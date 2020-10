Spoločnosť HONOR investuje do pracovnej sily budúcnosti a v spolupráci s poprednými kreatívnymi agentúrami Affinity a Grey spúšťa program Stand Out With HONOR

Značka HONOR spúšťa na webovej stránke hihonor.com globálny kreatívny program #StandOutWithHONOR (ako sa so značkou HONOR odlíšiť od ostatných), ktorý mladým ľuďom umožňuje zúčastniť sa pracovného pohovoru s možnosťou získať štvortýždňovú platenú stáž v poprednej kreatívnej agentúre Grey

LONDÝN, Oct. 29, 2020 /PRNewswire/ -- Globálna technologická značka HONOR v stredu oznámila, že v rámci akadémie HONOR spustila na svojich webových stránkach hihonor.com nový globálny kreatívny program s názvom "Stand Out With HONOR (ako sa so značkou HONOR odlíšiť od ostatných). "Program" Stand Out With HONOR "vyzýva mladých ľudí, aby sa zapojili do súťaže, kde budú pri riešení rôznych úloh môcť preukázať svoju kreativitu. Súťaží sa o prenosný počítač HONOR MAGICBOOK a tiež o platenú stáž v kreatívnej agentúre Grey v Spojenom Kráľovstve a v Nemecku. Spoločnosť HONOR tiež, v spolupráci s kreatívnou firmou Affinity, ktorá sa zaoberá grafickým softvérom, vytvorila niekoľko video návodov, ktoré študentom ukazujú, ako posunúť svoje schopnosti pri hľadaní zamestnania a spracovanie životopisu na vyššiu úroveň. Tieto video návody boli vytvorené na zariadení HONOR MAGICBOOK.