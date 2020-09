Spoločnosť Lucid Motors predstavuje Lucid Air, najsilnejší a najefektívnejší luxusný elektrický sedan na svete

Využívame priestor, aby sme vytvorili vzdušnosť

Automobil Lucid Air je výsledkom revolučného prístupu k automobilovému balíčku s názvom Lucid Space Concept, ktorý využíva miniaturizáciu vlastného vyvinutého hnacieho ústrojenstva EV vyvinutého spoločnosťou Lucid s cieľom optimalizovať vnútorný priestor kabíny. Koncept je ústredným bodom architektúry Lucid Electric Advanced Platform (LEAP), na ktorej bude Lucid Air a budúce vozidlá Lucid postavené. Jedná sa o holistický prístup k pokročilej konštrukcii elektromobilu, ktorý vychádza z tvorby od základov, bez použitia existujúcich „hotových" riešení, ktoré sa tak často vidia v elektromobiloch od starších výrobcov automobilov.

Súčasnou výrobou menších, ale výkonnejších elektromotorov a dramatickým zlepšením obalu celého elektrického hnacieho ústrojenstva dokáže spoločnosť Lucid získať späť tento priestor pre cestujúcich a ich pohodlie. Rozširuje sa tak filozofia hyperúčinnosti zakomponovaná do všetkých aspektov automobilov Lucid Air, od energetickej až po priestorovú účinnosť, a poskytuje tak bezprecedentnú kombináciu rozsahu, praktickosti, výkonu a luxusu.

Koncept priestoru tiež prispieva k jemne odlišným a moderným proporciám modelu Lucid Air bez toho, aby sa spoliehal na akékoľvek tradičné prvky automobilového dizajnu, a namiesto toho dodáva nádherné auto, ktoré na ceste vyzerá úplne osobitne.

"Keď sme sa vydali na túto cestu v spoločnosti Lucid Motors a počas vývoja nášho prvého vozidla, Lucid Air, odmietli sme robiť kompromisy. Už na začiatku sme sa rozhodli, že sa budeme usilovať o každý aspekt výkonu, inovácie a luxusu," uviedol Derek Jenkins, viceprezident pre dizajn v Lucid Motors. "Výsledkom je, že staviame najlepšie auto na svete, čísla hovoria jednoducho za všetko. A navyše, to všetko sme dokázali bez toho, aby sme obetovali krásu modelu Lucid Air, ktorý bude prvým príkladom výroby automobilu, vytvoreného od základov, aby bola využitá úplná dizajnová slobodua ktorú poskytuje architektúra EV. "

Inšpirácia

Duch je prevzatý z Kalifornie a je zakomponovaný nielen do všetkých produktov spoločnosti Lucid Motors, ale aj do maloobchodných a digitálnych zážitkov, ktoré značka vytvára. Ako už z názvu vyplýva, Lucid je inšpirovaný predstavou vidieť veci inak a plniť si tieto sny. Je to zhrnuté v slogane značky „Dream Ahead", čo je tiež vízia spoločnosti - odmietnuť súčasný stav a vždy posúvať hranice v technológii EV.

„Značka Lucid bola vyvinutá s progresívnym post-luxusným myslením, ktoré je ideálne vhodné na uspokojenie rýchlo sa rozvíjajúcich potrieb najprogresívnejších kupujúcich. Mierime do budúcnosti, kde uvedomelí zákazníci vidia udržateľnosť, pokrokový dizajn a technické inovácie rovnako dôležité pre tradičnejšie luxusné hodnoty kvality a remeselného spracovania,"uviedol Jenkins. „Považujeme spoločnosť Lucid za poprednú v zmene spotrebiteľských preferencií smerom k novým značkám, ktoré ponúkajú priame vzťahy popri produktoch s úplne novou úrovňou technológie, výkonu a dizajnu."

Stanovenie nových štandardov na každej úrovni:

Rekordný výkon a dosah

Vďaka architektúre s dvojitým motorom a pohonom všetkých kolies je k dispozícii až 1 080 koní, vďaka čomu je automobil Lucid Air schopný neustále a opakovateľne dosahovať štvrť míle za 9,9 s. Dodnes je jediným elektrickým sedanom, ktorý je schopný dosiahnuť štvrť míle pod 10 sekúnd. Sila automobilu Lucid Air je doplnená dostupnou funkciou rozšíreného dosahu, kedy je na jedno nabitie možné dosiahnuť dojazd EPA 517 míľ.

Najrýchlejšie nabíjané EV na svete

Po príchode na trh bude automobil Lucid Air tiež najrýchlejšie sa nabíjajúcim elektrickým vozidlom, aké kedy bolo ponúkané, s možnosťou nabíjania rýchlosťou až 20 míľ za minútu pri pripojení k sieti DC Fast Charging. Majitelia, ktorí budú svoj automobil Lucid Air nabíjať v reálnych podmienkach počas cesty, čo sa môžu za 20 minút nabíjania prepraviť až 400 km.

Závodom overené akumulátory EV

Spoločnosť Lucid Motors pri vytváraní vlastnej vyvinutej kompaktnej batérie s predĺženou kapacitou batérie 113 kWh čerpala z 10 rokov skúseností a viac ako 20 miliónov kilometrov testovania v reálnom svete. Batéria od spoločnosti Lucid, ktorá bola vyvinutá v rámci popredného svetového šampionátu v elektrických pretekoch, vyniká závodom overenou technológiou batérií s vlastným systémom správy batérií (BMS), inteligentným obalom článkov a energetickou hustotou na svetovej úrovni.

Špičkový interiér najväčší objem

Vďaka exkluzívnej filozofii konceptu Space spoločnosti Lucid ponúka automobil Lucid Air luxusný interiér v plnej veľkosti pri zachovaní agilnej stopy športového sedanu. Tento prístup tiež vedie k najväčšiemu objemu všetkých elektrických automobilov, ktoré sú dnes k dispozícii a k neuveriteľným schopnostiam dvojúrovňového ukladania v prednom aj zadnom priestore.

Najaerodynamickejšie luxusné auto na svete

Lucid Air je najefektívnejšie aerodynamické luxusné auto na svete. Testy dokončené v modernom veternom tuneli spoločnosti Windshear potvrdili koeficient odporu 0,21.

Pokročilé sklenené displeje kokpitu v kombinácii s hmatovými fyzickými ovládacími prvkami

Interiér Lucid Air odráža revolúciu v tom, ako sú displeje novej generácie elegantného tvaru integrované do dizajnovej architektúry kabíny a poskytujú krásny a plynulý spôsob interakcie so softvérom vozidla a užívateľským rozhraním zameraným na človeka. Pred vodičom je 34-palcový zakrivený displej Glass Cockpit 5K, ktorý sa „vznáša" nad palubnou doskou a prispieva k ľahkému a vzdušnému pocitu interiéru. Okrem toho je v dosahu prsta vodiča a spolujazdca zasunutý centrálny pilotný panel, ktorý umožňuje hlbšiu kontrolu nad systémami a funkciami vozidla. Na doplnenie digitálnych displejov je prítomných niekoľko vysoko hmatových, precízne frézovaných fyzických ovládacích prvkov, vrátane rebrovaných turbín pre funkcie volantu, valca na reguláciu hlasitosti a hliníkových páčkových prepínačov pre ladenie nastavenia klimatizácie.

Nová úroveň v ADAS

Pokročilý asistenčný systém vodiča (ADAS) v automobile Lucid Air, Lucid DreamDrive, je prvá platforma svojho druhu kombinujúca najkomplexnejšiu sadu senzorov na trhu s najmodernejším systémom monitorovania vodiča (DMS), ktorý je štandardom na v edícii Lucid Air Dream. Je to prvý systém tohto druhu, ktorý ponúka 32 senzorov pokrývajúcich videnie, radar a ultrazvuk a navyše prvý štandardný LIDAR s vysokým rozlíšením na svete v EV, ktorý pracuje spolu so štandardným DMS a geograficky ohraničeným HD mapovaním a poskytuje tak najbezpečnejší možný prístup k asistenčným technológiám vodičov na úrovni 2 a 3.

Najpokročilejšia svetelná technológia na svete

Svetlomety v automobile Lucid Air sú skutočne revolučným systémom Micro Lens Array, ktorý obsahuje doslova tisíce „svetelných kanálov". Táto technológia vyvinutá úplne vo vlastnej réžii poskytuje najjasnejší, najpresnejší a najpokročilejší systém osvetlenia vôbec. Digitálne riadenie smeru svetla je možné digitálnym prepínaním svetelných kanálov v rôznych smeroch, čo prináša revolúciu vo viditeľnosti a zvýšenie bezpečnosti.

Hlas Alexa je natívne integrovaný do systému automobilu Lucid Air

Spoločnosť Lucid spolupracovala so spoločnosťou Amazon na zavedení pokrokovej zabudovanej implementácie asistenta Alexa priamo do automobilu Lucid Air. To umožňuje vodičovi a cestujúcim vychutnať si všetky zážitky s asistenom Alexa na cestách - vrátane navigácie, volania, streamovaných médií, inteligentného ovládania domácnosti a pridávania položiek do nákupného košíka alebo zoznamu úloh - to všetko pri súčasnom sledovaní cesty a rukách na volante. Implementácia asistenta Alexa tiež poskytuje rozšírenú sadu lokalizovaných funkcií riadenia vozidla Lucid Air vrátane HVAC, všetko s jednoduchým hlasovým príkazom. Keď vodič použije Alexu, bude k dispozícii aj vizuálna podpora príkazov prostredníctvom displeja Glass Cockpit. Dostupná sada funkcií sa bude časom rozširovať prostredníctvom zabudovaných aktualizácií OTA (Over-the-Air) od spoločnosti Lucid.

Sen sa stáva skutočnosťou

Automobil Lucid Air bude dostupný v Severnej Amerike a bude ponúkaný v štyroch modelových radách:

Air, východiskový model zostavy, bude k dispozícii v roku 2022 a začína na cene nižšej ako 80 000 dolárov (72 500 dolárov po federálnom daňovom úvere v USA )

) Dobre vybavený model Air Touring, dostupný koncom roku 2021, od 95 000 dolárov (87 500 dolárov po federálnom daňovom úvere v USA ) *

) * • Plne vybavená verzia modelu Air Grand Touring, bude k dispozícii v polovici roku 2021, v cene od 139 000 dolárov (131 500 dolárov po federálnom daňovom úvere v USA ) *

) * • All-inclusive limitovaná edícia Air Dream Edition, dostupná na jar 2021, bude v cene 169 000 dolárov (161 500 dolárov po federálnom daňovom úvere v USA ) *

Edícia Dream

Edícia Lucid Air Dream bude obsahovať jedinečnú kombináciu atribútov Lucid a technológie kombinujúcej neuveriteľný výkon s výnimočným dojazdom. Luxusný sedan EV s výkonom 1 080 koní bude k dispozícii vo farbách Stellar White, Infinite Black alebo Eureka Gold v exkluzívnej povrchovej úprave Dream Edition. Každá farba bude mať exkluzívny interiérový balík s motívom „Santa Monica", ktorý obsahuje kožu Bridge of Weir s povrchom Napa grain a strieborné akcenty z eukalyptového dreva. Edícia Dream bude tiež vybavená jedinečným 21-palcovým dizajnom kolies „AeroDream" a bude zvýraznená špeciálnym znakom a ozdobnými prvkami, ktoré označujú jeho pozíciu limitovanej produkcie v rámci edície Lucid Air.

Vydania Touring a Grand Touring

Srdcom série Lucid Air budú modely Air Touring a Air Grand Touring, ktoré ponúkajú 620 hp a 800 hp. Air Grand Touring bude mať k dispozícii dojazd 517 míľ, podľa nedávno oznámeného odhadovaného hodnotenia EPA. Všetky podrobnosti o dostupných konfiguráciách a všetkých modeloch Air nájdete na webových stránkach spoločnosti Lucid Motors.

Dostupnosť

Rezervácie sú teraz otvorené pre zákazníkov v USA a Kanade, ako aj vo vybraných krajinách v Európe a na Strednom východe. Tí, ktorí sa inšpirujú, si môžu automobil Lucid Air rezervovať prostredníctvom vratnej zálohy vo výške 1 000 USD alebo v obmedzenej produkčnej edícii Dream Edition s vratnou zálohou vo výške 7 500 USD. Luxusný sedan bude k dispozícii aj v 20 štúdiách a strediskách služieb Lucid, ktoré majú byť otvorené v Severnej Amerike do konca roku 2021. Termíny dodania na európsky trh a trh na strednom východe, ceny, podrobnosti o predajných a servisných centrách budú oznámené neskôr.

Výroba v továrni Lucid Motors v arizonskom Casa Grande sa začne v nasledujúcich mesiacoch. Dodávky automobilov Lucid Air pre severoamerických zákazníkov sa začnú na jar 2021.

Stručný prehľad automobilov Lucid Air na rok 2021

V budúcnosti budú zdieľané ďalšie verzie Lucid Air a nové modely Lucid, pričom nasledujúce budú obsahovať špecifikácie aktuálne plánovaných modelov Lucid Air:

Model Cena (USD) Odhadovaný rozsah EPA (do) HP Výkon (odhad) Nabíjanie (do) Dostupnosť

Základ Mínus daňový úver



0-60 (sek) 1/4 míle (s) / rýchlosť (mph) Najvyššia rýchlosť (mph) Míle / čas Rýchle nabíjanie DC Vrchol rýchlosti nabíjania

Air Below $80,000 $72,500 TBA TBA TBA TBA TBA 300/20 minút 1200 mph 2022 Air Touring $95,000 $87,500* 406** 620 3.2 11.4 / 123 155 300 /20 minút 1200 mph Q4 2021 Air Grand Touring $139,000 $131,500* 517** 800 3 10.8 / 133 168 300 /20 minút 1200 mph Q2 2021 Air Dream Edition $169,000 $161,500* 465 (21 " AeroDream kolesá); 503 (19 "kolesá) 1,080 2.5 9.9 / 144 168 300 /20 minút 1200 mph Q2 2021

* zahrnutie potenciálneho federálneho daňového úveru USA 7 500 dolárov

** s balíkom kolies a pneumatík AeroRange s rozmerom 19 "



O spoločnosti Lucid Motors

Poslaním spoločnosti Lucid je inšpirovať prijatie udržateľnej dopravy vytvorením najpútavejších elektrických vozidiel zameraných na ľudské skúsenosti. Prvý automobil spoločnosti, Lucid Air, je najmodernejším luxusným sedanom s kalifornským dizajnom podporeným závodom overenou technológiou. Vďaka luxusnému vnútornému priestoru v strednej veľkosti exteriéru bude Air schopný odhadovaného dojazdu EPA viac ako 500 míľ a zrýchlenia z 0 na 60 km za menej ako 2,5 sekundy. Dodávka automobilov Lucid Air, ktoré sa budú vyrábať v novej továrni spoločnosti Lucid v arizonskom Casa Grande, sa začnú na jar 2021.

