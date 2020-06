Spoločnosť JA Solar dodáva vysoko účinné moduly PERC pre najväčšiu plávajúcu solárnu elektráreň v Thajsku

PEKING, 18. júna 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JA Solar ("ďalej len Spoločnosť"), popredný výrobca vysokovýkonných fotovoltaických výrobkov oznámila, že do siete bola úspešne pripojená plávajúca elektráreň s výkonom 12,5 MW v Thajsku, ktorá využívala vysoko efektívne moduly PERC. Keďže ide o prvú veľkoplošnú plávajúcu fotovoltaickú elektráreň v Thajsku, dokončenie projektu má veľký význam pre rozvoj miestnej obnoviteľnej energie.

Elektráreň je postavený na priemyselnej nádrži a vyrobená elektrina sa dodáva do zákazníckej výrobnej základne podzemnými káblami. Po vstupe do prevádzky sa elektráreň stane solárnym parkom otvoreným pre širokú verejnosť a návštevníkov so zameraním na podporu rozvoja miestnej obnoviteľnej energie.

V porovnaní s tradičnými fotovoltickými elektrárňami sú plávajúce elektrárne schopné účinne zvýšiť efektívnosť výroby energie a zabrániť degradácii znížením využívaním pôdy, zvýšením neobmedzeného vystavenia slnečnému žiareniu a znížením teploty modulu a kábla. Vysokoúčinné dvojfázové moduly PERC od spoločnosti JA Solar prešli náročnými dlhodobými testami spoľahlivosti a adaptability na prostredie tým, že preukázali svoju vynikajúcu odolnosť voči útlmu PID, korózii soľami a zaťaženiu vetrom.

Jin Baofang, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JA Solar, uviedol: „Spoločnosť JA Solar sa bude aj naďalej zameriavať na technologické inovácie a kvalitu výrobkov, pričom bude plniť rozmanité potreby našich globálnych zákazníkov a podporovať rozvoj obnoviteľnej energie v globálnom meradle."

SOURCE JA Solar Technology Co., Ltd