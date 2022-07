Spoločnosť Huawei uvádza 6 riešení na ukladanie dát pre oblasť financií

Neustále vznikajú nové dátové aplikácie, ktoré sa vyvíjajú od tradičných databázových aplikácií k distribuovaným databázam, veľkým dátam a aplikáciám s umelou inteligenciou.

Obrovský nárast údajov si vyžaduje rýchlejšiu analýzu a spracovanie údajov v reálnom čase.

Vzhľadom na vplyv katastrof a vírusových útokov na hospodárske straty sa ochrana údajov stala životne dôležitou.

Ekologická a energeticky účinná technológia je pre úložisko novej éry nevyhnutnosťou.

Spoločnosť Huawei sa zameriava na šesť kľúčových dátových scenárov vrátane výroby a transakcií, analýzy údajov, ochrany údajov a vyvíja inovatívne úložiská, ktoré slúžia ako spoľahlivý a efektívny dátový základ pre finančných zákazníkov.

Zrýchlenie produkcie a transakcií

Úložisko OceanStor Dorado all-flash rozširuje možnosti NAS aj SAN a dosahuje latenciu len 0,05 ms, čím trojnásobne zrýchľuje základné bankové služby a spracovanie hromadných malých súborov počas výmeny údajov o 100 %.

Zrýchlenie analýzy údajov

Úložisko OceanStor Pacific HDFS využíva architektúru oddeleného úložiska od počítača, na ktorej inovatívne podporuje konvergenciu formátov údajov pre jazerá a sklady. To umožňuje vyhľadávať údaje okamžite po ich importovaní do jazera, čo umožňuje analýzu veľkých dát v reálnom čase od T+1 (dnes + 1 deň) do T+0 s najnižšími prevádzkovými nákladmi, ktoré pomáhajú prevádzkovateľom prijímať efektívne a dobre informované rozhodnutia.

Ochrana údajov v rámci všetkých scenárov

OceanStor Dorado podporuje vôbec prvé integrované aktívno-aktívne riešenie SAN a NAS; záložné úložisko OceanProtect poskytuje 3x vyššiu šírku pásma pre zálohovanie a 5x vyššiu šírku pásma pre obnovu, čím sa výrazne skracuje zálohovacie okno; a úložné riešenie na ochranu pred ransomvérom pokrýva primárne aj záložné úložisko na komplexnú ochranu pred hrozbami ransomvéru.

Automatické riadenie

Inteligentný mechanizmus správy údajov (DME) automatizuje celý životný cyklus údajov. Celý proces, od plánovania, nasadenia, prevádzky a riadenia až po optimalizáciu, je vizualizovaný, kontrolovateľný a sledovateľný, čím sa zvyšuje efektívnosť zdrojov o 20 % a znižujú sa prevádzkové náklady.

Ukladanie v cloudovej platforme VMware

OceanStor Dorado možno integrovať s cloudovou platformou VMware, aby sa zabezpečilo automatické poskytovanie zdrojov E2E a centralizované prevádzkovanie a riadenie. Poskytuje tiež 99,99999 % dostupnosť a mimoriadne nízku latenciu 0,05 ms, čo uľahčuje bezproblémovú migráciu finančných údajov do cloudu.

Ukladanie v kontajneroch

OceanStor Dorado NAS oddeľuje kontajnerové aplikácie od úložiska s cieľom uľahčiť rozšírenie výpočtových a úložných zdrojov na požiadanie. Medzi ďalšie výhody patrí 10x vyšší výkon pri hromadných malých súboroch, zdieľanie dát medzi uzlami a o 30 % rýchlejšie plánovanie zdrojov ako v priemysle.

Dr. Peter Zhou zdôraznil dôležitosť spoľahlivého ukladania v digitálnom svete. Povedal: „Začíname éru yottabajtov dát, v ktorej sa uvoľňuje viac dátových aplikácií a produkuje sa viac dát. Dátové úložisko Huawei pomôže finančným zákazníkom vybudovať dôveryhodný základ dátového úložiska, ktorý bude poháňať digitálnu transformáciu."

