Spoločnosť One Drop oznámila, že získala investíciu v hodnote takmer 100 miliónov dolárov od spoločnosti Bayer

Táto nová zmluva je dôkazom dôvery spoločnosti Bayer v partnerstvo s firmou One Drop a v súlade s víziou spoločnosti One Drop ponúkať špičkovú, funkčnú, personalizovanú platformu, ktorá pomáha v liečbe chronických ochorení, ako budúcnosť liečby chronických ochorení. Špičkové riešenie firmy One Drop je založené na viac ako 13 miliardách rôznorodých zdravotníckych informácií od viac ako 3 miliónov užívateľov, ktorí si túto aplikáciu stiahli. Táto platforma pomáha predvídať vývoj zdravotného stavu pacientov na základe získaných dát, čo umožňuje zahájiť správnu liečbu v správny čas.

Zatiaľ čo v súčasnosti platforma One Drop podporuje liečbu pacientov s diabetom, prediabetom, vysokým krvným tlakom a vysokým cholesterolom, vrátane akýchkoľvek kombinácií týchto chorôb, investície firmy Bayer do rozvoja platformy vo výške 64 miliónov dolárov, pomôžu rozšíriť toto špičkové riešenie firmy One Drop tiež do oblastí, na ktoré sa spoločnosť Bayer zameriava, vrátane kardiológie, onkológie a ženského lekárstva. Vďaka modulárnej architektúre je možné riešenie firmy One Drop rozšíriť aj do ďalších terapeutických oblastí. Platforma One Drop nepomáha len v liečbe jedného konkrétneho ochorenia, ale vďaka personalizácii bude pomáhať s liečbou všetkých ochorení, ktoré danú osobu trápia. Vďaka tomuto ucelenému prístupu potom bude možné dosiahnuť trvalo udržateľných výsledkov.

"Ak chceme na úrovni populácie zlepšiť zdravotnú starostlivosť a ušetriť náklady, musíme sa zamerať na jednotlivcov," povedal Jeff Dachis, generálny riaditeľ a zakladateľ spoločnosti One Drop. "One Drop ponúka personalizovaný zdravotnícky program, ktorý sa dynamicky prispôsobuje vašim potrebám a správaniu a umožňuje tak každému jednotlivcovi dosiahnuť čo najlepšie zdravotné výsledky. Na rozdiel od našej platformy chýba ostatným platformám obrovské množstvo údajov a prediktívny nástroj. Preto sa tieto ostatné platformy naďalej zameriavajú na telemedicínu a vzdialené monitorovanie, ponúkajú jedno rovnaké riešenie pre všetkých a reagujú až na vzniknuté problémy, čo síce môže u niektorých pacientov fungovať, ale u väčšiny to nefunguje. "

Digitálne zdravotnícka platforma firmy One Drop je zákazníkom, zamestnávateľom, poisťovateľom aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti k dispozícii už od roku 2016 a jej účinnosť bola potvrdená viac ako 20 kvalitnými kontrolovanými štúdiami, ktoré preukázali podstatné zlepšenie kontroly glykémie u diabetikov, a to už za jeden mesiac používania . Najnovšie predstavila firma One Drop na 80. výročnej konferencii Americkej asociácie pre diabetes (American Diabetes Association) dlhodobé predpovedanie hodnoty A1c, krvného tlaku a telesnej hmotnosti u pacientov s diabetom, hypertenziou a prediabetem a tiež predpovede rizika nočnej hypoglykémie u pacientov, ktorí užívajú trvalý monitor hladiny glukózy v krvi (CGM). Tieto predpovede sú založené na rovnakých údajoch, ktoré pochádzajú z modelov firmy One Drop a vďaka strojovému učeniu umožňujú kvalitné predpovede zdravotného stavu a poskytujú aj ďalšie cenné informácie. V súčasnej dobe užívatelia aplikácie One Drop môžu získavať informácie o predpokladanej hladine glukózy v krvi až 8x za hodinu, spolu s poradenstvom v oblasti cvičenia, úpravy jedálnička a životného štýlu, ktoré sa zobrazujú vždy, keď do aplikácie One Drop nahrajú predpísané údaje.

"Budovanie nových digitálnych obchodných modelov je dôležitou súčasťou našej podnikateľskej stratégie a naším cieľom je aktívne formovať budúcnosť zdravotnej starostlivosti," povedala Jeanne Kehren, PhD, riaditeľka divízie digitálnych a komerčných inovácií a členka riadiaceho výboru firmy Bayer AG pre liečivá. "Sme presvedčení, že prístup založený na spracovaní získaných informácií umožní pacientom dosiahnuť lepšie výsledky a to vďaka zameraniu na pacienta, nie na jeho ochorenia. Táto nová spolupráca s firmou One Drop umožní spoločnosti Bayer ďalej urýchliť svoj vstup na trh s digitálnou zdravotnou starostlivosťou, prostredníctvom novej, integrovanej ponuky služieb pre pacientov. "

Keďže sa toto inteligentné riešenie spoločnosti One Drop zameriava na jednotlivcov, pomáha prekonávať priepasť medzi zdravotnou starostlivosťou a domácou starostlivosťou a uspokojuje potreby všetkých hráčov na trhu, od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí chcú zlepšiť starostlivosť o pacienta, cez výrobcov, ktorí chcú maximalizovať produktivitu svojich zariadení , až po platcov zdravotnej starostlivosti, ktorí chcú zlepšiť zdravotnú starostlivosť a pritom znížiť náklady na jej poskytovanie.

O spoločnosti One Drop

Spoločnosť One Drop sa snaží zlepšiť zdravotnú starostlivosť vďaka využívaniu najnovších klinických informácií, behaviorálnej vedy a moderných technológií umelej inteligencie, s cieľom zlepšovať život pacientov s chronickým ochorením na celom svete. Digitálna platforma firmy One Drop je funkčné riešenie, overené v súlade so zásadami medicíny založenej na dôkazoch, ktoré pacientom ponúka personalizované služby, zlepšuje zdravotnú starostlivosť a pomáha znížiť náklady pre poisťovne, zamestnávateľov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Produkty a služby firmy One Drop si môžete zakúpiť v ocenenej aplikácii (pre systémy iOS a Android), a na stránkach https://onedrop.today, Walmart, Amazon, BestBuy, Apple Store, a CVS.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa viac o tom, ako môžeme aj vašej organizácii pomôcť znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť, kontaktuje nás na tejto e-mailovej adrese: [email protected].

O spoločnosti Bayer

Bayer je nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá zdravotníctvom a výživou. Naše produkty a služby pomáhajú ľuďom prekonávať tie najpálčivejšie problémy spojené so starnutím a pribúdajúcim počtom obyvateľov na našej planéte. Navyše sa snažíme vytvárať hodnoty prostredníctvom inovácií a rastu. Firma Bayer dodržiava zásady trvalo udržateľného rozvoja a značka Bayer je synonymom pre dôveru, spoľahlivosť a kvalitu na celom svete. Vo fiškálnom roku 2019 skupina zamestnávala zhruba 104 tisíc ľudí a dosiahla tržby vo výške 43,5 miliardy eur. Kapitálové výdavky spoločnosti za rovnaké obdobie dosiahli sumu 2,9 miliardy eur a náklady na výskum a vývoj dosiahli 5,3 miliardy eur. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.bayer.com

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.pharma.bayer.com

SOURCE One Drop