Spoločnosť JA Solar podpísala zmluvu na dodávku modulov s výkonom 257 MW pre solárny projekt vo Vietname

PEKING, 30. novembra 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co., Ltd., popredný svetový výrobca vysokovýkonných produktov pre výrobu solárnej energie, oznámil, že podpísal zmluvu so spoločnosťou Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC), dcérskou firmou spoločnosti China Energy Engineering Group, na dodávku vysokoúčinných mono PERC modulov s výkonom 257 MW pre solárny projekt v Phu Yen vo Vietname.

Zmluvný partnerom je firma SEPEC a zhotoviteľom spoločnosť B. GRIMM, korporácia podnikajúca vo viacerých odvetviach, ktorá má aktivity aj v oblasti energetiky. Projekt má veľký význam pre rozvoj trhu s obnoviteľnou energiou vo Vietname ako aj v ďalších krajinách Juhovýchodnej Ázie.

Počas slávnostného ceremoniálu pri príležitosti podpisovania zmluvy ocenil prezident spoločnosti SEPEC Jiping Chen úspechy firmy JA Solar, keď uviedol: „JA Solar má vedúce postavenie v oblasti výskumu, vývoja a výroby vysokovýkonných fotovoltických zariadení. Sme presvedčení, že vysokovýkonné moduly od JA a osvedčená celosvetová predajná sieť zaistí úspech projektu. Veríme tiež, že posilní naše partnerstvo a firma JA Solar bude našim partnerom aj v budúcich projektoch."

S rastúcim dopytom po energii, obmedzenými domácimi zásobami fosílnych palív a bohatými zdrojmi slnečného žiarenia má Vietnam dobre vyhliadky na vývoj a rozmach fotovoltického priemyslu. Táto krajina sa tiež nachádza v pásme s extrémnymi podmienkami životného prostredia ako sú vysoké teploty a vlhkosť počas celého roku, čo znamená náročné požiadavky na výkon solárnych modulov, ktoré dokážu splniť len fotovoltické výrobky vynikajúcej kvality. Moduly od JA Solar prechádzajú prísnymi dlhodobými testami spoľahlivosti a prispôsobivosti životnému prostrediu a trvalo si udržiavajú svoj vysoký a stabilný výkon. V dôsledku toho je značka JA Solar na trhu dobre známa a v priebehu ostatných rokov dokázala výrazne rozvinúť svoju pozíciu aj na trhu tejto krajiny.

Baofang Jin, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti JA Solar, uviedol: „Spolupráca medzi týmito dvoma spoločnosťami dokazuje, že spoločnosť SEPEC si cení produkty a služby JA. Tešíme sa na spoluprácu na viacerých projektoch v budúcnosti, kedy budeme môcť podporiť Iniciatívu pásu a cesty a priniesť výhody slnečnej energie stále väčšiemu počtu obyvateľov."

