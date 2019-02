Spoločnosť FastMatch a bývalý generálny riaditeľ Dmitrij Galinov uzavreli dohodu u urovnaní

NEW YORK, 14. februára 2019 /PRNewswire/ -- FastMatch, Inc., popredný prevádzkovateľ devízového spotového trhu a Dmitrij Galinov, zakladateľ a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti dnes oznámili, že sa im podarilo dosiahnuť mimosúdny zmier v súvislosti s žalobou podanou Dmitrijom Galinovom proti spoločnosti FastMatch a jej materskej spoločnosti Euronext US. Podľa podmienok urovnania žiadna strana nepriznáva žiadnu zodpovednosť alebo nesprávne konanie.

Urovnanie prebehlo v najlepšom záujme spoločnosti, jej zamestnancov a klientov. Generálny riaditeľ spoločnosti FastMatch Kevin Wolf, nástupca Dmitrija Galinova, bude naďalej poskytovať služby medzinárodnej klientele spoločnosti FastMatch a rozvíjaniu obchodu. Dmitrij Galinov odišiel zo spoločnosti 6. júna 2018 a venuje sa inej činnosti.

O spoločnosti FastMatch

FastMatch je elektronická komunikačná sieť pre obchodovanie s devízami, ktorá svojim zákazníkom ponúka prístup k rôznorodému portfóliu diverzifikovanej likvidity s bezprecedentnou rýchlosťou a úplnou transparentnosťou v optimálnej lokalite. Jej oceňovaná technológia poskytuje spoločnosti FastMatch dôležitú výhodu v rýchlosti a umožňuje zabezpečenie služieb tisíckam klientov naraz. Medzi klientov patria makléri, inštitúcie, banky, hedgeové fondy a investičné spoločnosti.

O Dmitrijovi Galinovi

Pred založením spoločnosti FastMatch v roku 2012 bol Dmitrij Galinov riadiacim pracovníkom v Credit Suisse, kde viedol divíziu súkromného kapitálu Crossfinder. Pracoval v rôznych pozíciách aj na burze v New Jersey, Direct Edge a v obchodnej spoločnosti Lava Trading v New Yorku.

KONTAKTY -

FastMatch

Sard Verbinnen & Co:

Ellen Davis/Emily Claffey/Kelly Langmesser

+1 212 687 8080

FastMatchCommsandLegal-SVC@sardverb.com

Euronext

Pauline Bucaille

+33 1 70 48 23 31

pbucaille@euronext.com

Pascal Brabant (Brussels)

+32 2 620 15 50

pbrabant@euronext.com

Euronext/FastMatch Analysts & Investors

Aurélie Cohen

+33 1 70 48 24 27

ir@euronext.com

Dmitri Galinov

Eric C. Andrus

KARV Communications

122 East 42nd Street

Suite 2005

+1 212 333 0267

eca@karvcommunications.com

SOURCE Dmitri Galinov