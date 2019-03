Spoločnosť PHNIX predstaví počas ISH vo Frankfurte svoje nové inverterové tepelné čerpadlo R32 so vstrekovaním pary (EVI) s úrovňou ErP dosahujúcou A++

Paleta nových produktov spoločnosti PHNIX, ktoré sa predstavia počas ISH, je dosť bohatá. Napríklad, centrálna čistička vzduchu PHNIX je zaujímavá už na prvý pohľad. Samozrejme, že najväčšie lákadlo je stále inverterové tepelné čerpadlo PHNIX R32 so vstrekovaním pary (EVI). Ide o úspešné technické vylepšenie, ktoré do bodky spĺňa Európske testové štandardy ErP a dosahuje energetickú úroveň A++, podľa slov Jaba Fana, riaditeľa divízie tepelných čerpadiel do domácnosti a sušenia tepelnými čerpadlami spoločnosti PHNIX.