre Lepší kruh (Better Circle)."

Ako inovátor materiálov má spoločnosť Eastman jedinečnú pozíciu na riešenie týchto výziev a na pomoc pri vytváraní riešení, ktoré slúžia všetkým. Prostredníctvom prístupu Lepší kruh (Better Circle) má spoločnosť v úmysle:

Zmierniť klimatickú zmenu

Spoločnosť Eastman je zodpovedná za neustále zlepšovanie svojej operatívnej prítomnosti. Spoločnosť Eastman podporuje Parížsku dohodu a v súlade s ňou sa zaväzuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Záväzky do roku 2030:

Znížiť absolútny rozsah emisií skleníkových plynov 1+2 o jednu tretinu do roku 2030 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Inovovať a poskytovať produkty, ktoré umožnia úspory energie a znižovanie emisií skleníkových plynov v našich hodnotových reťazcoch a na spotrebiteľskej úrovni.

Cirkularita v hlavnom prúde

Spoločnosť Eastman prispieva k cirkulárnej ekonomike. Pre spoločnosť Eastman to znamená udržať plastový odpad mimo skládok a životného prostredia prostredníctvom recyklačných inovácií, ktoré premieňajú odpad na materiály, čím sa obmedzí použitie fosílnych surovín.

Záväzky do roku 2030:

Recyklovať viac ako 226 miliónov kilogramov plastového odpadu ročne pomocou technológií molekulárnej recyklácie so záväzkom recyklovať do roku 2025 viac ako 113 miliónov kg plastového odpadu ročne pomocou týchto technológií.

Katalyzovať zlepšenie systému recyklácie pokračovaním v rozširovaní možností recyklácie zložitejších výrobkov a účasťou na iniciatívach a spoluprácach zameraných na zvýšenie zberu.

Starostlivosť o spoločnosť

Podnikanie spoločnosti Eastman začína a končí ľuďmi. Tým, že sa bude pracovať zvnútra smerom von a zaistí sa, že populácia zamestnancov bude zrkadliť svetovú populáciu v jej rozmanitom zložení a zosúladí svoje externé partnerstvá a podporu s kľúčovými oblasťami vplyvu, prispeje spoločnosť Eastman k vytvoreniu spravodlivejšej spoločnosti.

Záväzky do roku 2030:

Dosiahnuť rodovú paritu v súlade so záväzkom voči Paradigm for Parity ® .

Byť lídrom v oblasti rasovej spravodlivosti v rámci nášho odvetvia.

Podporovať inovácie nových produktov, ktoré zlepšujú riešenie najnaliehavejších potrieb spoločnosti a zároveň zaisťujú bezpečnosť a transparentnosť produktu.

V rámci odhodlania dosiahnuť svoje záväzky do roku 2030 vydala spoločnosť Eastman správu o udržateľnosti za roku 2020. Správa predstavuje transparentný pohľad na pokrok, ktorý spoločnosť dosiahla pri plnení svojich cieľov do roku 2020, a plán, ako chce dosiahnuť svoj program do roku 2030.

„Naša stratégia udržateľnosti stavia na pokroku, ktorý sme dosiahli pri plnení našich predchádzajúcich cieľov," uviedol Costa. „Získali sme zásadné informácie o tom, ako udržateľnosť spojená s inováciami povedie k našej transformácii na spoločnosť zameranú na špeciálne materiály, a sme odhodlaní napredovať v environmentálnej aj sociálnej praxi v celej našej spoločnosti a v rámci našich komunít a každoročne hlásiť náš pokrok."

Správa o udržateľnosti spoločnosti za rok 2020 je k dispozícii už teraz. Ak si chcete pozrieť celú správu a dozvedieť sa viac o záväzkoch spoločnosti Eastman do roku 2030 k vytvoreniu Lepšieho kruhu, navštívte stránku eastman.com/sustainabilityreport .

O spoločnosti Eastman

Spoločnosť Eastman, založená v roku 1920, je globálna spoločnosť zameraná na špeciálne materiály, ktorá vyrába širokú škálu produktov nájdených v predmetoch, ktoré ľudia používajú každý deň. Spoločnosť Eastman má cieľ zvýšiť kvalitu života prostredníctvom materiálov a spolupracuje so zákazníkmi na dodávaní inovatívnych produktov a riešení pri zachovaní záväzku voči bezpečnosti a udržateľnosti. Model rastu poháňaný inováciami spoločnosti využíva výhody technologických platforiem špičkovej triedy, hlbokú angažovanosť zákazníkov a vývoj diferencovaných aplikácií na rast svojich vedúcich pozícií na atraktívnych koncových trhoch, ako sú doprava, stavebníctvo a spotrebný materiál. Spoločnosť Eastman, ako globálne inkluzívna a rozmanitá spoločnosť, zamestnáva približne 14 500 ľudí po celom svete a slúži zákazníkom vo viac ako 100 krajinách. Spoločnosť mala v roku 2019 tržby vo výške približne 9,3 miliárd dolárov a svoje ústredie má v meste Kingsport v štáte Tennessee v USA. Ďalšie informácie nájdete na stránke eastman.com .

