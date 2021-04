Spoločnosť Maybelline New York predstavuje skupinu ITZY ako svetovú tvár značky

Skupina vznikla v roku 2019, podpísala zmluvu so spoločnosťou JYP Entertainment a zažiarila na scéne senzačnou nahrávkou debutového singlu päťčlennej skupiny "Dalla Dalla", ktorý získal druhú priečku v rebríčku Billboard na kanáli YouTube a prvé miesto v hitparáde iTunes v dvanástich regiónoch. So štyrmi albumami, úspešnou reality šou, koncertným turné v 11 mestách a početnými oceneniami (ako napríklad 11 ocenení pre najlepších mladých umelcov Rookie of the Year) iba za dva roky, skupina ITZY stále zvyšuje svoju popularitu na celom svete. Jej ďalší album s názvom "Guess Who" , ktorý by mal mať premiéru 30. apríla, sľubuje, že ešte viac upevní postavenie dievčenskej skupiny na svetovej scéne.

Fanúšikovia na skupine obdivujú nielen jej jedinečný štýl, bezchybné tanečné pohyby a chytľavé melódie, ale inšpirujúce posolstvo, ktoré poslucháčom dodáva odvahu byť sami sebou bez kompromisov. Slogan skupiny ITZY "All in us" ("Všetko v nás") odráža najdôležitejšie hodnoty jej členiek, ako je sebavedomie a bezpodmienečná láska k sebe samému. Tieto názory sa odrážajú v ich hudbe. Každá pieseň obsahuje posolstvo pre svet a fanúšikov s cieľom inšpirovať ľudí každý deň. Duch a pozitívny prístup skupiny ITZY korešponduje s hodnotami značky Maybelline, ako je sebavedomie, posilnenie a inklúzia.

"Sledovala som inšpiratívnu cestu skupiny ITZY a uchvátilo ma, ako sú dynamické, ako skupina aj ako samostatné osobnosti," povedala globálna prezidentka značky Maybelline New York Trisha Ayyagari. „Skupina ITZY podporuje lásku k sebe, individualitu a vyjadrovanie seba samej u svojich fanúšikov i svetovej komunity. Ich energia má silu a preto som rada, že môžem ich hlasy privítať v spoločnosti Maybelline! "

Ako skupina, z ktorej vyžaruje sebavedomie, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong, a Yuna využívajú experimentovanie s líčením ako jedinečný spôsob vyjadrenia seba samej a zároveň ako prezentáciu osobnosti a sily skupiny ITZY.

„Vždy sme značku Maybelline obdivovali a je pre nás cťou, že môžeme prispieť našou kreativitou, pozitívnym prístupom a energiou k tejto svetovej komunite," hovoria členky skupiny ITZY. „Je to pre nás veľká príležitosť ukázať našim fanúšikom našu novú stránku a pripomenúť svetu, že sebavedomie a odvaha je v každom z nás."

ITZY sa prvýkrát objaví v reklamných kampaniach spoločnosti Maybelline na produkty Hypersharp Liner, ultimáte Lipstick a nadácii SuperStay Foundations v Ázii tento rok na jar.

