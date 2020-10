Spoločnosť Locus plánuje v Európe investovať 2 milióny eur do smart logistických riešení s nízkymi emisiami uhlíka

- Po úspechu v Severnej Amerike, juhovýchodnej Ázii a Indii chce firma Locus ponúknuť svoje smart logistické riešenia aj zákazníkom v Európe

SAN FRANCISCO, 8. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Locus, globálna firma poskytujúca softvér ako službu (SaaS - Software-as-a-Service) firemným zákazníkom (B2B), ktorá sa zaoberá automatizáciou rozhodovania v logistike, oznámila, že v Európe plánuje investovať 2 milióny eur do vývoja svojich produktov a podnikania. Smart logistické riešenia spoločnosti Locus pomôžu znížiť emisie uhlíka a zvýšiť produktivitu práce.

Firma Locus využíva strojové učenie a strojové algoritmy, vďaka ktorým vyvíja smart logistické riešenia, ktoré umožňujú optimalizáciu trás, sledovanie zásielok v reálnom čase a poskytujú ďalšie dôležité informácie a analýzy, ktoré pomáhajú optimalizovať procesy a zabezpečiť lepšie a hospodárnejšie využívanie vozového parku. Locus tiež pomáha firmám optimalizovať ich dodávateľský reťazec a ponúka strategické poradenské služby.

"Kvôli pandémii COVID-19 sú dodávateľské reťazce v Európe oveľa dynamickejšie ako kedykoľvek predtým a stále viac sa prepájajú ich jednotlivé vetvy. Firmy potrebujú automatizovať svoje rozhodovacie procesy, aby dokázali rýchlo a účinne reagovať na stále rastúci dopyt," povedal Nishith Rastogi, generálny riaditeľ firmy Locus. "Presunul som svoju základňu z Indie do Londýna, pretože Európa pre nás bude teraz hlavným bodom záujmu a budeme tu investovať 2 milióny Eur do uvedenia našich smart riešení na trh. Vďaka riešeniam spoločnosti Locus môžu zákazníci napríklad doručovať balíky z elektronických obchodov s o 20% nižšími emisiami uhlíka. Veľmi sa teším na pozitívny prínos našich riešení pre miestny trh. "

Firma Locus v súčasnosti spolupracuje s poprednými firmami v juhovýchodnej Ázii, severnej Amerike, Európe a Indii. Vo vrcholovom vedení spoločnosti sú bývalí manažéri firiem Amazon Web Services (AWS), Barclays Capital, Google a BlueDart (súčasť spoločnosti DHL) a dátoví analytici s titulmi PhD z Univerzity Carnegie Mellon, Illinoiskej univerzity a ďalších.

Spoločnosť Locus získala investíciu vo výške 29 miliónov dolárov od investorov Falcon Edge, Tiger Global, Blume Ventures, Exfinity Venture Partners a growX.

"Po celom svete dochádza k prudkému rozvoju elektronického obchodovania a viackanálovej distribúcie. A pandémia COVID-19 tento proces len urýchlila. Ani v Európe nie je situácia iná. Platformy, ktoré urýchľujú rozhodovacie procesy, ako je napríklad Lotus, ponúkajú firmám hľadajúcim logistické riešenia skvelú pridanú hodnotu a zvyšujú pružnosť prevádzky a spokojnosť zákazníkov. Navyše, riešenie firmy Lotus pomôžu firmám znížiť uhlíkovú stopu. Špičkové technologické riešenia firmy Lotus sú rozšírené po celom svete a tešíme sa na to, že v Európe naozaj zmeníme trh," povedala Krishna Khandelwal, obchodná riaditeľka firmy Locus.

Spoločnosť Gartner nedávno vo svojej správe "Hype Cycle for Transportation Industry 2020" (Hype cyklus pre prepravný priemysel) 1, označila firmu Locus za špičkového dodávateľa v kategórii logistických riešení poslednej míle. Ešte predtým spoločnosť Gartner, vo svojej správe "Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling (Sprievodca trhom plánovania dopravy a správou vozového parku)" 2, označila firmu Locus ako reprezentatívneho predajcu.

1 Gartner , "Hype Cycle for Transportation Industry, 2020," Ivar Berntz, Venecia Liu, Thierry Kuperman Le Bihan, Pedro Pacheco, 13 August 2020.

2 Gartner, " Market Guide for Vehicle Routing and Scheduling," Oscar Sanchez Duran, Bart De Muynck, 23 June 2020.

O spoločnosti Locus

Locus je technologická platforma pre automatizáciu logistických rozhodnutí, ktorá pomáha zvýšiť pružnosť prevádzky a vzbudzuje nadšenie u koncových zákazníkov.

Táto platforma využíva strojové učenie a vlastné algoritmy, na základe ktorých vznikajú smart logistické riešenia pre zákazníkov. Riešenia firmy Locus pomáhajú doručovať viac ako 2 milióny zásielok denne v celej juhovýchodnej Ázii, Indii, Európe a severnej Amerike. Ďalšie informácie získate na webových stránkach firmy Locus.

