Spoločnosť Pave získala 100 miliónov dolárov v sérii C pod vedením Index Ventures a získala Option Impact

Nové finančné prostriedky v hodnote 1,6 miliardy dolárov upevňujú pozíciu spoločnosti Pave ako lídra na trhu a najrýchlejšie rastúceho globálneho poskytovateľa počítačových technológií

SAN FRANCISCO, 29. júna 2022 /PRNewswire/-- Pave , platforma pre odmeňovanie v reálnom čase, ktorá pomáha spoločnostiam plánovať, komunikovať a porovnávať sa s trhom, dnes oznámila, že získala 100 miliónov USD v rámci financovania série C a prevzala spoločnosť Advanced-HR od Morgan Stanley. Advanced-HR má balík produktov, ktorý zahŕňa Option Impact, Option Driver a VCECS (Venture Capital Executive Compensation Survey).

Toto kolo viedla spoločnosť Index Ventures s partnerom Markom Goldbergom v predstavenstve. Zúčastnilo sa ho aj niekoľko nových a existujúcich investorov vrátane Andreessen Horowitz, YC Continuity Fund, LocalGlobe, Craft Ventures, Original Capital, Backend Capital a Contrary Capital, ako aj významných jednotlivcov vrátane bývalého generálneho riaditeľa siete LinkedIn Jeffa Weinera a bývalého viceprezidenta pre ľudské zdroje spoločnosti Facebook Tudora Havriliuca.

Pave využije kapitálovú injekciu a akvizičný impulz na urýchlenie svojej cesty k tomu, aby sa stala svetovou špičkou v oblasti globálnych platforiem pre odmeňovanie . Od založenia spoločnosti Pave v roku 2019 sa tím rozrástol na 150 zamestnancov a v súčasnosti poskytuje podporu pre viac ako 2 500 zákazníkov. Nové finančné prostriedky a akvizícia spoločnosti Option Impact tiež urýchlia expanziu spoločnosti Pave na európsky trh.

„Cesta Pave sa ešte len začala. V celosvetovom meradle pracujú štyri miliardy ľudí a odmeňovanie je pre každého z nich otázkou," povedal zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Pave Matt Schulman. „Nezastavíme sa, kým každý človek na svete nespozná svoju hodnotu a nezíska to, čo si zaslúži."

„Odmeňovanie je vnútorný problém každej spoločnosti. Po celé generácie sme sa pri určovaní výšky mzdy zamestnancov držali nepresných offline postupov. Tieto problémy sú univerzálne a veľmi nákladné. Všadeprítomná bolesť kvôli odmeňovaniu pociťovaná po celom svete je to, čo ma mimoriadne nadchlo, keď som sa prvýkrát stretol s Mattom a tímom Pave. Sme nadšení, že môžeme podporiť ich rast a pomôcť spoločnosti Pave posilniť všetky globálne podniky a zamestnancov," povedal Mark Goldberg, partner spoločnosti Index Ventures.

Akvizíciou spoločnosti Option Impact sa spoločnosť Pave stala najväčšou databázou pre odmeňovanie na svete.

Akvizícia spoločnosti Option Impact posilňuje pozíciu spoločnosti Pave na trhu. Konsolidácia zákazníckych základní oboch firiem do ekosystému Pave upevňuje Pave ako najväčšiu databázu na porovnávanie odmeňovania u súkromných technologických spoločností na svete.

Vďaka tejto akvizícii bude Pave spolupracovať aj so spoločnosťou Morgan Stanley at Work, ktorá je lídrom v oblasti správy akcií a finančných riešení na pracovisku vrátane Shareworks a E*TRADE Equity Edge. Spoločnosť Morgan Stanley at Work prinesie svojim klientom okrem bezproblémovej integrácie s platformou Shareworks aj produkty spoločnosti Pave na porovnávanie a plánovanie odmeňovania.

„Nemôžeme nemať radosť z nášho partnerstva so spoločnosťou Pave," povedal Kevin Swan , jeden z riaditeľov Morgan Stanley at Work Global Private Markets. „Morgan Stanley dlhodobo zohráva významnú úlohu na súkromných trhoch a v ekosystéme startupov a je vyhľadávaným partnerom mnohých najzaujímavejších technologických spoločností. Prostredníctvom spolupráce s inovatívnymi spoločnosťami, ako je Pave, pomáhame zabezpečiť, aby sa na podporu našich klientov, poradcov a celkového rastu nášho podnikania využívali technológie, ktoré menia pravidlá hry."

Zabezpečenie jasného odmeňovania počas neistoty na trhu

Od vzniku spoločnosti Pave svet zažíva nevídané makroekonomické zmeny. Pandémia ochorenia COVID iniciovala príval veľmi dynamických zmien vrátane výhľadu Black Swan z marca 2020, zrýchlenej revolúcie práce na diaľku, bezprecedentného technologického býčieho trhu, prudkej inflácie, novej legislatívy o transparentnosti miezd a teraz aj hrozivého poklesu, keď vstupujeme do možnej recesie. V porovnaní s horúcim trhom práce a býčou ekonomikou na začiatku roka 2022 je realita dnešného hospodárskeho poklesu v ostrom kontraste.

Každá z týchto udalostí spôsobuje neistotu v oblasti odmeňovania. Verejné spoločnosti teraz prehodnocujú, ako odmeňovať a udržať si zamestnancov po tom, čo ich akcie klesli na polovicu – alebo ešte horšie. Súkromné spoločnosti zvažujú stratégie na zachovanie hotovosti, keďže financovanie zo súkromného trhu sa vyparilo. Zamestnanci sa sami seba pýtajú, či sú stále ochotní meniť zamestnania s rovnakou frekvenciou, akú sme pozorovali počas Veľkej rezignácie.

V časoch neistoty je pulz trhu v reálnom čase podľa Pave dôležitejší ako kedykoľvek predtým. V súčasnosti je pre zamestnávateľov konkurenčnou nevýhodou, ak nemajú prehľad o trendoch v oblasti peňažných a spravodlivých miezd v reálnom čase.

Spoločnosti sa môžu zaregistrovať na získanie súboru údajov Pave o odmeňovaní v reálnom čase tu . Je to zadarmo.

O Pave:

Pave je platforma pre odmeňovanie v reálnom čase, ktorá pomáha spoločnostiam efektívne plánovať, komunikovať a porovnávať odmeňovanie. Balík Pave sa integruje s desiatkami nástrojov ATS, HRIS a nástrojov na správu vlastného kapitálu vrátane Greenhouse, TriNet, BambooHR, Namely, Lever, ADP, Workday, Jobvite, Shareworks, Equity Edge Online, Carta, Rippling, Justworks, Paylocity, Sapling, Personio, Capdesk, Ledgy a UltiPro. Spoločnosť Pave, ktorú koncom roka 2019 založil generálny riaditeľ Matt Schulman , sídli v San Franciscu. Viac sa o vízii spoločnosti Pave dozviete od nášho generálneho riaditeľa a zakladateľa na stránkach pave.com .

O spoločnosti Advanced-HR:

Spoločnosť Advanced-HR so sídlom v San Franciscu je dôveryhodným zdrojom údajov o odmeňovaní v ekosystéme rizikového kapitálu a súkromných spoločností. Prostredníctvom svojich produktov OptionDriver a OptionImpact má spoločnosť jedinečné skúsenosti s údajmi a službami v oblasti odmeňovania. Viac ako 3 900 spoločností a 290 špičkových firiem v oblasti rizikového kapitálu využíva Advanced-HR na porovnávanie a plánovanie odmeňovania a vlastného kapitálu.

O spoločnosti Index Ventures:

Index Ventures je riziková spoločnosť, ktorá investuje do novej generácie podnikateľov od počiatočného štádia po IPO. Spolupracujeme so zakladateľmi s odvážnymi snami, ktorí búrajú status quo a budujú trvalé spoločnosti. S kanceláriami v Londýne, San Franciscu a New Yorku investujeme do podnikateľov na celom svete. Medzi spoločnosti v rámci Generational Index patria Adyen, Datadog, Discord, Figma, Robinhood a Roblox.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1848606/pavelogo_Logo.jpg

SOURCE Pave