Spoločnosť Huawei uvádza vyhľadávanie a mapy Petal, dokumenty HUAWEI Docs a viac

Oficiálna aplikácia na vyhľadávanie od spoločnosti Huawei, Petal Search, je teraz k dispozícii vo viac ako 170 krajinách a regiónoch a podporuje viac ako 50 jazykov. Umožní používateľom pohodlne a okamžite vyhľadať potrebné informácie a služby.

Aplikácia Petal Search ponúka možnosti vyhľadávania vo viac ako 20 kategóriách vrátane aplikácií, noviniek, videí, obrázkov, nakupovania, letov a miestnych firiem. Vyvíja a integruje tiež rôzne nástroje, ako je počasie, kalkulačka, výmenný kurz alebo dokonca noviny, čo pomáha používateľovi ľahko získať každodenne používané informácie. Vďaka novej aktualizácii je vyhľadávanie teraz vizuálne bohatšie. Výsledky vyhľadávania sú prezentované na informačných kartách, na rozdiel od jednoduchých webových odkazov, ktoré pomáhajú používateľom získať toto množstvo užitočných informácií okamžite pomocou niekoľkých kliknutí.

Vďaka využitiu schopností umelej inteligencie umožňuje Petal Search používateľom vyhľadávať pomocou fotografií alebo obrázkov prostredníctvom svojej vizuálnej vyhľadávacej funkcie. Rozoznáva širokú škálu objektov, ako sú ľudia, zvieratá a orientačné body, a budú predstavené aj nové možnosti, ako je identifikácia rastlín. Používateľ môže napríklad jednoducho odfotiť jedlo a vyhľadávač Petal vyhľadá recept. V aplikácii je integrovaná aj funkcia hlasového vyhľadávania, ktorá podporuje angličtinu, španielčinu, francúzštinu, arabčinu a ďalšie jazyky. Tieto funkcie pomáhajú službe Petal Search uspokojiť potreby používateľov zvyknutých na efektívny životný štýl zameraný na mobilné zariadenia.

Okrem toho v spolupráci s globálnymi a miestnymi partnermi, aplikácia Petal Search intenzívne vyvíja miestne vyhľadávacie služby, aby poskytla používateľom bohaté možnosti vyhľadávania podľa polohy a scenára. Keď používateľ vyhľadáva obsah zameraný na miestny život, služba Petal Search poskytne kvalitné a najobľúbenejšie lokálne informácie, ako sú napríklad osobné odporúčania alebo jedlá v okolí, miestne atrakcie či zľavy na nákupy, ktoré stoja za návštevu.

Mapy Petal Maps predstavujú kvalitný a pohodlný mapovací a navigačný nástroj spoločnosti Huawei, ktorý ponúka služby určovania polohy, pohlcujúce zobrazenie máp, vyhľadávanie miest, navigáciu pri jazde a zoznamy obľúbených miest používateľom vo viac ako 140 krajinách a regiónoch. Aplikácia Petal Maps podporuje zobrazovanie máp vo viacerých jazykoch s hlasovými upozorneniami v angličtine, francúzštine, španielčine, nemčine, taliančine a mandarínčine.

Aplikácia Petal Maps je tiež vybavená najmodernejšími funkciami, ktoré umožňujú v reálnom čase zverejňovať aktualizované informácie o verejnej doprave v niektorých veľkých mestách a pomáhajú dochádzajúcim lepšie plánovať ich trasy a odstrániť starosti spojené s cestovaním. Aplikácia Petal Maps s využitím priekopníckych technológií, ako sú Super GNSS či algoritmy rozpoznávania obrázkov, ešte viac zvyšuje presnosť a poskytuje používateľom najefektívnejšie a najmenej preťažené trasy.

Vďaka ovládaniu gestami, ktoré sú dostupné v zariadeniach série HUAWEI Mate 40, môžu vodiči prepínať medzi zobrazením navigácie a prehľadom mapy jednoduchým „stlačením vzduchu" smerom k obrazovke dlaňou. Tieto inteligentné interakcie významne zvyšujú jednoduchosť cestovania a uľahčujú zážitok z bezpečnej jazdy.

Dokumenty HUAWEI, ktoré sú k dispozícii vo viac ako 100 krajinách a regiónoch, podporujú prezeranie a úpravy dokumentov vo viac ako 50 formátoch vrátane PDF, PPT a DOC. Vďaka synchronizácii v reálnom čase, ktorú umožňujú cloudové funkcie, umožňuje HUAWEI Docs používateľom bezproblémovú prácu na rovnakom dokumente na rôznych zariadeniach prihlásených do rovnakého ID HUAWEI, čo zvyšuje zážitok z inteligentnej kancelárie.

Kompletná sada aplikácií Huawei Mobile Services na doplnenie digitálneho života

Upgrade funkcie Find Device umožňuje používateľom nájsť svoje zariadenia Huawei, ako sú napríklad smartfóny, hodinky, slúchadlá a okuliare. Používatelia môžu na diaľku prehrať vyzváňací tón, ktorý uľahčí vyhľadanie zariadení, alebo uzamknúť a vymazať informácie o zariadeniach, čím je možné ochrániť súkromie používateľov.

Prostredníctvom HUAWEI Themes boli predstavené exkluzívne balíčky tém, ktoré umožňujú hlbšiu personalizáciu zariadení. Prvá várka balíčkov obsahuje témy slávnych umelcov, klasickú literatúru a vybranú sériu vynaliezavosti spoločnosti Huawei.

Ekosystém Huawei Mobile Services, podporovaný 2 miliónmi globálnych vývojárov, si udržiava rýchly rast. AppGallery, ako jeden z 3 najlepších globálnych obchodov s aplikáciami na celom svete, naďalej spája populárne globálne a lokálne aplikácie pre viac ako 500 miliónov aktívnych používateľov mesačne. Aplikácia HUAWEI Quick App tiež dosiahla 260%-ný medziročný nárast počtu aktívnych používateľov každý mesiac vďaka možnosti „používania dotykom" a bez inštalácie.

Ďalšie informácie o vyhľadávači Petal Search nájdete na: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/search/

Ďalšie informácie o mapách Petal Maps nájdete na: https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/petalmaps/

Nájdite zariadenie, ktoré momentálne podporuje nasledujúce nositeľné zariadenia: HUAWEI Freebuds Pro, Freebuds Studio, Watch GT2 Pro a Gentle Monster Eyewear II.

