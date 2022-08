Spoločnosť Huawei a jej partneri nainštalovali prvý systém filtrovania lososov pomocou umelej inteligencie v prírodnej rieke v Nórsku

Automatický filtračný systém dokáže identifikovať a odfiltrovať invázne lososy tichomorské, aby sa zabránilo ich premnoženiu a vyhubeniu voľne žijúcich lososov atlantických v Nórsku.

OSLO, Nórsko, 25. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei a miestny partner Berlevåg Jeger-og Fiskerforening (BJFF) úspešne nasadili v nórskej rieke Storelva filtračný systém využívajúci umelú inteligenciu, ktorý umožňuje lososom atlantickým prechádzať do horného toku rieky a lososy tichomorské – invázne druhy – filtruje do záchytnej nádrže.

The on/off mechanism opens/closes the gate to let wild Atlantic salmon through and prevent the invasive Pacific salmon from going upstream Installing & testing the 12-meter filtering system Image credit: Huawei

Lososy tichomorské – známe aj ako lososy čavyča – boli do ruského Bieleho mora privezené v 50. rokoch 20. storočia. Rýchlo sa dostali na nórske pobrežie a začali pustošiť miestny ekosystém. Okrem zavlečenia nových chorôb hrozí, že rýchly cyklus rozmnožovania a agresívna konkurencia v boji o potravu premôže lososa atlantického v stovkách riek pozdĺž nórskeho pobrežia.

V júni 2022 v rámci iniciatívy TECH4ALL spoločnosti Huawei nasadili spoločnosti Huawei a BJFF filtračný systém na zabránenie vstupu lososov tichomorských do horných tokov nórskeho riečneho systému. Mechanická brána umožňuje miestnym lososom atlantickým a arktickým lososom červenoškvrnitým pokračovať do horného toku a dokončiť migračný proces s kladením ikier. Invázne druhy sa presmerujú do záchytnej nádrže na následné odstránenie.

„Ide o jedinečnú inováciu v Nórsku aj v celosvetovom meradle. Vďaka tomuto riešeniu špičkovej technológie máme úplnú kontrolu nad riekou. O projekt prejavili veľký záujem aj miestni správcovia riek a miestne a ústredné orgány štátnej správy pozdĺž pobrežia," povedal prezident BJFF Geir Kristiansen.

Požiadavka na riešenie bola naliehavá a zdieľali ju komunita, vládne úrady, regulačné orgány, vlastníci riek a odvetvie akvakultúry – voľne žijúci losos atlantický je neoddeliteľnou súčasťou nórskej identity, kultúry a hospodárstva. V posledných rokoch však počet lososov tichomorských ulovených v nórskych riekach športovými rybármi prudko stúpol. V roku 2019 sa ulovilo 13 900 kusov a v roku 2021 sa ich počet zvýši na rekordných 111 700 kusov, čo predstavuje 57 % všetkých lososov ulovených v Nórsku. V krajoch Troms a Finnmark to boli takmer všetky, no úlovky lososa tichomorského boli zaznamenané v každom kraji.

Naproti tomu počet pôvodných voľne žijúcich lososov klesol o štvrtinu v porovnaní s najvyššími hodnotami. Invázny druh je do veľkej miery zodpovedný za to, že uniknuté a geneticky menej rozmanité chované lososy zhoršujú problém tým, že po krížení oslabujú genóm lososa atlantického.

„Nórske voľne žijúce lososy sú ohrozované inými druhmi, vrátane lososa čavyča a lososa chovaného na farmách. Monitorovací systém využívajúci umelú inteligenciu to pomáha zastaviť a umožňuje riadenie rieky s ohľadom na budúcnosť," povedal správca BJFF Tor Schulstad.

Zozbierané údaje môžu tiež odhaliť presné vzorce migračného správania, monitorovať rôzne typy populácií rýb, poskytnúť informácie pre ďalší výskum a pomôcť vypracovať opatrenia na zastavenie nadmerného rybolovu.

„Inštalácia systému na odkláňanie v rozbúrenej rieke je mimoriadne náročná úloha. Bol som ohromený úsilím našich partnerov, BJFF a miestnej komunity. Tu sa ľudia snažia dokázať, akú úlohu zohráva dobré riadenie pri záchrane riek pred ekologickými katastrofami," povedal Vegard Kjenner, technický riaditeľ spoločnosti Huawei Norway.

Riešenie sa ako prvé na svete muselo navrhnúť úplne od začiatku. Na začiatku roka 2021 boli na základe technológie strojového videnia spoločnosti Huawei navrhnuté algoritmy na identifikáciu rôznych druhov rýb. V júli 2021 potom spoločnosti Huawei a BJFF rozmiestnili v rieke Storelva monitorovaciu stanicu vybavenú podvodnou kamerou. Vďaka nepretržitému videoprenosu identifikuje hardvér spolu s algoritmom lososa atlantického s presnosťou 91 % a znižuje nároky na manuálnu prácu o 90 %. Tradičné metódy sú náročné na prácu a spoliehajú sa na dobrovoľníkov, ktorí stoja v rieke a identifikujú lososa tichomorského voľným okom, najmä podľa škvŕn na chvoste. To sťažuje kvantifikáciu hrozby – mnoho rýb sa prehliadne a ich pohlavie sa nedá určiť.

Ďalším krokom je nasadenie tohto riešenia na nórskych lososích farmách s cieľom znížiť škody na životnom prostredí spôsobené únikmi chovaných rýb.

O TECH4ALL

TECH4ALL je dlhodobá iniciatíva a akčný plán, ktorý spoločnosť Huawei spustila na podporu digitálnej inklúzie. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby v digitálnom svete nikto nezaostával. Spoločnosť Huawei spolupracuje so zákazníkmi a partnermi na podpore digitálnej inklúzie a udržateľného rozvoja v štyroch oblastiach – vzdelávanie, životné prostredie, zdravie a rozvoj.

