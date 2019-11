Spoločnosť Jolywood diskutuje o výhodách bifaciálnych fotovoltických modulov typu N počas podujatia Solar Asset Management MENA 2019

„Extrémne teplo a pieskové búrky predstavovali veľké výzvy v súvislosti s účinnosťou fotovoltických systémov v regióne. Vysokoúčinné bifaciálne moduly typu N značky Jolywood sú navrhnuté tak, aby zvládli dynamiku klímy a geografické vlastnosti Blízkeho východu, čím poskytujú investorom efektívne riešenie zaručujúce vyššiu návratnosť investícií solárnych elektrární v tomto regióne," uviedol Dr. Liu.

Počas konferencie predstavila spoločnosť Jolywood svetovým lídrom svoje priekopnícke riešenia zamerané na vývoj solárnej energie na Blízkom východe. Dr. Liu popísal vlastnosti batériových technológií NTOPcon, ktoré pomáhajú riešiť intenzívne problémy súvisiace s teplom, zvyšujú dlhodobé výhody pre miestnych investorov a ich prioritou je účinnosť, konverzný pomer a spoľahlivosť.

Vysoká účinnosť je na prvom mieste. Účinnosť sériovej výroby solárnych článkov Jolywood NTOPCon dosiahla až 23,2% a výkonová kapacita modulov v sériovej výrobe je niekde medzi 440 až 455 W, čo je výrazne vyššia hodnota, ako v súčasnosti ponúka trh. Štatistiky založené na environmentálnych testoch na Blízkom východe odhadujú, že každé zvýšenie výkonu bifaciálneho modulu Jolywood o 10 W môže znížiť náklady na rovnováhu systému o 1 ¢.

Na druhom mieste je vysoká energetická výkonnosť. Vysoko reflexný povrch v púštnej oblasti znamená, že najvyšší prírastok energie bifaciálnych modulov typu Jolywood N môže dosiahnuť až 27,3%. Podľa štatistík z testov tretích strán je prírastok energie bifaciálnych panelov typu N o 5 až 7% vyšší ako v prípade bifaciálnych modulov PERC a o 13 až 15% vyšší ako v prípade monofaciálnych výrobkov PERC.

Tretia je spoľahlivosť. Tepelná odolnosť bola identifikovaná ako významné kritérium pre dlhodobú stabilitu solárnych modulov. Obzvlášť dlhé vystavenie extrémnym teplotám vedie k degradácii vyvolanej svetlom a zvýšenou teplotou (LeTID). Priemerná pracovná teplota solárneho modulu je nad 75°C, čo znamená, že v tejto oblasti je potrebné riešiť problémy s LeTID. Moduly typu N majú prirodzenú výhodu nižšieho LeTID, to znamená, že sú ideálnou voľbou pre takéto podmienky. Aby sa ďalej vyriešil tento kritický problém, spoločnosť Jolywood optimalizovala svoje moduly na zmiernenie degradácie vyvolanej svetlom a znížila ju z 1% v prvom roku na 0,4% v nasledujúcich rokoch, čo na základe výpočtu zvažujúceho tieto podmienky predstavuje o 6,32% viac vyrobenej energie za 25 rokov.

Od uvedenia produktu na trh sa bifaciálne moduly NTOPCon značky Jolywood tešia veľkému lokálnemu záujmu. Jolywood dodal 500 MW na Blízky východ iba v roku 2019, vrátane projektu Omán s výkonom 125 MW, najväčšej slnečnej elektrárne typu n na svete. Pripojenie elektrárne k národnej sieti sa plánuje v decembri.

Jolywood (SZ: 300393) je svetový líder vo vývoji, výrobe a predaji fotovoltických zadných panelov, vysokoúčinných monokryštalických bifaciálnych solárnych článkov a bifaciálnych modulov NTOPCon. Spoločnosť Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) bola založená v roku 2008 a je najväčším výrobcom fotovoltických zadných panelov na svete s ročnou výrobnou kapacitou viac ako 100 miliónov metrov štvorcových. Spoločnosť Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve spoločnosti Jolywood Suzhou, bola založená v roku 2016 a od roku 2017 je špičkou svetového solárneho priemyslu s 2,4 GW výrobnou kapacitou bifaciálnych solárnych článkov NTOPCon.

