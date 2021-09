Spoločnosť Huawei umožňuje transformáciu ISP B2B a rozvoj služieb MSP

ŠEN-ČEN, Čína, 27. septembra 2021 /PRNewswire/ -- Dnes sa na konferencii HUAWEI CONNECT 2021 uskutočnilo stretnutie o odvetví internetových služieb na tému „Huawei umožňuje transformáciu ISP B2B a rozvoj služieb MSP". Zasadnutie bolo vysielané po celom svete a pritiahlo lídrov odvetvia IKT, globálnych partnerov a renomovaných obchodných konzultantov. Účastníci spoločne preskúmali, ako môže transformácia B2B a hostiteľské služby v odvetví internetových služieb pomôcť podporiť rast podnikania a vybudovať najmodernejšie dátové centrá. Počas zasadnutia Huawei a GlobalData vydali Bielu knihu o Pripojení na internet 3.0, v ktorej analyzovali priemyselné trendy, typické požiadavky zákazníkov a budúcu sieťovú architektúru so zameraním na aplikačnú a technickú architektúru. Biela kniha má za cieľ usmerniť plánovanie a návrh zákazníckej siete a pomôcť vybudovať novú éru čisto optického pripojenia.

Chen Banghua, viceprezident skupiny Enterprise Enterprise Group v spoločnosti Huawei a prezident oddelenia marketingu a predaja riešení globálneho podnikania v spoločnosti Huawei odhalil očakávania spoločnosti Huawei v oblasti B2B podnikania poskytovateľov internetových služieb (ISP) a predpoveď, ako sa budú vyvíjať poskytovatelia spravovaných služieb (MSP). Predstavil tiež stratégie a produktové portfóliá spoločnosti Huawei pre priemysel, ako aj riešenia, ktoré môže spoločnosť Huawei poskytnúť, aby poskytovateľom internetových služieb a poskytovateľom internetových služieb pomohla vybudovať schopnosti v oblasti digitalizácie, cloudifikácie a poskytovania služieb.

Pri súčasnom trende cloudifikácie podnikov sa stále viac poskytovateľov internetových služieb transformuje na poskytovateľov spravovaných služieb a samotní poskytovatelia internetových služieb pracujú na poskytovaní cloudových hostiteľských služieb. Daniel Column Kirk, viceprezident pre stratégiu obchodného oddelenia Huawei Carrier Partner, vo svojom úvodnom príhovore týkajúcom sa riešenia CloudCampus pre MSP spoločnosti Huawei načrtol trhové trendy v oblasti hostiteľských služieb a cloudových kampusových sietí. Využil tiež príležitosť na propagáciu platformy CloudCampus spoločnosti Huawei - škálovateľného, integrovaného a flexibilného riešenia hostiteľskej služby pre poskytovateľov hromadných služieb.

Ďalším rečníkom bol Pasi Heikkinen, globálny vlastník služieb Viria Security Oy z Fínska. Jeho prejav s názvom „Inovácia s riešením Huawei CloudCampus" vysvetlil inovácie spoločnosti Viria v oblasti analýzy údajov, digitalizácie služieb, kybernetickej bezpečnosti a práce na diaľku a ako spoločnosť využila cloudový server Huawei na vybudovanie veľkokapacitnej, automatizovanej a inteligentnej kampusovej siete orientovanej na budúcnosť. Pasi Heikkinen uviedol: „Riešenie CloudCampus od spoločnosti Huawei prináša kompletnú sadu vysoko konkurenčných sieťových zariadení. Podporuje technológie Wi-Fi 6 a vysokovýkonné prepínanie a poskytuje jednotnú správu cloudu a poskytovanie služieb. Toto riešenie navyše ponúka špičkové nástroje na riešenie problémov vybavené telemetriou a umelou inteligenciou na zlepšenie sieťových operácií. "

Čoarz viac spoločností integrovalo hosťované úložisko s cieľom sústrediť sa na podnikanie, znížiť náklady a splniť meniace sa požiadavky na služby. Huang Dachuan, technický riaditeľ spoločnosti Huawei Enterprise Business Group, predniesol prejav s názvom „STaaS pre MSP pomáha zákazníkom MTDC/MSP dosiahnuť obchodný úspech", v ktorom sa zaoberal tým, ako môže riešenie STaaS spoločnosti Huawei pomôcť MSP rozšíriť hranice ich podnikania, zlepšiť riadenie, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu. Predstavil tiež riešenie STaaS od spoločnosti Huawei, ktoré je prispôsobené pre poskytovateľov mobilných služieb, poskytuje široké pokrytie a jednoduchú správu a zároveň udržuje nízke náklady.

Christophe Voisin, prezident CRT Informatique, sa podelil o prípad, ako spoločnosť použila hrad na stavbu dátového centra na hostovanie zákazníckych údajov a aplikácií. Jednorázové riešenie dátového centra spoločnosti Huawei prispelo k rýchlej výstavbe a nasadeniu dátového centra spoločnosti.

Infraštruktúra je pre náš rýchlo sa rozvíjajúci internet životne dôležitá. Je to chrbtica pre internetový aplikačný softvér, cloudové platformy, dátové centrá, výmenu informácií a prístup používateľov, ktorí vykonávajú produkciu, ukladanie, distribúciu a prenos obsahu pre internet. Spoločnosť Huawei sa môže pochváliť desaťročiami technických postupov v tomto odvetví a spoločnosť GlobalData vykonala rozsiahly výskum v oblasti IKT. Počas zasadnutia Li Hongbo, prezident spoločnosti Huawei pre internetové služby a zástupcovia spoločnosti GlobalData, spoločne vydali Bielu knihu o Internetovom pripojení 3.0, v ktorej sú rozpracované trendy vo vývoji internetového pripojenia. Aby operátori a poskytovatelia internetových služieb zmenili svoje pripojenie, na poslednú míľu nasadili technológie Internet Connectivity 3.0, aby sa znížilo preťaženie siete a poskytlo kvalitnejšie pripojenie na mieste. A s touto aktualizáciou prichádzajú aj nové aplikácie - ako napríklad AR a VR, 8K video v rozlíšení Ultra HD a cloudové hry - prinášajúce používateľom prispôsobenejšie služby.

