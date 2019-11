Spoločnosť JA Solar dodáva solárnym elektrárňam v Jordánsku vysokovýkonné PERC moduly s výkonom 134 MW a dvojitým sklom

PEKING, 21. novembra 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar, popredný svetový výrobca vysokovýkonných fotovoltických výrobkov oznámil, že dodal všetky vysokoúčinné moduly PERC s dvojitým sklom pre solárnu elektráreň dc Mafraq I s výkonom 67 MW a solárnu elektráreň dc Empire s výkonom 67 MW DC v Jordánsku. Solárne elektrárne Mafraq I a Empire patria medzi prvé projekty v regióne Blízkeho východu, ktoré využívajú moduly s dvojitým sklom. Ich kompletizácia je skvelou referenciou pre použitie modulov dvojitého skla PERC v púštnom prostredí.

Solárne elektrárne Mafraq I a Empire s kombinovanou stupnicou 134 MW vyvíja spoločnosť Fotowatio Renewable Ventures (FRV). FRV je popredným poskytovateľom komplexných riešení v oblasti obnoviteľnej energie na celom svete. Nové energetické projekty sa šíria do rôznych geografických oblastí. Spoločnosť JA Solar nadviazala a udržiava dobré vzťahy s FRV od roku 2016 a obidve spoločnosti spolupracovali na výstavbe solárnych elektrární s výkonom niekoľko gigawatt.

Solárne elektrárne Mafraq I a Empire, na ktorých spolupracovali FRV a JA Solar, už sú v tomto momente pripojené k rozvodnej sieti v Jordánsku. Nachádzajú v jordánskej púštnej oblasti, ktorá je známa extrémnymi environmentálnymi podmienkami ako sú piesočné búrky, vysoké teploty, suché podnebie a veľké teplotné rozdiely medzi dňom a nocou. V dôsledku takýchto extrémnych podmienok sú výkonnostné požiadavky na fotovoltické moduly, ktoré sú rozmiestnené v regióne, zvyčajne vysoké. Moduly JA Solar s dvojitým sklom majú vynikajúci teplotný koeficient a odolnosť proti mechanickému zaťaženiu. Tieto vysokoúčinné moduly okrem toho fungujú dobre v niekoľkých ďalších atribútoch, vrátane odolnosti proti oderu, vetru a piesku, ohňu a poveternostným vplyvom. To umožňuje modulom minimalizovať zníženie a útlm výkonu pod vplyvom prudkých zmien teploty. JA Solar poskytuje 30-ročnú záruku na lineárny výkon svojich modulov s dvojitým sklom PERC, zaisťujúcich stabilitu a efektívnu výrobu energie solárnych elektrární. Očakáva sa, že tieto dve slnečné elektrárne, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke, ročne vyprodukujú spolu 260 miliónov kWh elektrickej energie a znížia emisie oxidu uhličitého o 210 000 ton ročne.

Jin Baofang, predseda predstavenstva spoločnosti JA Solar, uviedol: „Spoločnosť JA Solar je jedným z lídrov na solárnom trhu na Blízkom východe. Zaberá viac než 30% jordánskeho solárneho trhu a jeho dodávky do Spojených arabských emirátov, Egypta, Saudskej Arábie a ďalších krajín Blízkeho východu tiež v posledných rokoch rástli. JA Solar bude aj v budúcnosti spolupracovať s viacerými zákazníkmi a poskytovať vysoko kvalitné fotovoltické produkty pre zákazníkov v regióne."

O spoločnosti JA Solar Spoločnosť JA Solar je výrobcom vysokovýkonných fotovoltických produktov. Má 12 výrobných základní a viac ako 20 pobočiek po celom svete. Spoločnosť sa zaoberá výrobou kremíkových doštičiek, článkov, modulov a výstavbou fotovoltických elektrární. Výrobky spoločnosti JA Solar sú k dispozícii vo viac ako 120 krajinách a regiónoch a vo veľkej miere sa používajú v pozemných elektrárňach, komerčných a priemyselných strešných solárnych systémoch a obytných strešných fotovoltických systémoch. Vďaka svojim výhodám neustálej technologickej inovácie, dobrého finančného výkonu a dobre zavedených svetových predajných a servisných sietí sa spoločnosť JA Solar teší akceptácii a uznaniu zákazníkmi z domova i zo zahraničia. Spoločnosť je uvedená na zozname Fortune China 500 a Global Top 500 New Energy Enterprises už niekoľko po sebe nasledujúcich rokov. (www.jasolar.com)

O spoločnosti FRV FRV je popredná globálna spoločnosť zaoberajúca sa rozvojom obnoviteľných zdrojov na trhoch Austrálie, Ázie, Blízkeho východu, Afriky, Európy a Latinskej Ameriky. Vďaka svojim mnohoročným skúsenostiam a odborným znalostiam v tomto odvetví spoločnosť FRV vybudovala obchodný model, ktorý kombinuje vlastníctvo diverzifikovaného portfólia čistých aktív na výrobu energie na našich kľúčových trhoch a snaží sa o dlhodobú prevádzkovú a finančnú optimalizáciu so zvýšeným zameraním na potreby zákazníkov v dôsledku transformácie energetického sektora. V tomto duchu sa spoločnosť v nasledujúcich 5 rokoch pripravuje na investíciu vo výške viac ako 4 miliárd USD do fixných aktív s cieľom osemnásobne zvýšiť celkovú inštalovanú kapacitu, a to z 0,7 GW v roku 2019 na 5,8 GW v roku 2024. (www.frv.com)

Related Links

http://www.jasolar.com



SOURCE JA Solar Co., Ltd.