SPOLOČNOSŤ HONOR OZNAMUJE GLOBÁLNE UVEDENIE ÚPLNE NOVEJ SÉRIE HONOR MAGIC4 NA VEĽTRHU MWC 2022

„V spoločnosti HONOR sa vždy sami seba pýtame, čo môžeme urobiť, aby sme vyriešili problémy používateľov a vytvorili pre nich tú najlepšiu skúsenosť s produktom? Naša prémiová séria HONOR Magic je skutočnou ukážkou našej inovatívnej technológie a je dôkazom nášho horlivého prístupu k neustálemu prekonávaniu priemyselných štandardov," povedal George Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti HONOR Device Co, Ltd. „Úplne nová séria HONOR Magic4, ktorá nanovo definuje dokonalosť v dizajne, zobrazení, nahrávaní videa, výkone a zabezpečení, bude riešiť problémy a poskytne používateľom na celom svete magický zážitok.

Predstavujeme úplne novú sériu HONOR Magic4

Vďaka ikonickému symetrickému dizajnu, vylepšenému vizuálnemu zážitku zo zobrazenia, prelomovým možnostiam fotografovania a natáčania videa, vynikajúcemu výkonu a komplexným funkciám ochrany súkromia posúva úplne nová séria HONOR Magic4 svoju sériu Magic, vlajkovú loď spoločnosti HONOR, na úplne novú úroveň.

Vynikajúci výkon vlajkovej lode vďaka technológii úplne novej platformy Snapdragon 8 Gen 1

Séria HONOR Magic4 , ktorá je vybavená najnovšou mobilnou platformou Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G [1], prináša používateľom bezkonkurenčné napájanie a výkon. Séria HONOR Magic4, podporovaná špičkovým procesorom Qualcomm 7. generácie s umelou inteligenciu a architektúrou procesora Cortex-X2, sa môže pochváliť ultra vysokou rýchlosťou spracovania pri dosahovaní vysokej úrovne účinnosti. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou séria HONOR Magic4 zvyšuje výkon CPU o 20 %, výkon GPU o 30 % a schopnosti umelej inteligencie o neuveriteľných 300 %. Séria HONOR Magic4 je vybavená úložiskom s kapacitou 8 GB RAM a 256 GB, čo používateľom zaisťuje plynulý a stabilný výkon.

Séria HONOR Magic4, ktorá poskytuje skutočný výkon vlajkovej lode, je podporovaná výkonnými mechanizmami HONOR Turbo Engine, ktoré maximalizujú možnosti jej čipovej sady. HONOR OS Turbo X zaisťuje bezproblémovú spoluprácu hardvéru a softvéru s cieľom zlepšiť plynulosť, ochranu proti starnutiu a spotrebu energie. Spoločnosť HONOR, zameraná na optimalizáciu výkonu hier, prináša do odvetvia mobilných hier prostredníctvom GPU Turbo X prvú technológiu Super Rendering s umelou inteligenciou, pričom poskytuje výnimočne vysokú snímkovú frekvenciu a sieťovú konektivitu a zároveň generuje menej tepla a znižuje latenciu, čím primerane uspokojuje požiadavky hráčov na vysokú hernú kvalitu a plynulú grafiku.

Symetrický dizajn s displejom Quad-Curved Display (displej zaoblený na všetkých štyroch hranách)

Model HONOR Magic4 Pro má ikonický symetrický dizajn „Eye of Muse" od spoločnosti HONOR so 6,81-palcovým zakriveným displejom Quad-Curved Display LTPO[2] a ultra tenkými rámikmi pre skutočne pohlcujúci zážitok zo sledovania a neuveriteľne pohodlné uchopenie.

Obrazovka HONOR Magic4 Pro dokáže zobraziť až 1,07 miliardy farieb a podporuje 100 % DCI-P3, čo vedie k ostrejším, vernejším farbám, aké môžete vidieť v kine, a živšiemu hernému zážitku. So zdrojom obrazu s rozlíšením HDR 10+ je každá snímka zobrazená v modeli HONOR Magic4 Pro živšia, a to vďaka vyššiemu dynamickému rozsahu a lepšiemu zobrazeniu farieb. Séria HONOR Magic4 s technológiou novej generácie displejov LTPO a technológiou HONOR MotionSync, poskytuje inteligentnú obnovovaciu frekvenciu od 1 Hz do 120 Hz, ktorá sa prispôsobuje rôznym štýlom obsahu a zaisťuje väčšiu účinnosť napájania a bezproblémovú zábavu.

HONOR Magic4 Pro tiež dosahuje automatickú konverziu z rozlíšenia SDR na HDR v reálnom čase a zvýšenú snímkovú frekvenciu s kompenzáciou pohybu na základe technológie MEMC, čím poskytuje pohlcujúcejší a autentickejší zážitok zo sledovania všetkých typov obsahu, vrátane videí s vysokým rozlíšením, high-tech grafiky, filmov, hier a ďalších.

Séria HONOR Magic4, ktorá je ideálna pre tých, ktorí trávia dlhé hodiny pred obrazovkou, poskytuje pulznú šírkovú moduláciu (PWM) 1920 Hz, najvyššiu PWM, aká bola kedy dosiahnutá na obrazovke LTPO, čím sa minimalizuje namáhanie očí a poskytuje pohodlný zážitok zo sledovania, a to aj v prostredí so slabým osvetlením. HONOR Magic4 Pro má tiež certifikáciu IP68[3], ktorá ponúka účinnú ochranu proti prachu, dažďu a vode, a odoláva ponoreniu do vody až do hĺbky 1,5 m na 30 minút.

Tri fotoaparáty s ultra-fúznou výpočtovou fotografiou

Model HONOR Magic4 Pro posúva priemyselné štandardy pomocou výkonnej kombinácie troch fotoaparátov s 50 Mpx širokouhlým fotoaparátom, ktorý obsahuje 1/1,56-palcový farebný senzor[4], 50 Mpx 122o ultraširokouhlý fotoaparát a 64 Mpx[5] teleobjektív Periscope, všetky s podporou špičkovej ultrafúznej výpočtovej fotografie, ktorá zariadeniu umožňuje vytvárať snímky s vysokým rozlíšením a ohromujúcou čistotou, a to aj pri snímaní z diaľky.

Počítačová fotografia s viacerými fotoaparátmi umožňuje spojenie v celom rozsahu ohniskových vzdialeností a poskytuje vynikajúce zobrazovacie schopnosti. 50 Mpx širokouhlý fotoaparát a 50 Mpx ultraširokouhlý fotoaparát poskytujú 65 % zvýšenie ostrosti a čistoty obrazu pomocou výpočtovej fotografie. Po spojení výpočtovej fotografie so širokouhlým fotoaparátom poskytuje 64-megapixelový teleobjektív Periscope 3,5-násobný optický zoom a 100-násobný digitálny zoom, čím ďalej zvyšuje ostrosť a čistotu obrazu o 160 %.

Spoločnosť HONOR dosiahla pokrok s pokročilou fotografiou pri nahrávaní videa. Na základe výpočtového algoritmu pre fotografie a videografie v duálnom reťazci spoločnosti HONOR dokáže modul Magic4 Pro zachytiť skutočne vysokokvalitné snímky pri natáčaní videí, čo nie je obmedzené kvalitou nahrávania videa, ako je to bežné v iných smartfónoch.

Kinematografia videa s Magic-Log Movie Master

Séria HONOR Magic4 ponúka zábery na filmovej úrovni a obsahuje HONOR Magic-Log Movie Master a filmové efekty s umelou inteligenciou. Vďaka tomu séria HONOR Magic4 prináša prvé 10-bitové nahrávanie videa Log 4K v 60 snímkach za sekundu, čím prekonáva ďalší priemyselný štandard.

Formát Log, ktorý sa bežne používa na natáčanie filmov na profesionálnej úrovni, umožňuje používateľom vylepšiť vzhľad ich videí filmovými farebnými tónmi v čistote HDR. Séria HONOR Magic4, vybavená funkciou Cinematic 3D LUT (Look Up Table), s formátom Magic-Log pomáha používateľom upravovať si videá vo vynikajúcich farebných odtieňoch vhodných pre filmy, čo umožňuje začínajúcim tvorcom vniesť do svojho obsahu farby a nálady v hollywoodskom štýle.

Výkonné 100 W bezdrôtové nabíjanie

Model HONOR Magic4 Pro je napájaný mimoriadne veľkou batériou s kapacitou 4 600 mAh[6], ktorá obsahuje najvýkonnejšiu kombináciu supernabíjania SuperCharge od spoločnosti HONOR, ktorá poskytuje mimoriadne dlhú výdrž batérie a celodenné pripojenie. Vďaka 100 W káblovému nabíjaniu HONOR SuperCharge[7] sa HONOR Magic4 Pro nabije na 100 % len za 30 minút. Model HONOR Magic4 Pro je tiež prvým, ktorý podporuje 100 W bezdrôtovú technológiu HONOR SuperCharge[8], ktorá nabije zariadenie na 50 % za 15 minút.

Skutočne prispôsobený magický zážitok s Magic UI 6.0

Séria HONOR Magic4 obsahuje najnovšie používateľské rozhranie HONOR Magic UI 6.0 založené na systéme Android 12, ktoré ponúka celý rad vylepšených, prispôsobených funkcií, ktoré používateľom na celom svete poskytujú skúsenosti inteligentného života.

Prostredníctvom povedomia o kontexte, predikcie profilu a veľkého znalostného grafu umožňuje Magic UI 6.0 sérii HONOR Magic4 pôsobiť ako osobný asistent, ktorý sa inteligentne učí návyky používateľov smartfónov, aby poskytoval prispôsobené návrhy aplikácií a aktualizácie, čím poskytuje skutočne magický a prispôsobený zážitok.

Zvýšená ochrana súkromia a zabezpečenie; predstavujeme Privacy Calling

Model HONOR Magic4 Pro ponúka nové prevratné riešenie prenikania zvuku, čo je pre mnohých bežná frustrácia zo smartfónov, a predstavuje úplne novú funkciu Privacy Calling[9] podporovanú umelou inteligenciou s využitím technológie Directional Sound, ktorá zabraňuje úniku zvuku pri súkromných telefónnych hovoroch.

Funkcia Directional Sound je vybavená vôbec prvou technológiou frekvenčného delenia, ktorá podporuje súčasný prenos zvuku z modulu vysielajúceho zvuk na obrazovke a prijímači. Obrazovka a prijímač spolupracujú pri úprave hlasitosti prichádzajúceho zvuku tak, aby vyhovovala rôznym prostrediam, čím zaisťujú, že aj keď sa nachádzate v tichom prostredí, napríklad vo výťahu, ľudia stojaci vedľa vás nepočujú hlas volajúceho.

Systém duálneho zabezpečenia HONOR Magic4 Series (HTEE+QTEE), ktorý bol vyvinutý v spolupráci so spoločnosťou Qualcomm na základe mobilnej platformy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, poskytuje rozšírené bezpečnostné požiadavky pre kľúčové služby na celom svete. Séria HONOR Magic4 je tiež vybavená nezávislým bezpečnostným čipom, ktorý poskytuje maximálne zabezpečenie pre heslá a biometrické údaje, ako je ID tváre a odtlačky prstov. 3D hĺbkový fotoaparát v modeli HONOR Magic4 Pro tiež využíva 3D biometriu rozpoznávania tváre pre vysokú úroveň zabezpečenia a ochrany.

Model HONOR Magic4 Pro je tiež vybavený 3D sonickým snímačom Gen 2 od spoločnosti Qualcomm, ktorý ponúka najvýkonnejšie[10], najtenšie a najspoľahlivejšie riešenie na zabezpečenie odtlačkov prstov na svete. S o 77 % väčšou oblasťou snímača odtlačkov prstov, 1,7-krát väčším počtom biometrických údajov a o 40 % vyššou rýchlosťou v porovnaní s predchádzajúcou generáciou umožňuje HONOR Magic4 Pro autentifikáciu jedným dotykom s využitím zvukových vĺn namiesto svetla na rozpoznanie a ochranu používateľov.

Farba, ceny a dostupnosť

Okrem čiernej a bielej farby je séria HONOR Magic4 k dispozícii v úplne novej úžasnej azúrovej a elegantnej zlatej farbe. Tieto prémiové farby predstavujú bohaté skúsenosti spoločnosti HONOR v oblasti remeselného spracovania a hlbokú históriu vo vývoji esteticky príjemných produktov s prémiovým dizajnom. Časom budú uvedené na trh ďalšie farby.

Séria HONOR Magic4 bude k dispozícii od 2. štvrťroka 2022.

Cena modelu HONOR Magic4 bude začínať na 899 EUR (8 GB + 256 GB), zatiaľ čo cena modelu HONOR Magic4 Pro bude začínať na 1 099 EUR (8 GB + 256 GB).

Predstavujeme úplne nové hodinky HONOR Watch GS 3 a slúchadlá HONOR Earbuds 3 Pro

Spoločnosť HONOR tiež predstavila hodinky HONOR Watch GS 3, ktoré sú inšpirované tradičnými mechanickými hodinkami. Hodinky s elegantným a štýlovým dizajnom a kvalitnými materiálmi, ako je nehrdzavejúca oceľ 316L, sú navrhnuté na pohodlné celodenné nosenie, vážia iba 44 g a merajú 10,5 mm.

Hodinky HONOR Watch GS 3 sa dodávajú s novým osemkanálovým modulom snímača PPG (fotopletyzmografia), ktorý detekuje presné optické signály. So zariadením na monitorovanie tepovej frekvencie s využitím umelej inteligencie, ktoré kombinuje viacero algoritmov na odstránenie hluku počas cvičenia, hodinky HONOR Watch GS 3 výrazne zlepšujú presnosť funkcie monitorovania tepovej frekvencie, čo umožňuje používateľom sledovať si zdravotný stav.

Hodinky HONOR Watch GS 3, ktoré podporujú viac ako 100 režimov cvičenia, tiež poskytujú presné možnosti sledovania trasy a využívajú vstavaný L1/L5 dvojfrekvenčný GNSS (globálny navigačný satelitný systém) pri behu, bicyklovaní alebo turistike.

Hodinky HONOR Watch GS 3 budú dostupné v troch farbách: Midnight Black, Ocean Blue a Classic Gold. Cena hodiniek HONOR Watch GS 3 bude začínať na 229 EUR. Dostupnosť bude oznámená neskôr.

HONOR tiež oznámil uvedenie úplne nových slúchadiel HONOR Earbuds 3 Pro. Skutočné bezdrôtové stereofónne (TWS) slúchadlá sú vybavené dizajnom as dvoma budičmi, ktorý obsahuje dynamický budič s priemerom 11 mm a piezoelektrický keramický výškový reproduktor s vysokým rozlíšením, ktorý poskytuje bohaté a jemné zvukové detaily a dunivé basy.

Inovatívna možnosť merania teploty, prvýkrát použitá v tomto odvetví, ktorou disponujú slúchadlá HONOR Earbuds 3 Pro, predstavuje pre používateľov nové možnosti na podrobné sledovanie svojho zdravotného stavu.

Znížením okolitých zvukov na rôznych úrovniach poskytujú slúchadlá HONOR Earbuds 3 Pro špičkovú kvalitu zvuku a hovoru s plne vyvinutou technológiou Adaptive Active Noise Canceling (Adaptive ANC) a vylepšenou konektivitou, čo umožňuje používateľom užiť si pohlcujúcu hudbu a hlboký zvuk pri hraní hier alebo pri konferenčných hovoroch.

Cena slúchadiel HONOR Earbuds 3 Pro bude začínať na 199 €. Dostupnosť bude oznámená neskôr.

Viac informácií nájdete v internetovom obchode HONOR na adrese www.hihonor.com.

###

O spoločnosti HONOR

Spoločnosť HONOR je popredným svetovým poskytovateľom inteligentných zariadení. Je odhodlaná stať sa globálnou ikonickou technologickou značkou a prostredníctvom svojich výkonných produktov a služieb vytvoriť nový inteligentný svet pre každého. S neochvejným zameraním na výskum a vývoj je odhodlaná vyvíjať technológie, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete prekonávať sa, čo im dáva slobodu dosiahnuť a urobiť viac. Portfólio inovatívnych, prémiových a spoľahlivých produktov spoločnosti HONOR, ktoré ponúka rad vysokokvalitných smartfónov, tabletov, notebookov a nositeľných zariadení pre každú peňaženku, umožňuje ľuďom stať sa lepšou verziou seba samého.

Viac informácií nájdete v internetovom obchode HONOR na adrese www.hihonor.com alebo pošlite e-mail na [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Podporované vo verziách Standard a Pro. [2] K dispozícii iba vo verzii Pro. [3] K dispozícii iba vo verzii Pro. Štandardná verzia má stupeň ochrany IP54. Tento mobilný telefón nie je vodeodolný. Pri bežnom používaní je odolný voči striekajúcej vode, vode a prachu. Pri testovaní v kontrolovaných laboratórnych podmienkach dosahuje úroveň IP68 podľa noriem GB/T 4208-2017 (domáca)/IEC 60529 (zahraničná). Odolnosť voči striekajúcej vode, vode a prachu nie je trvalá a ochrana môže byť znížená každodenným opotrebovaním. Ak je telefón mokrý, nenabíjajte ho. Pokyny na čistenie a sušenie nájdete v používateľskej príručke. Na poškodenie spôsobené ponorením do kvapalín sa záruka nevzťahuje. [4] K dispozícii iba vo verzii Pro. [5] Štandardná verzia je vybavená 8 Mpx fotoaparátom s teleobjektívom Periscope. [6] Štandardná verzia je napájaná ultra veľkou 4800 mAh batériou. [7] Štandardná verzia podporuje 66 W drôtové supernabíjanie. [8] Bezdrôtové 100 W supernabíjanie HONOR podporuje iba globálna verzia Pro. [9] K dispozícii iba vo verzii Pro. [10] Údaje od spoločnosti Qualcomm.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1755705/HONOR_announces_Global_Launch_all_new_HONOR_Magic4_Series_MWC_2022.jpg

SOURCE HONOR