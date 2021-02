Spoločnosť Mindray transformuje sledovanie pacientov na mieste pomocou nových monitorov vitálnych funkcií série VS

SHENZHEN, Čína, 5. februára 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Mindray, globálny líder vo vývoji inovatívnych zdravotníckych technológií, dnes uviedla na trh nové monitory vitálnych funkcií VS 9 a VS 8. ktoré sú teraz k dispozícii v Európe, Austrálii a ďalších vybraných regiónoch. Od hospitalizácie až po kontrolu pri lôžku odhaľuje Mindray VS Series plný potenciál rutinných pozorovaní a dáva tak zdravotníckemu personálu možnosť poskytovať pacientom ešte lepšiu starostlivosť.