Spoločnosť MEBO International sa po tretí krát zúčastnila veľtrhu CIIE

V reakcii na ducha veľtrhu CIIE a vďaka integrácii veľkého zdravotníckeho priemyslu uviedla spoločnosť MEBO nové strategické plány, v ktorých pracuje na vybudovaní diverzifikovanej obchodnej platformy služieb prepojenej s celým svetom. Prostredníctvom CIIE spoločnosť MEBO uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Bay Area Council (BAC) z Kalifornie s cieľom vytvoriť cezhraničnú medzinárodnú platformu pre obchod so službami. MEBO International a BAC majú hlboký a pevný základ pre spoluprácu. Aliančné podniky BAC prispejú k vývozu sérií vysoko kvalitných výrobkov z USA, zatiaľ čo medzinárodná trhová sila spoločnosti MEBO, pobočky ktorej sa nachádzajú vo viac ako 70 krajinách sveta a boli založené v priebehu posledných 33 rokov, pomôže pri výbere vysokokvalitných výrobkov a výrobe rozsiahlej svetovej platformy pre obchod so službami poskytujúcej komplexné služby pre globálnych spotrebiteľov.

V posledných rokoch sa spoločnosť MEBO v súlade s rastúcim trendom digitalizácie, vytvárania sietí a intelektualizácie zapojila do medzinárodných cezhraničných platforiem elektronického obchodu, ako sú AliExpress, Shopify, Joybuy.com, atď. Taktiež založila vlastné online obchody ako MEBOSTORE a iMEBO.

V období po epidémii bude svetový ekonomický model prechádzať hlbokými zmenami. Otvorenie CIIE slúži ako nové dvere do Číny, ktorá sa otvára svetu. Spoločnosť MEBO International, ako svetový líder v oblasti regeneratívnych vied o živote, na tomto významnom podujatí neustále prispievala k rozvoju liberalizácie a diverzifikácie obchodu zameraním na ľudský život a zdravie a dodržiavaniu svojho poslania prospešného pre svet.

Spoločnosť MEBO Group, založená v roku 1987, zriadila dve centrály v Kalifornii v USA a Pekingu v Číne. Vďaka regeneračnej lekárskej technológii pre popáleniny, rany a vredy sa skupina MEBO venuje budovaniu pohotovostnej siete po celom svete práve pre tieto oblasti. Teraz jej výrobky a technológie pokrývajú viac ako 70 krajín a regiónov po celom svete. Spoločnosť MEBO Group navyše založila niekoľko výskumných centier regeneratívnej medicíny alebo regeneratívnych biologických vied v spolupráci s americkými a čínskymi univerzitami, ako sú Harvard Medical School, University of Southern California (USC), Cal State, LA, Nankai University, Shandong University a iné, kde podporuje rozvoj regeneratívnej medicíny.

