Spoločnosť Foot Locker, Inc. si vybrala spoločnosť Adyen pre zabezpečenie medzinárodných obchodných a online platieb

AMSTERDAM, 7. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Adyen (AMS: ADYEN), globálna platobná platforma pre mnoho popredných svetových spoločností, dnes oznámila, že si ju vybrala spoločnosť Foot Locker, Inc., špecializovaný atletický maloobchod so sídlom v New Yorku, na platby na rôznych trhoch a predajné kanály na celom svete. Foot Locker a Adyen spolupracujú od roku 2018.

„Jednotná platforma spoločnosti Adyen a globálny dosah umožňujú spoločnosti Foot Locker poskytovať príkladné platobné skúsenosti šité na mieru potrebám našich zákazníkov na rôznych trhoch v Severnej Amerike, Európe a APAC," uviedol John Wompey, viceprezident pre zákaznícke pripojenie v spoločnosti Foot Locker. „Schopnosť spoločnosti Adyen urýchliť a zjednodušiť proces implementácie bola rozhodujúca pre náš ďalší úspech na týchto trhoch."

„Našim cieľom je, tak ako vždy, dať našim obchodníkom schopnosť poskytnúť zákazníkom čo najlepší zážitok a sme nadšení, že môžeme naďalej rozvíjať vzťahy so spoločnosťou Foot Locker a pomáhať im v tom," uviedol Kamran Zaki, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Adyen. „Spoločnosť Foot Locker je v jedinečnej pozícii, aby priniesla to najlepšie z atletickej obuvi a oslovila viac zákazníkov na celom svete, a sme hrdí na to, že s nimi spolupracujeme."

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.adyen.com.

O spoločnosti Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) je platobná platforma pre mnoho popredných svetových spoločností a poskytuje modernú end-to-end infraštruktúru spojenú priamo s Visa, Mastercard a globálne preferovanými platobnými metódami spotrebiteľov. Adyen poskytuje bezproblémové platby naprieč online kanálmi, mobilnými kanálmi a kanálmi v kamennom obchode. Vďaka kanceláriám po celom svete služi spoločnosť Adyen zákazníkom ako sú napríklad spoločnosti Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos a L'Oréal. Spolupráca so spoločnosťou Foot Locker, Inc., ktorá je popísaná v tejto aktualizácii, podčiarkuje neustály rast spoločnosti Adyen v priebehu rokov u súčasných i nových obchodníkov.

O spoločnosti Foot Locker Inc.

Foot Locker, Inc. je vedúcou spoločnosťou v oblasti predaja tenisiek a oslavuje kultúru mládeže po celom svete prostredníctvom portfólia značiek ako Foot Locker, Lady Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction, Runners Point a Sidestep. S 3 100 maloobchodnými predajňami v 27 krajinách Severnej Ameriky, Európy, Ázie, Austrálie a Nového Zélandu, ako aj webovými stránkami a mobilnými aplikáciami je účelom spoločnosti inšpirovať a posilniť mládežnícku kultúru po celom svete podporovaním spoločnej vášne, seba vyjadrenia a vytváranie bezkonkurenčných zážitkov v srdci globálnej teniskovej komunity. Foot Locker, Inc. má sídlo v New Yorku. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.footlocker-inc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg

Related Links

http://www.adyen.com



SOURCE Adyen