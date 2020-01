Spoločnosť Forever Living Products vyrobila 5 miliónov balíčkov s jedlom v rámci boja proti hladu vo svete

Spoločnosť usporiadala slávnostné balenie jedál 18. decembra pri príležitosti dosiahnutia tohto dôležitého míľniku v boji proti hladu vo svete. Viac ako 200 dobrovoľníkov a zamestnancov sa zapojilo do balenia jedál v domovskom meste firmy Forever v Scottsdale, Arizone na znak úspešného zavŕšenia kampane firmy Forever pod názvom „We Rise". Zakladateľ firmy Forever a jej generálny manažér Rex Maughan slávnostným úderom na gong oznámil zabalenie päťmiliónteho balíčka s jedlom.

Kampaň vznikla ako súčasť partnerstva medzi firmou Forever Living Products a organizáciou Rise Against Hunger s cieľom zabaliť a odoslať 5 miliónov balíčkov s jedlom do roku 2020.

„Vďaka odhodlaniu a snahe viac ako 17 000 zamestnancov a vlastníkov firmy Forever Living na celom svete, sa nám podarilo dokonca presiahnuť cieľ 5 miliónov," hovorí prezident firmy Forever Living Products Gregg Maughan. „Tieto jedlá pomáhajú naštartovať sny a budovať silnejšie komunity. Spoločne pracujeme na tom, aby sme mohli žiť vo svete, kde žiadne dieťa nemusí ísť spať hladné alebo sa obávať, ako si zabezpečí ďalšie jedlo."

Dobrovoľnícke tímy z 38 miest v 24 krajinách pracovali na dosiahnutí cieľového počtu balíčkov s jedlom. Táto pomoc ovplyvní približne 51 000 životov v 16 krajinách.

O spoločnosti Forever Living Products

Forever Living Products je najväčším svetovým výrobcom a distribútorom produktov z aloe vera na svete. Spoločnosť bola založená v roku 1978 a rozrástla sa na firmu pôsobiacu vo viac ako 160 krajinách. Ponúka širokú škálu inovatívnych produktov, ktoré ľuďom pomáhajú osvojiť si zdravý životný štýl a získať príjem prostredníctvom priameho predaja produktov spoločnosti Forever. Forever podporuje organizáciu Rise Against Hunger zo svojich pobočiek na celom svete a prostredníctvom charitatívnej organizácie Forever Giving. Viac informácií o Forever Giving nájdete na: www.forever-giving.org. Viac informácií o firme Forever Living Products nájdete na: www.foreverliving.com.

O organizácii Rise Against Hunger

Rise Against Hunger (Postav sa proti hladu), medzinárodná organizácia zameraná na zmiernenie hladu, ktorá zabezpečila balenie jedla pre milióny ľudí distribuovaných do 74 krajín sveta. Viac informácií o hre Rise Against Hunger nájdete na: www.riseagainsthunger.org.

