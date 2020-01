Spoločnosť Makeblock uvádza počas veľtrhu BETT globálny program STEAM on Board, ktorý by sa mal v roku 2020 dostať na 10 000 škôl

Počas veľtrhu predstavitelia firmy Makeblock uviedli, že pedagógovia budú v roku 2020 kľúčovou skupinou, na ktorú sa budú zameriavať. Aj keď sa značke Makeblock podarilo vytvoriť globálnu sieť pedagógov a škôl, povedomie o vzdelávaní STEAM nie je zďaleka dostatočné kvôli obmedzenému prístupu k vzdelávacím nástrojom a učebným plánom. Prostredníctvom programu STEAM On Board chce spoločnosť Makeblock venovať školám vzdelávacie produkty v hodnote 300 000 USD. Okrem toho uskutoční sériu školení offline v rôznych častiach sveta pre zvýšenie povedomia o vyučovacích postupoch. „Ponukou komplexných vzdelávacích riešení STEAM zvýši firma Makeblock povedomie o systéme STEAM a podnieti záujem učiteľov postúpiť na ďalšiu úroveň vzdelávania. To sa týka najmä Európy, ktorá je strategickým trhom značky Makeblock," uviedol generálny manažér firmy Makeblock pre Európu Yu Hu.

Počas výstavy spoločnosť Makeblock predstavila svoje reprezentatívne produkty vrátane novej všestrannej 3D tlačiarne mCreate. Vyznačuje sa inteligentným zarovnávaním, ktoré dokáže predchádzať akýmkoľvek chybám pri presnej tlači a dá sa využiť aj na laserové gravírovanie. mCreate od značky Makeblock dotvára produktovú radu systému STEAM, a stáva sa tak jedným z popredných hráčov vo vzdelávacom ekosystéme STEAM.

Zaregistrujte sa na adrese: http://bit.ly/2TgWBQK a získajte bezplatný programovací darček od firmy Makeblock počas veľtrhu Bett.

Makeblock v rámci svojej činnosti aktívne vstupuje do partnerstiev s renomovanými svetovými značkami. mBlock, programovacia softvérová platforma spoločnosti Makeblock, v súčasnosti spolupracuje s hardvérom s otvoreným zdrojom Micro:bit, ktorý navrhla spoločnosť BBC pre účely výučby informatiky vo Veľkej Británii. Vďaka softvérovej platforme Makeblock založenej na kontinuite sa miestne vzdelávacie inštitúty budú musieť naučiť iba jeden jediný systém, aby získali prístup k celému balíku vzdelávacích riešení od materskej školy až po univerzitu.

O spoločnosti Makeblock

Spoločnosť Makeblock Co, Ltd bola založená v roku 2013. Je svetoznámym poskytovateľom vzdelávacieho riešenia STEAM pre oblasť vzdelávania a zábavy na školách, vo vzdelávacích inštitúciách a v rodinách. Makeblock ponúka tie najkompletnejšie riešenia hardvérového a softvérového obsahu a špičkové robotické súťaže s cieľom dosiahnuť zásadnú integráciu technológie do vzdelávania. Viac informácií nájdete na: @Makeblock na Facebooku, Twitteri alebo navštívte www.makeblock.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1081132/Makeblock__Bett_London.jpg

Related Links

http://www.makeblock.com



SOURCE Makeblock