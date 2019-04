Spoločnosť Jinergy vstupuje na ukrajinský trh so solárnou energiou a debutuje na veľtrhu CISOLAR 2019

KYJEV, Ukrajina, 17. apríla 2019 /PRNewswire/ -- 17. apríla sa spoločnosť Jinneng Clean Energy Technology Ltd. (Jinergy), čínsky výrobca zariadení na výrobu solárnej energie s podporou technológie po prvýkrát predstavila na veľtrhu CISOLAR 2019 (A34, medzinárodné výstavné centrum ACCO) prostredníctvom svojich vysokoúčinných solárnych modulov.

Z údajov vyplýva, že ukrajinský trh so solárnymi panelmi už od roku 2018 prechádza obdobím zásadného vývoja a z pohľadu čínskych výrobcov zariadení v oblasti fotovoltiky sa po prvý raz radí medzi špičku desiatich zámorských trhov. V súvislosti s týmto sľubným novovznikajúcim trhom spoločnosť Jinergy upravila svoje dispozičné riešenie a získala uznanie za moderné inovatívne technológie. Do dnešného dňa spoločnosť Jinergy obdržala objednávky solárnych modulov s výkonom viac než 100 MW len z ukrajinského trhu.

Na veľtrhu predstavila spoločnosť Jinergy svoj bifaciálny PERC modul s dvojitým sklom, u ktorého bifacialita zabezpečuje 78%, pričom ďalších 5%-25% energie vygeneruje zadná strana. Množstvo vyrobenej energie a náklady na jej výrobu sú výrazne optimalizované bez výrazného zvýšenia výrobných nákladov, čo prináša investorom vyššie výnosy.

Ďalším zaujímavým artiklom spoločnosti Jinergy je modul HJT, ktorý na veľtrhu zaujal veľkou mierou účinnosti. Vyznačuje sa schopnosťou vyrábať energiu obojstranne, má skvelý výkon pri zhoršených svetelných podmienkach, má veľmi nízky koeficient teploty a degradácie a celkové množstvo vygenerovanej energie je o 44% vyššie v porovnaní s bežnými polykryštalickými modulmi. Priemerná účinnosť produkcie článkov modulu HJT dosahuje 23,79%, pričom účinnosť nových experimentálnych článkov dosiahla 24,73%. Výstupný výkon majstrovského modulu JNHM72 dosiahol 452,5W.

Spoločnosť Jinergy si tiež nedávno vybojovala miesto medzi výrobcami solárnych modulov úrovne 1 na rebríčku BNEF. Do budúcnosti plánuje najmä zrýchliť nástup na globálny trh. V roku 2018 predstavovali dodávky do zahraničia spoločnosti Jinergy 40% celkového počtu dodaných modulov a v tomto roku by toto číslo malo dosiahnuť 50%. Podľa Dr. Liyoua Yanga, generálneho riaditeľa spoločnosti Jinergy, sa Jinergy bude sústrediť na využitie príležitostí na domácom aj na zahraničných trhoch so solárnou energiou v krajinách pozdĺž Iniciatívy pásu a cesty a naštartovať globálnu transformáciu energetického priemyslu spoľahlivými a vysokokvalitnými produktmi.

Spoločnosť Jinergy pozýva partnerov na prehliadku svojich vysokoúčinných modulov v stánku Jinergy (A1.710) počas výstavy Intersolar Europe od 15. do 17. mája.

O spoločnosti Jinergy

Jinergy, spoločnosť z oblasti zelenej výroby energie patriaca pod skupinu Jinneng Group, jednu zo štátnych korporácií Číny, rozvíja stratégiu vývoja novej technológie a na trh priniesla už tri generácie najmodernejších solárnych modulov, t.j. polykryštalické, PERC monokryštalické a HJT články.

Do konca roku 2018 dosiahla spoločnosť Jinergy celkovú produkčnú kapacitu v objeme 2 GW v oblasti polykryštalických, PERC monokryštalických a HJT modulov. V roku 2017 Jinergy uviedol na trh vysokoúčinné HJT produkty a plánuje rozšíriť výrobnú kapacitu na niekoľko gigawattov horizonte troch rokov.

