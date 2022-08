Spoločnosť PTI zabezpečila transakciu s viacerými nástrojmi v hodnote 2 miliárd USD

NEW YORK, 22. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Phoenix Tower International, LLC („PTI") prostredníctvom svojej španielskej dcérskej spoločnosti (Phoenix Tower International Spain ETVE, S.L.U.), americkej dcérskej spoločnosti (Phoenix Tower US Holdings (REIT) Inc.) a čilskej dcérskej spoločnosti (Phoenix Tower International Chile SpA) dnes oznámila, že zmenila a upravila svoje nadradené úverové nástroje tak, aby ich konsolidovala a rozšírila do jednej nadradenej zabezpečenej transakcie s viacerými nástrojmi vo výške 2,0 miliardy USD, ktorá pokrýva celú Severnú a Južnú Ameriku.

Zmenená transakcia pozostávala z týchto nadradených zabezpečených nástrojov: (i) termínovaný úver vo výške 1 404 miliónov USD, (ii) termínovaný úver s odloženým čerpaním vo výške 540 miliónov USD a (iii) revolvingový úver vo výške 56,0 miliónov USD, ktoré sú všetky splatné v auguste 2027 (5 rokov). Výnosy z nástrojov budú použité na: (i) splatenie existujúceho dlhu vrátane súvisiacich poplatkov a výdavkov a financovanie akvizície čílskeho portfólia bezdrôtových komunikačných veží od spoločnosti WOM S.A. („WOM"), (ii) financovanie budúcich kapitálových výdavkov a akvizícií a (iii) financovanie prevádzkového kapitálu.

V rámci čílskej transakcie získala spoločnosť PTI od spoločnosti WOM 2 334 stožiarov pri prvom uzavretí transakcie a 1 466 ďalších stožiarov, ktoré majú byť dodané do roku 2024, za celkovú sumu približne 930 miliónov USD. Spoločnosť PTI sa stala najväčším vlastníkom komunikačných veží v Čile a rozšírila svoje globálne pôsobenie na viac ako 22 000 veží v 19 krajinách.

Spoločnosť White and Case LPP pôsobila ako externý právny poradca veriteľov a spoločnosť Locke Lord LLP pôsobila ako externý právny poradca spoločnosti.

Okrem banky Scotiabank, ktorá pôsobila ako jediný hlavný organizátor a jediný upisovateľ (bookrunner) pri financovaní a jediný finančný poradca pri akvizícii, pôsobili nasledujúce banky ako vyšší mandátni hlavní organizátori alebo mandátni hlavní organizátori, zatiaľ čo 13 ďalších inštitúcií pôsobilo ako hlavní organizátori, organizátori a účastníci: BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, ING Capital LLC, Banco Santander, S.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Societé Générale, JP Morgan Chase Bank, N.A., MUFG Bank, Ltd.

O spoločnosti Phoenix Tower International

Pro forma pre prebiehajúce transakcie spoločnosť PTI prostredníctvom svojich sesterských a dcérskych spoločností vlastní a prevádzkuje viac ako 22 000 telekomunikačných veží v Európe, Spojených štátoch, Latinskej Amerike a Karibiku.

Spoločnosť PTI bola založená v roku 2013 s poslaním byť popredným poskytovateľom lokalít pre mobilných operátorov na celom svete na rýchlo rastúcich trhoch. Medzi investorov spoločnosti PTI patria fondy spravované Blackstone a rôzni členovia manažérskeho tímu, sídlo má v Boca Raton na Floride. Viac informácií nájdete na stránke www.phoenixintnl.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1770422/horizontal_logo_new_V1_Logo.jpg

SOURCE Phoenix Tower International