Spoločnosť Huawei a organizácie tretích strán dosiahli konsenzus: bezstratový sieťový protokol NVMe over Fabric (NOF) založený na ethernete je v ére all-flash dátových centier jasnou voľbou

ŠEN-ČEN, Čína, Sept. 27, 2021 /PRNewswire/ -- Na konferencii Huawei Connect 2021 sa zišli odborníci zo spoločnosti IDC, Tolly, Huawei a banky Bank of China, aby diskutovali o budúcnosti úložných sietí. Práve na tomto zasadnutí dospeli všetky strany k záveru, že protokol NVMe over Fabric je v ére all-flash dátových centier jasnou voľbou. A čo je ešte dôležitejšie, spoločnosť Huawei navrhla riešenie bezstratovej ethernetovej úložnej siete, inak známej ako NoF+, čo je inovácia, ktorá mení odvetvie a má úplne odomknúť potenciál úložísk typu all-flash. Čang Ťi-tung, architekt úložnej siete Bank of China, poznamenal, že riešenie podporuje bezstratový prenos na vzdialenosť 200 km po 100g linkách, čím sa v porovnaní s technológiou FC znižuje vzdialenosť medzi linkami o 90%, a je tak ideálnou voľbou pre nasadenie architektúry typu active-active vnútri miest.

S rýchlym nárastom finančných služieb prudko rastú objemy dát, čo vyžaduje ich vysokú súbežnosť. Banky na celom svete navyše teraz musia poskytovať služby 24 hodín denne 7 dní v týždni, čo predstavuje nebývalú výzvu, pokiaľ ide o latenciu a spoľahlivosť transakcií. Bankovníctvo vždy potrebovalo vysoko spoľahlivú infraštruktúru, aby sa zabránilo obrovským ekonomickým stratám spôsobeným stratou dát a prerušením služieb. Štatistiky totiž ukazujú, že podobné problémy v tomto odvetví vedú k stratám v priemere až 6,48 milióna dolárov za hodinu. V takto náročných podmienkach je trendom budovať dátové centrá typu all-flash, ktoré sú spoľahlivé, ekologické a energeticky úsporné, vďaka čomu sú oproti bežným dátovým centrám až stonásobne výkonnejšie.

Éra all-flash sa stala katalyzátorom vývoja nových protokolov, od SCSI k NVMe a postupne k end-to-end NVMe s podporou troch typov sietí (FC, Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet alebo RoCE a TCP). Siete pre ukladanie dát musia vynikať spoľahlivosťou, výkonom a jednoduchosťou používania. Čang Ťi-tung povedal: "Tradičné sieťové úložiská typu FC sa nemôžu vyrovnať technológii all-flash NVMe, pokiaľ ide o paralelné čítanie/zápisy s vysokou priepustnosťou, a to predovšetkým preto, že siete FC neposkytujú dostatočnú šírku pásma a majú výrazne horšiu škálovateľnosť."

Trendom v ére dátových centier typu all-flash je využitie NVMe úložísk využívajúcich protokol RoCE. Ten je však náchylný na problémy so stratou paketov a použiteľnosťou. Riešenie Huawei NoF+ bolo predstavené v reakcii na trendy v oblasti ukladania dát v dátových centrách, ktoré využívajú prístup all-flash a all-IP. Pokiaľ ide o výkon, strata paketov je v tradičnej ethernetovej sieti bežná, pričom strata 0,1% znižuje priepustnosť siete o 50%. Naproti tomu riešenie Huawei NoF+ využíva algoritmus iLossless na dosiahnutie nulovej straty paketov pri 100% priepustnosti úložnej siete a zvyšuje počet vstupno-výstupných operácií za sekundu (IOPS) o 87% a latenciu o 42% v porovnaní s FC. Riešenie NoF+ využíva novú generáciu all-flash úložiska OceanStor Dorado a sieťový prepínač CloudEngine DC, čo prináša vyšší výkon, lepšiu spoľahlivosť, ľahšiu prevádzku a bezproblémovú údržbu. Práve tieto výhody prilákali Bank of China ku komerčnému nasadeniu tohto riešenia v ich architektúre.

Kevin Tolly, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Tolly, potvrdil myšlienky Čang Ťi-tunga a povedal: „Nedávno bola spoločnosť Tolly poverená vykonávaním výkonnostných testov porovnávajúcich riešenie Huawei NoF+ využívajúceho protokol RoCE s riešením NVMe využívajúcim FC. Z výsledkov testov vyplýva, že riešenie Huawei NoF+ zlepšilo výkon úložisko až o 93% vyšším počtom IOPS a o 49% nižšou latenciou než dosiahol protokol FC. V testoch vysokej dostupnosti preukázalo riešenie Huawei NoF+ pri zlyhaní linkového a úložného modulu schopnosť prevzatia služby za menej ako 1 sekundu. Neprekvapuje ma, že riešenie Huawei NoF+ získalo na veľtrhu Interop ocenenie jedného z najlepších produktov celej akcie a že si ho zákazníci obľúbili. "

Spoločnosť International Data Corporation (IDC) sa domnieva, že budúcnosť smeruje k vyžívanu protokolu NVMe-oF. Existujú na to štyri hlavné dôvody:

Klesajúce ceny flashových úložísk urýchli zavádzanie NVMe-oF

Prechod na NVMe / PCIe urýchli end-to-end NVMe

Zvýšené výkonnostné požiadavky budú hnacou silou rastu NVMe-oF, najmä pokiaľ ide o obchodné aplikácie, inžinierstva a techniku

NVMe-oF umožní správu dát naprieč doménami

Spoločnosť IDC sa domnieva, že nástup dátových centier s technológiou all-flash je takmer tu a v najbližších niekoľkých rokoch sa celkom iste naplno prejavia. K tomu prispejú výkonnejšie úložné systémy, ako je Huawei NoF+. Riešenie implementuje komplexné zrýchlenie prenosu dát v scenároch ukladania pomocou systémov úložiska OceanStor Dorado all-flash a sieťových prepínačov pre ukladanie dát v dátových centrách CloudEngine. Plne využíva IOPS úložisko typu all-flash a spĺňa požiadavky poskytovateľov finančných služieb na vývoj riešení pre spracovanie dát s veľkosťou niekoľko petabajtov.

