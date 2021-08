Spoločnosť Kokam dodá spoločnosti Electricité De Tahiti batériový systém pre skladovanie energie: virtuálny synchrónny generátor, ktorý pomôže dekarbonizovať výrobu elektriny

Technológia lítium-iónových NMC batérií spoločnosti Kokam je nákladovo efektívna, takže umožňuje docieliť vysoký výkon a nahradiť tak dieselové záložné zdroje (Spinning Reserve) v sieti

SOUL, Južná Kórea, Aug. 23, 2021 /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd. je globálny poskytovateľ inovatívnych riešení na báze lítium-iónových batérií a zároveň dcérska spoločnosť firmy SolarEdge Technologies. Kokam Co. uzavrela zmluvu so spoločnosťou Electricité de Tahiti (EDT), dcérskou spoločnosťou ENGIE, na dodávku batériového systému pre skladovanie energie (Battery Energy Storage System - BESS), ktorý bude slúžiť ako prvý "virtuálny synchrónny generátor" (Virtual Synchronous Generator - VSG) na Tahiti . Najmodernejší BESS sa skladá zo systému 15mW / 10,4Wh batérií s integrovaným statickým synchrónnym kompenzátorom STATCOM 20Mvar a nahradí záložné dieselové zdroje (Spinning Reserve) spoločnosti EDT. Tá tak bude môcť znížiť spotrebu nafty, využiť viac obnoviteľnej energie a posilniť svoju sieť, a to všetko pri zachovaní nákladovej efektivity.