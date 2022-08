SPOLOČNOSŤ JOYSBIO VYVINULA NOVÉ RÝCHLOTESTY NA OPIČIE KIAHNE

Spoločnosť JOYSBIO, jeden z popredných svetových výrobcov súprav na rýchle testovanie, vyvinula dva nové testy na opičie kiahne, ktoré poskytujú výsledky do 15 minút

TCHIEN-ŤIN, Čína, 17. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť JOYSBIO, jeden z popredných svetových výrobcov súprav na rýchle testovanie využívajúce laterálny tok, s hrdosťou oznamuje vývoj dvoch testov na opičie kiahne, ktoré poskytujú výsledky do 15 minút. Spoločnosť JOYSBIO nedávno uviedla na trh antigénový rýchlotest na opičie kiahne a rýchlotest na protilátky proti opičím kiahňam IgM/IgG, oba s označením CE-IVD. Antigénovým testom sa testujú vzorky z ľudského séra, plazmy, plnej krvi, výteru z hrdla, slín alebo exsudátu z lézií s cieľom zistiť, či sa v nich nachádzajú antigény vírusu opičích kiahní. Test na protilátky IgM/IgG využíva niekoľko kvapiek krvi na zistenie protilátok, ktoré si telo človeka vytvorilo po infekcii opičími kiahňami. Oba testy sa v súčasnosti klinicky hodnotia v Európe a u infikovaných pacientov preukázali spoľahlivé výsledky. Viac informácií nájdete na stránke https://en.joysbio.com/monkeypox-rapid-test-kit/.

„Po COVID-19 prichádza ďalší globálny zdravotný problém, opičie kiahne," povedal Rick Zhang, riaditeľ pre obchodný rozvoj spoločnosti JOYSBIO. „Našťastie máme k dispozícii lieky na opičie kiahne, ktoré môžu redukovať výskyt bolestivých lézií a pravdepodobnosť úmrtia. Proti tejto chorobe máme aj vakcínu, pretože sa vyskytuje už veľmi dlho. Pred tým, ako sa pacienti začnú liečiť, musia byť správne diagnostikovaní. Opičie kiahne vyzerajú ako mnohé iné kiahne. Naše testy budú skvelým nástrojom pre zdravotníckych pracovníkov, najmä ak majú obmedzený prístup k PCR testom."

Úmrtnosť na opičie kiahne sa v minulosti pohybovala od 0,1 % do 11 % v bežnej populácii, ale oveľa väčší problém predstavuje u detí, kde môže úmrtnosť prudko stúpnuť. Rozpoznanie choroby je vždy prvým krokom k prežitiu. Vďaka antigénovým rýchlotestom a rýchlotestom na protilátky proti opičím kiahňam od spoločnosti JOYSBIO bude získanie týchto odpovedí oveľa rýchlejšie a umožní zdravotníckym pracovníkom lepšie chrániť seba aj verejnosť.

„V spoločnosti JOYSBIO," povedal Zhang, „Sme odhodlaní držať krok so všetkými infekčnými hrozbami pre ľudstvo. Naše existujúce testy budeme naďalej zlepšovať a podľa potreby vyvíjať nové. Čím skôr sa človek dozvie, že je chorý, tým skôr môže podniknúť proaktívne kroky na zabránenie šírenia a postarať sa o seba."

O spoločnosti JOYSBIO

JOYSBIO (Tiencin) Biotechnology Co., Ltd. je čínska biotechnologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá vyvíja, vyrába a dodáva vysokokvalitné zdravotnícke súpravy na diagnostické rýchlotestovanie in-vitro (IVD) ako aj revolučné prispôsobené súpravy reagentov do všetkých častí sveta. Spoločnosť JOYSBIO založil tím profesionálov s dlhoročnými technickými, marketingovými/obchodnými, prevádzkovými a výrobnými odbornými znalosťami v tomto odvetví. Spoločnosť JOYSBIO je popredným svetovým vývojárom a výrobcom súprav na testovanie využívajúcich laterálny tok, ktorý dodal viac ako 200 miliónov kusov súprav na rýchlotestovanie ochorenia SARS-COV-2 počas epidémie COVID-19.

Viac informácií o tejto téme vám poskytne Rick Zhang na tel. č. +86-130-7204-9899 alebo pošlite e-mail na adresu [email protected].

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.