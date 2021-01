Spoločnosť Medicom posilňuje svoju prítomnosť na európskom stomatologickom trhu

„Táto strategická akvizícia umožní spoločnosti Medicom upevniť si svoju pozíciu v Európe a súčasne pomôže pri ďalšej expanzii. Tešíme sa na spoluprácu s tímom firmy Loser & Co, ktorý nám pomôže podstatne posilniť našu prítomnosť na európskom stomatologickom trhu," povedal Ronald Reuben, generálny riaditeľ firmy Medicom. „Aj naďalej budeme pokračovať v rozširovaní našej prítomnosti po celom svete a vo vytváraní nových hodnôt, a to ako na základe organického rastu, tak prostredníctvom akvizícií. „Aj naďalej budeme pokračovať v rozširovaní našej prítomnosti po celom svete a vo vytváraní nových hodnôt, a to na základe organického rastu, ako aj prostredníctvom akvizícií."

"Spoločnosť Loser & Co má veľké skúsenosti so stomatologickým trhom, čo firme Medicom ponúka skvelú príležitosť na posilnenie svojej pozície v Európe a súčasne nám pomôže získať nové informácie, ktoré nám pomôžu pri expanzii do ďalších častí sveta," hovorí Ouriel Levy, výkonný viceprezident firmy pre obchod a generálny riaditeľ divízie stomatologických produktov. „Táto akvizícia nám umožní využiť nové synergie pre ďalšie rozširovanie našej pôsobnosti po celej Európe a súčasne predstavuje príležitosť na vyplnenie medzery v našej stratégii zameranej na globálny stomatologický trh. Vďaka rozšíreniu nášho tímu navyše získame nové skúsenosti a ťah na bránku, čo sú veci, ktoré firma Medicom v tomto regióne potrebuje. "

Joachim Siegler, aktuálny generálny riaditeľ firmy Loser & Co GmbH, bude riadiť celú stomatologickú divíziu spoločnosti Medicom v Európe. Navyše sa stane generálnym riaditeľom firmy Medicom B.V. a bude aj naďalej pôsobiť v súčasnom sídle spoločnosti Loser & Co v Nemecku. Joachim Siegler povedal: „Spojenie s firmou Medicom nám ponúka rad nových možností, vrátane prístupu k obrovskému množstvu kvalitných ochranných prostriedkov a ďalších produktov pre boj s infekčnými chorobami, ako sú rúška, plášte, rukavice alebo sterilizačné prístroje, ktoré spoločnosť Medicom vyrába. Sme hrdí na to, že sa môžeme stať súčasťou rozrastajúceho sa globálneho tímu firmy Medicom."

Firmy Medicom a Loser & Co budú po celú dobu vzájomnej integrácie úzko spolupracovať s cieľom zabezpečiť hladký prechod pre zákazníkov a dodávateľov. Zatiaľ pre zákazníkov ani predajcov nedôjde k žiadnym okamžitým zmenám ohľadom objednávania alebo spôsobu poskytovania služieb.

O spoločnosti Medicom

Medicom Group je jedným z najväčších výrobcov a distribútorov vysoko kvalitných jednorazových produktov pre prevenciu a kontrolu infekčných ochorení. Produkty firmy Medicom Group nachádzajú uplatnenie v zdravotníctve, stomatológii, priemysle, veterinárnej medicíne, laboratóriách, maloobchode a tiež v sociálnych, zdravotných a kúpeľných službách. Spoločnosť Medicom distribuuje produkty pre kontrolu infekcie pod značkami Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen a Ocean Pacific a tiež pod značkou Hedy, ktorú nedávno kúpila. Spoločnosť Medicom má dcérske firmy vo Francúzsku - Kolmi-Hopen, v Hongkongu - Medicom Asia, v Spojených štátoch amerických - United Medical Enterprise, v Singapure - KHM Engineering a v Spojenom Kráľovstve - Medicom HealthPro Limited.

Firma Medicom má veľké skúsenosti so zásobovaním osobnými ochrannými prostriedkami v čase pandémie. Vznikla v roku 1988 v reakcii na urgentný dopyt zdravotníkov po ochranných rukaviciach počas globálnej krízy týkajúcej sa vírusu HIV. Od tej doby je firma spoľahlivým dodávateľom riešení pre kontrolu infekcií a svoje produkty dodávala v priebehu niekoľkých epidémií, vrátane vtáčej chrípky, SARS, chrípky H1N1 alebo eboly.

Viac informácií o spoločnosti Medicom, o jej komplexných riešeniach pre kontrolu infekcií, vrátane rady chirurgických rúšok, nájdete na webových stránkach Medicom.com. Môžete nás tiež sledovať na sociálnych sieťach Twitter na @MedicomNA), alebo navštívte siete Facebook alebo LinkedIn.

O spoločnosti Loser & Co GmbH

Spoločnosť Loser je už viac ako 30 rokov zástupcom popredných značiek produktov pre zubné lekárstvo na európskom trhu. Filozofiou firmy je ponúkať prostredníctvom svojej siete distribučných partnerov špičkové značkové produkty, vrátane profesionálnych popredajných služieb. Firma tiež ponúka poradenské služby a konzultácie v oblasti zaistenia súladu s platnými zákonmi, predpismi a kvalitatívnymi normami. Firma má skvelé znalosti o svojom trhu, úzko spolupracuje s dentálnym zásobovaním a univerzitami a má tím skúsených pracovníkov. Hlavným mottom firmy Loser je "Öfter mal was Gute" (Robiť dobré veci častejšie alebo More often something good).

Mediálny kontakt: Gayle Padvaiskas, Vice President Marketing, AMD Medicom Inc., 514-636-6262 Ext.3000

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1421546/AMD_Medicom_Inc__Medicom_Expands_Dental_Market_Presence_in_Europ.jpg

Related Links

www.medicom.ca



SOURCE AMD Medicom Inc.