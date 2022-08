Spoločnosť Jemincare oznámila exkluzívnu licenčnú zmluvu so spoločnosťou Genentech na vývoj a predaj nového perorálneho degradátora androgénových receptorov

ŠANGHAJ, 18. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Jemincare, popredná čínska farmaceutická spoločnosť, dnes oznámila, že spolu so svojou dcérskou spoločnosťou Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd. uzavrela exkluzívnu celosvetovú licenčnú zmluvu so spoločnosťami Roche (SIX: RO, ROG;OTCQX: RHHBY) a Genentech, členom skupiny Roche, na vývoj a predaj svojho degradátora androgénových receptorov JMKX002992.

Podľa podmienok zmluvy spoločnosť Genentech získa exkluzívnu licenciu na vývoj a komercializáciu degradátora na celom svete a bude plne zodpovedná za náklady na vývoj a predaj. Na oplátku Genentech zaplatí spoločnosti Jemincare 60 miliónov USD vopred. Spoločnosť Jemincare má tiež nárok na dodatočné platby vo výške až 590 miliónov USD po dosiahnutí určitých míľnikových cieľov v oblasti vývoja, regulácie a predaja. Spoločnosť Jemincare má tiež nárok na odstupňované licenčné poplatky z čistého predaja.

Výrobok JMKX002992 je nový perorálny degradátor androgénového receptora, ktorý je potvrdeným faktorom ochorenia pri rakovine prostaty. JMKX002992 má potenciál na liečbu pacientov s rakovinou prostaty, u ktorých sa vyvinula rezistencia na súčasnú liečbu.

„Sme radi, že môžeme nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Roche, ktorá je jednou z popredných svetových farmaceutických spoločností poskytujúcich inovatívne riešenia v hlavných oblastiach ochorení, a so spoločnosťou Genentech, ktorá je popredným svetovým inovátorom v oblasti onkológie. Veríme, že toto partnerstvo by mohlo výrazne posilniť a urýchliť vývoj a potenciálnu komercializáciu produktu JMKX002992 v prospech pacientov. Toto je naša tretia inovatívna terapia, ktorej sme partnerom na celom svete. Sme hrdí na tento úspech dosiahnutý len za štyri roky od založenia nášho výskumného a vývojového centra. Spoločnosť Jemincare bude aj naďalej realizovať svoj záväzok prinášať pacientom výhody prostredníctvom inovatívnych riešení." povedal pán Hong Liang, prezident Jemincare Pharmaceutical Group.

„Rakovina prostaty zostáva hlavnou príčinou úmrtí mužov na celom svete," povedal James Sabry, globálny riaditeľ Roche Pharma Partnering. „Niektoré formy rakoviny prostaty sa liečia obzvlášť ťažko. Nový perorálny degradátor androgénových receptorov od spoločnosti Jemincare doplní naše úsilie o vývoj nových možností liečby pacientov s pokročilým karcinómom prostaty."

O spoločnosti Jemincare

Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. je popredná farmaceutická spoločnosť z Číny. Spoločnosť Jemincare bola založená v roku 1999 a pôsobí najmä vo farmaceutickom odvetví. Spoločnosť sa venuje vývoju, výrobe a komercializácii liečiv v strategických oblastiach vrátane onkológie, nefrológie, cerebro-kardiovaskulárnej liečby, liečby infekcií, analgetík, liečby respiračných ochorení a pediatrie. Shanghai Jemincare Pharmaceutical Co., Ltd je výskumné a vývojové centrum spoločnosti Jiangxi Jemincare Group Co., Ltd. Spoločnosť Shanghai Jemincare vytvorila silný tím s približne 500 vedcami, ktorý tvoria 3 inovačné centrá: Inovačné centrum pre malé molekuly, Inovačné centrum pre biologické lieky a Technologické inovačné centrum. Program degradujúci androgénový receptor vyvinulo Inovačné centrum pre malé molekuly, ktoré malo viac ako 10 programov vstupujúcich do fázy skúšania nového lieku alebo začatia skúšania nového lieku a 3 programy vstupujúce do klinického štádia. Viac informácií nájdete na stránkach www.jemincare.com.

SOURCE Jemincare