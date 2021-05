Spoločnosť Hisense odštartuje kampaň #UpgradeYourHome na UEFA EURO 2020 s veľvyslancom kampane Dwyanom Wadeom a futbalovými legendami

Kampaň #UpgradeYourHome je aktivovaná 6. mája. Každý zákazník, ktorý si zakúpi produkt Hisense do 11. júla, bude vyzvaný k registrácii na global.hisense.com, aby získal platné zapojenie sa do súťaže. Účastníci sú oprávnení vstúpiť do hry a vyhrať 10 000 EUR. Kampaň súvisí s témou „Upgrade" a poskytuje spotrebiteľom príležitosť vylepšiť svoje domáce spotrebiče, aby sa pripravili na letnú sezónu, a pútavým spôsobom vytvára exkluzívne spojenie s publikom turnaja.

Spolu s kampaňou #UpgradeYourHome predstavuje spoločnosť Hisense heroické produkty, aby pripravila fanúšikov športu na turnaj EURO 2020.

U7QF

Televízor ULED s technológiou Quantum Dot Color poskytuje viac ako miliardu odtieňov farieb. Technológia lokálneho stmievania Hisense Full Array využíva na zvýšenie presnosti nezávisle riadené zóny stmievania. Vďaka funkcii Športový režim vytvára U7QF skutočne žiarivú krištáľovo čistú športovú scénu plnú živých farieb a bohatých vrstiev. Prináša domov autentický filmový zážitok s podporou HDR10+ a Dolby Vision™ s pohlcujúcim zvukom od Dolby Atmos®.

U8GQ

Úžasné úrovne čistoty farieb sú umožnené vďaka televízoru U8GQ. Tento televízor Quantum Dot HDR ULED prináša používateľom viac ako 1 miliardou verných farieb, zatiaľ čo Ultra HD Premium ponúka výnimočnú čistotu 4K. Viac ako 90 nezávisle riadených stmievacích zón je schopných dosiahnuť špičkové detaily aj v najtemnejšej scéne. Systém optimalizácie obrazu s umelou inteligenciou automaticky upravuje kvalitu obrazu pre najlepší zážitok zo sledovania podľa identifikovaného scenára. Televízor prináša skutočný filmový zážitok s podporou IMAX Enhanced, HDR10+ a Dolby Vision IQ™ a pohlcujúcim zvukom Dolby Atmos® s viackanálovým priestorovým zvukom.

PureFlat

Séria PureFlat od spoločnosti Hisense má pokrokový dizajn a dávkovač ľadu a vody. Vďaka integrovanému dávkovaču ľadu a vody majú používatelia neustále k dispozícii chladenú vodu a výrobník ľadu alebo drveného ľadu. Vnútorný priestor je masívny a prispôsobiteľný pomocou inovatívnych riešení úložného priestoru, ako sú napríklad konvertibilné dvere, ktoré sa môžu zmeniť na chladničku alebo mrazničku v širokom rozmedzí teplôt.

Ďalšie informácie o kampani nájdete na stránke global.hisense.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1504581/image.jpg

