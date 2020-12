Spoločnosť Huawei zverejnila víťazov svojej celosvetovej súťaže Apps Up 2020

Na základe rozsiahleho verejného hlasovania a stanoviska našej odbornej poroty sme vybrali viac ako 100 najlepších projektov v nasledujúcich kategóriách:

Najlepšia aplikácia (Best App)

Najlepšia hra (Best Game)

Aplikácia s najväčším spoločenským dosahom (Best Social Impact App)

Najobľúbenejšia aplikácia (Most Popular App)

Čestné uznanie (Honorable Mention)

Víťazi súťaže Apps Up 2020 si rozdelia finančné odmeny vo výške 1 milión dolárov a majú možnosť získať anjelského investora a využiť príležitosť na propagáciu a podporu svojho projektu. Víťazné aplikácie a služby tiež budú propagované v obchode HUAWEI AppGallery a ich autori navyše získajú bezplatný prístup do mobilného cloudu HUAWEI Mobile Cloud a k akciám, kurzom a certifikáciám vývojárskej platformy Huawei Developers. Víťazi súťaže Apps Up majú tiež príležitosť podeliť sa o svoje nápady s odbornou porotou.

Všetci súťažiaci už svoje aplikácie zverejnili v obchode HUAWEI AppGallery, a sprístupnili ich tak miliónom užívateľov zariadení značky HUAWEI na celom svete.

Spoločnosť Huawei víta aplikácie z rôznych oblastí, vrátane telesného a duševného zdravia, vzdelávania, vedy, poľnohospodárstva, ochrany životného prostredia, dopravy alebo bezpečnosti. Cieľom spoločnosti Huawei je podporiť aplikácie, ktoré pomáhajú ľuďom z celého sveta zlepšiť alebo skvalitniť život.

Tu je niekoľko príkladov kreatívnych a inšpiratívnych aplikácií, ktoré účastníci do súťaže Apps Up 2020 Contest prihlásili:

PlantSnap je platforma pre užívateľov, ktorí chcú zdieľať svoje nápady a svoju vášeň pre rastliny, prírodu a životné prostredie s rovnako založenými ľuďmi z celého sveta. Vďaka technológii HUAWEI Account Kit a ďalším funkciám HMS Core vie táto aplikácia v priebehu niekoľkých sekúnd identifikovať rastliny. Čína: aplikácia pre varovanie pred zemetrasením s mapou ponúka informácie o zemetraseniach v reálnom čase, vrátane historických dát. Informácie sú získavané z oficiálnych meteorologických webových stránok, a pomáhajú tak ľuďom po celom svete. Táto aplikácia využíva sadu nástrojov HUAWEI Push Kit.

aplikácia pre varovanie pred zemetrasením s mapou ponúka informácie o zemetraseniach v reálnom čase, vrátane historických dát. Informácie sú získavané z oficiálnych meteorologických webových stránok, a pomáhajú tak ľuďom po celom svete. Táto aplikácia využíva sadu nástrojov HUAWEI Push Kit. Ázia a Tichomorie: Spick & Span je arkádová hra, ktorá hráčom ukazuje, ako vybudovať čistejší svet a podporuje ich v ďalšom úsilí pri zlepšovaní životného prostredia. Využíva platformu pre nákup v aplikáciách (In-App Purchases), nástroje Account Kit a Push Kit a reklamné platformu HUAWEI Ads.

Spick & Span je arkádová hra, ktorá hráčom ukazuje, ako vybudovať čistejší svet a podporuje ich v ďalšom úsilí pri zlepšovaní životného prostredia. Využíva platformu pre nákup v aplikáciách (In-App Purchases), nástroje Account Kit a Push Kit a reklamné platformu HUAWEI Ads. Latinská Amerika: SOSMex je aplikácia, ktorá funguje ako tiesňové (panic) tlačidlo a umožňuje ženám v Mexiku poslať priateľom a rodinným príslušníkom informáciu o svojej polohe v prípade, že sa ocitnú v nebezpečenstve. Táto aplikácia využíva nástroje HUAWEI Awareness Kit a ďalšie funkcie platformy HMS Core.

SOSMex je aplikácia, ktorá funguje ako tiesňové (panic) tlačidlo a umožňuje ženám v Mexiku poslať priateľom a rodinným príslušníkom informáciu o svojej polohe v prípade, že sa ocitnú v nebezpečenstve. Táto aplikácia využíva nástroje HUAWEI Awareness Kit a ďalšie funkcie platformy HMS Core. Blízky východ a Afrika: aplikácia Deaf Sign Language App (ASL) pomáha používateľom naučiť sa znakovú reč tak, že vyslovené slovo alebo vetu automaticky prevedie do posunkovej reči, čo uľahčuje komunikáciu s ľuďmi so sluchovým postihnutím. Táto aplikácia využíva nástroje HUAWEI Analytics Kit a HUAWEI Account Kit.

Čang Pching-an, prezident divízie cloudových služieb firmy Huawei, povedal: "Aj naďalej chceme vývojárom ponúkať stále ďalšie možnosti, nástroje a rozhranie IDE, pomáhať im uvádzať ich inovatívne nápady do života a dať im možnosť predstaviť ich svetu. Firma Huawei vyzýva všetkých vývojárov k tomu, aby sa zapojili do ekosystému HMS a tešíme sa na to, že spoločne budeme formovať budúcnosť technológie. "

#HMSInnovateforAll

[1] Víťazi z krajín Blízkeho východu a Afriky budú vyhlásení 8. decembra 2020

O platforme Huawei Developers

Platforma Huawei Developers je súčasťou sady nástrojov HMS (Huawei Mobile Services) a ponúka vývojárom nepretržitú podporu a poradenské služby, a to v rámci celého cyklu vývoja nových aplikácií a služieb. Vďaka tomu pomáha vývojárom uviesť nápady do život a využiť naplno všetky možnosti, ktoré sú v sade nástrojov HMS Core k dispozícii.

V súčasnej dobe je do platformy Huawei Developers zapojených viac ako 2 milióny autorov na celom svete a jej cieľom je aj naďalej vývojárov spájať prostredníctvom inovatívneho ekosystému a zdieľania úspešných projektov.

Aplikácie vytvorené na platforme Huawei Developers možno ihneď sprístupniť a distribuovať prostredníctvom obchodu HUAWEI AppGallery, ktorý ako jeden z prvých obchodov s aplikáciami na svete zaviedol systém pre overovanie totožnosti vývojárov. Navyše tento obchod ponúka štvorvrstvový systém pre detekciu bezpečnostných hrozieb, ktorý zaisťuje bezpečnosť aplikácií a využíva svoje vlastné špeciálne algoritmy pre vyhľadávanie a odporúčanie užitočného obsahu používateľom.

O HMS Core

HMS Core je sada nástrojov pre partnerov a vývojárov aplikácií pre zariadenia Huawei, ktorým pomáha vytvárať tie najlepšie, jedinečné aplikácie využívajúce na maximum celý hardwarový a softwarový potenciál zariadení značky Huawei. Vďaka integrácii platformy HMS Core 5.0 môžu tak vývojári aplikácií pre zariadenia Huawei rýchlo začať využívať všetky možnosti týchto zariadení na maximum. V súčasnej dobe na platforme HMS Core celosvetovo beží viac ako 55 000 aplikácií a využíva ju viac ako 2 milióny vývojárov.

Viac informácií nájdete na stránke: https://developer.huawei.com/en

Majte prehľad o platforme Huawei Developers:

