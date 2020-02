Spoločnosť Highlander Partners podpísala záväznú zmluvu na predaj skupiny Akomex Group

VARŠAVA, Poľsko, 4. februára 2020 /PRNewswire/ -- Highlander Partners, L.P., popredná súkromná investičná spoločnosť operujúca na trhu stredne veľkých podnikov so sídlom v Dallase, štáte Texas a pobočkami v strednej Európe, podpísala záväznú zmluvu na predaji skupiny Akomex Group, ktorá je predmetom schválenia poľským protimonopolným úradom (UOKiK). Akomex je jedným z popredných výrobcov obalov v strednej Európe, ktorý sa špecializuje na vysokokvalitné kartóny, letáky, štítky, podnosy a laminátové fólie pre farmaceutický, potravinársky, elektronický a technologický priemysel a odvetvia osobnej starostlivosti a domácich spotrebičov. Firma Akomex vznikla v roku 1993, sídlo má v Poľsku a prevádzkuje dva výrobné podniky v Poľsku a jeden spracovateľský podnik v Dánsku. Ročne vyprodukuje viac ako 1,8 miliardy položiek.

Spoločnosť získava Sebastian Śliwa, spoluzakladateľ spoločnosti Akomex a súčasný menšinový akcionár, spoločne s manažmentom a podporou fondu AMC Capital IV S.c.Sp., ktorý firme Mezzanine Management zabezpečuje poradenstvo.

Spoločnosť Highlander získala kontrolný podiel v spoločnosti Akomex v roku 2010 a krátko na to významne rozšírila kapacity prostredníctvom nového vybavenia a najmodernejších výrobných zariadení v poľskom meste Starogard Gdanski. V roku 2014 spoločnosť Akomex kúpila firmu Druk Pak v poľskom meste Aleksandrów Kujawski, aby ďalej diverzifikovala svoje portfólio v rámci farmaceutických obalov. Po tejto akvizícii nasledovala kúpa dánskeho výrobcu obalov Planopack of Herning v Dánsku v roku 2018. Zlúčenie týchto troch spoločností vyústilo do vzniku jednej z najväčších firiem na výrobu obalov v strednej Európe, ktorá slúži mnohým z popredných svetových výrobcov potravín a farmaceutických výrobkov.

„Po viac ako deviatich rokoch a dvoch významných doplnkových akvizíciách vrátane transakcie súkromného vlastníctva sme veľmi spokojní s výsledkami a výstupmi skupiny Akomex. Manažérsky tím odviedol neuveriteľnú prácu pri integrácii podnikov a doviedol našu spoločnosť až k vedúcej pozícii v odvetví obalov, ktorá poskytuje služby a tovar najznámejším podnikom v potravinárskom a farmaceutickom priemysle," uviedol Artur Dzagarow, generálny riaditeľ varšavskej kancelárie firmy Highlander.

„Akomex je dokonalým príkladom trpezlivého prístupu ku kapitálu, ktorý je firme Highlander vlastný. Spoločnosť Akomex vlastníme od roku 2010 a prostredníctvom kapitálových investícií sme značne rozšírili jej vybavenie a možnosti, investovali do profesionálneho riadenia a dokončili veľmi významné a strategické akvizície," dodal Jeff L. Hull, prezident a generálny riaditeľ firmy Highlander. Hull dodáva: „Sme veľmi spokojní s prácou, ktorú odviedol Grzegorz Łajca, prezident a generálny riaditeľ skupiny Akomex Group, a jeho tím. Vďaka nej sa spoločnosť Akomex stala lídrom v strednej Európe. Želáme celému tímu a Sebastianovi len to najlepšie v budúcich projektoch. Sme presvedčení, že Akomex má veľmi dobré vyhliadky do budúcnosti."

Rothschild & Co (Rothschild & Co Polska - www.rothschildandco.com) pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti Highlander a firma GESSEL (www.gessel.pl) poskytla právne poradenstvo spoločnosti Highlander.

CIC Corporate Finance (www.cic.pl) pôsobil ako poradca Sebastiana Śliwu a firmy Mezzanine Management pri tejto transakcii. Firmy Baker & McKenzie (www.bakermckenzie.com) a Norton Rose (www.nortonrosefulbright.com) pôsobili v roli právnych poradcov. Firma EY zabezpečila analýzu náležitej starostlivosti.

O spoločnosti Highlander Partners

Highlander Partners, L.P. je súkromná investičná spoločnosť so sídlom v Dallase s hodnotu spracovaných aktív prevyšujúcou 2 miliardy USD. Firma sa zameriava na investovanie do podnikov v cielených odvetviach, v ktorých majú riaditelia významné prevádzkové a investičné skúsenosti v oblastiach základnej výroby, potravín, chemikálií, stavebných materiálov, spotrebných výrobkov a ďalších. Highlander Partners využíva investičný prístup „kúp a vybuduj", čo znamená pridanú hodnotu vo firmám vo forme organického rastu a rozvoja pomocou akvizícií. Viac informácií nájdete na: www.highlander-partners.com.

O spoločnosti Mezzanine Management

Spoločnosť Mezzanine Management v súčasnosti investuje z programu Accession Mezzanine Capital IV, ktorý uzavrel rok 2018 so sumou 264 miliónov EUR a je doteraz najväčším nástrojom spoločnosti. Spoločnosť pridáva do svojej súkromnej regionálnej dlhovej platformy stratégiu priameho poskytovania úverov s cieľom kompenzovať rastúce, ale stále nedostatočne docenené príležitosti na svojom kľúčovom trhu v strednej Európe. Mezzanine Management je výhradným poradcom skupiny Accession Mezzanine Capital, ktorej celková investícia presahuje 700 miliónov EUR. Spoločnosť Mezzanine Management pôsobí v strednej a východnej Európe od roku 2000 prostredníctvom svojich pobočiek vo Viedni, Varšave, Bukurešti, Budapešti a Prahe. Investičné portfólio fondov je rozmanité, s viac ako 50 transakciami v 12 krajinách strednej a východnej Európy. Fondy sú podporované renomovanými inštitucionálnymi investormi vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj, Európskeho investičného fondu a niekoľkých bánk, fondov fondov, penzijných fondov a poisťovacích spoločností. Viac informácií nájdete na: www.mezzmanagement.com.

