Spoločnosť Hoymiles predstavuje najnovšiu zostavu vysoko výkonných mikroinvertorov na výstave SNEC PV Power Expo 2021

ŠANGHAJ, 3. júna 2021 /PRNewswire/ -- S témou „Bigger Than Ever" (Väčšie ako kedykoľvek predtým) predstavila spoločnosť Hoymiles Power Electrics Inc. (ďalej len Hoymiles), popredný poskytovateľ riešení pre inteligentné energetické riešenia a výrobca mikroinvertorov, svoju kompletnú ponuku mikroinvertorov určených pre vysoko výkonné solárne panely, ako aj Hoymiles Gateway DTU-Pro-S, jednotku prenosu dát s bezdrôtovým pripojením Sub-1Ghz pre vyššiu spoľahlivosť, na výstave SNEC PV Power Expo 2021 v čínskom Šanghaji.