Spoločnosť Huawei, najväčší čínsky mobilný operátor China Mobile a ich obchodní partneri vydávajú bielu knihu o vývoji technológií 5G-Advanced

PEKING, 10. augusta 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Huawei vydala spoločne s operátorom China Mobile a ďalšími partnermi z odvetvia bielu knihu s názvom 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective - Towards a New Era of Intelligent Connect X. Tento dokument je prvým svojho druhu, ktorý sa zaoberá architektúrou a technickým smerovaním pre vývoj sietí 5G-Advanced a ktorého cieľom je poskytnúť pokyny, ktoré podporia technológie 5G a vytvoria z nich komplexne udržateľné odvetvia.

Hoci sa 5G rýchlo rozširuje, ešte nedosiahlo zrelosti. Aby bolo možné z 5G sietí vyťažiť väčšiu spoločenskú a ekonomickú hodnotu, skupina 3GPP oficiálne oznámila vývoj sietí 5.5G, čo je druhá fáza 5G. Celému projektu dala obchodný názov 5G-Advanced. Jednotliví priemyselní partneri sa zhodli na vývoji 5G-Advanced a zostavili túto bielu knihu, aby objasnili požiadavky a technológie, ktoré budú potrebné pre zlepšenie 5G na túto úroveň, čím chcú dosiahnuť urýchlenie vývoja.

Pásmo 5G má zásadný význam pre modernizáciu služieb a pre digitálnu a inteligentnú transformáciu priemyselných odvetví. Pre hlbšie preniknutie do priemyselných odvetví vyžaduje 5G konvergenciu dátových, prevádzkových, informačných a komunikačných technológií. A chrbticová sieť, ktorá sa podobá mozgu siete E2E, hrá vo vývoji siete 5G-Advanced kľúčovú úlohu. Preto musíme podporovať rozvoj architektúry a technológií chrbticovej siete 5G v súlade s našimi obchodnými modelmi, pretože to pomôže operátorom zlepšiť návratnosť investícií a hráčom v odvetví pomôže lepšie využívať siete 5G počas digitálnej a inteligentnej transformácie.

Aby sa zlepšili schopnosti siete, a vyhoveli sme tak stále sa zvyšujúcim požiadavkám na služby, bude 5G-Advanced ďalej rozvíjať architektúru aj technológiu 5G.

Na úrovni architektúry musí sieť 5G-Advanced plne zohľadniť koncepciu cloud-native, edge network, network as a service a pokračovať v zlepšovaní schopností siete a nakoniec prejsť k integrácii cloudovej a výpočtovej siete. Na úrovni sieťových technológií musí sieť 5G-Advanced ponúkať inteligentné, synergické a flexibilné riešenie.

Vďaka neustálemu vylepšovaniu nám 5G-Advanced umožní rýchlo zavádzať sieťové funkcie a na požiadanie ich vylepšovať tak, aby zodpovedali rôznym scenárom použitia.

Biela kniha bude pri vývoji 5G-Advanced slúžiť ako cenný zdroj informácií. Aby sa však všetko podarilo, je nutná spolupráca. Pokiaľ chcete dôjsť ďaleko, choďte spoločne. Spoločnosť Huawei by rada vypracovala riešenia s partnermi z odvetvia, aby naštartovala vývoj 5G a vybudovala z neho udržateľný a plodný priemysel.

Bielu knihu 5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz.

SOURCE Huawei