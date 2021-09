Spoločnosť Huawei vydáva správu Inteligentný svet 2030 s cieľom preskúmať trendy v nasledujúcom desaťročí

Správa navrhuje osem interdisciplinárnych a medziodborových smerov skúmania na makroúrovni. Vysvetľuje, ako technológie IKT môžu riešiť kritické problémy a výzvy ľudského rozvoja a aké nové príležitosti je možné priniesť organizáciám a jednotlivcom. Na priemyselnej úrovni správa skúma budúce technológie a smery vývoja komunikačných sietí, výpočtovej techniky, digitálnej energie a inteligentných automobilových riešení.

Wang povedal: „Pred 30 rokmi sme sa rozhodli obohatiť život prostredníctvom komunikácie. Pred 10 rokmi sme sa rozhodli prepojiť všetky kúty sveta, vybudovať lepší a prepojený svet. Teraz je našou víziou a poslaním prinášať digitálne technológie pre všetkých ľudí, do všetkých domovov a organizácií pre plne prepojený, inteligentný svet. Pevne veríme, že brilantný inteligentný svet prichádza zrýchleným tempom. "

Na vystúpenie na fóre bolo pozvaných mnoho dôležitých hostí, vrátane renomovaného futuristu Stevena Johnsona, zakladajúceho a rotujúceho predsedu Svetovej asociácie elektrických vozidiel Chena Qingquana; Denisa Depouxa, spolupredsedu globálneho riadiaceho výboru Roland Berg a viceprezidenta Čínskej akadémie Informačnej a komunikačnej technológie (CAICT) Wanga Zhiqina. Podelili sa o svoje poznatky o inteligentnom svete a diskutovali o tom, ako môže IKT lepšie poháňať sociálno-ekonomický rozvoj.

Ako povedal významný futurista a vedecký autor Steven Johnson, vstupujeme do éry exponenciálneho rastu. Nasledujúce desaťročia budú charakterizované zlatým vekom spolupráce medzi ľudskou a strojovou inteligenciou a algoritmy posilnia ľudskú inteligenciu. Keďže technológie rastú exponenciálne, bude z toho ťažiť celá spoločnosť.

Fórum Intelligent World 2030 je vôbec prvým prípadom, keď sa spoločnosť Huawei systematicky podelila o špičkový výskum a poznatky o budúcom desaťročí. Toto zdieľanie znalostí bude veľkým prínosom pre sociálny rozvoj, najmä pre globálnu digitálnu transformáciu a digitálne hospodárstvo.

Predstavivosť určí, ako ďaleko sa v budúcnosti dostaneme, činnosť určí, ako rýchlo sa dostaneme do budúcnosti, a najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť, je vytvoriť si ju. Na ceste do inteligentného sveta je stále veľa výziev, ktoré je potrebné prekonať. Ako povedal David Wang na konci svojho príhovoru: „Veríme, že najväčšiu múdrosť nachádzame v spoločných myšlienkach. Sny sú kľúčovým motorom sociálneho pokroku. Na ceste do nasledujúceho desaťročia sa spoločne snažme vytvoriť lepší a inteligentnejší svet. "

Ak chcete získať ďalšie informácie, navštívte: https://www.huawei.com/en/giv

