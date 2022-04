Spoločnosť Risen Energy uvádza na trh ultra-nízkokarbónové produkty BIPV a HJT

NING-PO, Čína, 4. apríla 2022 /PRNewswire/-- Risen Energy Co., Ltd., popredný výrobca solárnych modulov v Číne, práve dokončil svoju tlačovú konferenciu v Ninghaji v provincii Zhejiang v súvislosti s uvedením na trh najnovšej rady fotovoltaických produktov (BIPV) integrovaných do budov, medzi ktoré patrili Super Top, Super Tile spolu s najnovšou ponukou heterojunkčných (HJT) produktov, Hyper-ion. Celá rada sa vyznačuje ďalším znížením používania uhlíka a zlepšením výkonu výroby energie, čím sa výrazne rozšíria príležitosti na vývoj a implementáciu produktov BIPV a HJT.

Super BIPV vedie v dodávkach „zelených" striech

V súvislosti s tým, že čínska vláda stanovila ciele v oblasti uhlíkového vrcholu a uhlíkovej neutrality, každé priemyselné odvetvie v Číne naskočilo do rozbehnutého vlaku znižovania uhlíka. V roku 2021 vláda zaviedla sériu politík znižovania uhlíkových emisií špecificky zameraných na sektor stavebníctva, aby podporila výstavbu ekologickejších a nízkouhlíkových budov a prostredí a pripravila sektor na príchod éry uhlíkového vrcholu a uhlíkovej neutrality. V reakcii na túto politiku spoločnosť Risen Energy, vo svojej úlohe lídra a priekopníka vo všetkých oblastiach fotovoltiky, uviedla na trh dva kľúčové produkty, Super Top pre strechy priemyselných a komerčných budov a Super Tile pre rezidenčné strechy. Tieto dva produkty spĺňajú všetky podmienky, pokiaľ ide o to, že poháňajú snahy vybudovania ekologického a environmentálne zodpovedného bytového fondu v Číne: sú bezpečné, spoľahlivé, ekonomické, rozmanité v použiteľnosti, ľahko sa inštalujú a majú estetický vzhľad.

Jedinečnou vlastnosťou produktu Super Top je nová metóda montáže modulov oceľových tabúľ a fotovoltických modulov, takže moduly hladko splynú s farbami, ktoré zvyčajne používa oceliarsky priemysel, a dajú sa plne integrovať do konštrukčného procesu, a nemusia sa dodatočne priskrutkovať. Modul sa vyznačuje novými bezrámovými modulmi s dvojitým sklom s doštičkami hrúbky 210 mm. Dvojité sklo hrúbky 210+ zabezpečuje vysokú kapacitu výroby energie, rám bez hrany zabraňuje zachyteniu prachu na jednotke a článok 210+HJT poskytuje 7-percentný zisk z výroby energie. Modul má výkon 740 W a je vybavený 360-stupňovým uzamykaním vo vzpriamenej polohe, je vodotesný a nevykazuje žiadnu stratu tieňovania, čím sa zisk generovania energie zvýšil o ďalších 1,5 %.

Pokiaľ ide o estetiku modulu, Super Top sa dodáva s voliteľnými hliníkovo-zinkovo-horčíkovými alebo farebne potiahnutými oceľovými doštičkami v prispôsobených farbách, aby uspokojili preferencie koncového užívateľa. Inštalácia je jednoduchá a rýchla a zvládne ju jedna osoba, pričom po inštalácii je minimalizovaná prevádzka a údržba. Konštrukcia samotného produktu odolná voči korózii a vynikajúca odolnosť voči vetru a ohňu znamenajú dlhšie intervaly medzi jednotlivými kontrolami údržby a poskytujú bezpečné a bezstarostné prostredie.

Dlaždica Super Tile s rozmermi 1817 mm x 420 mm sa dodáva v rôznych farbách a tvaroch, ktoré dokonale zodpovedajú strešným systémom domácností. Modul má maximálny výkon 120 wattov a bezprašnú konštrukciu, ktorá zvyšuje účinnosť výroby energie o 5%. Rovnako ako u výrobku Super Top je inštalácia jednoduchá a rýchla a môže ju vykonávať jedna osoba, čo vedie k 30 % úspore stavebných nákladov.

Dlaždica Super Tile sa dodáva v dvoch formátoch, „stohovaný" a „dlaždicový", vďaka čomu vyhovuje preferenciám koncových používateľov. Náklady sú v podstate rovnaké ako náklady na systém používaný v domácnostiach a na strešné škridly, ktoré by zaberali rovnaký priestor. Nízkouhlíkové dlaždice Super Tile, ktoré sú v porovnaní so staršími riešeniami prakticky cenovo rovnaké, lepšie spĺňajú súčasný dopyt na trhu.

Hyper-ión zvyšuje ekologickú hodnotu produktov HJT

Udržať náklady pod kontrolou bol vždy náročný problém, ktorý doteraz stál v ceste tomu, aby sa technológia HJT stala zaujímavou. Spoločnosť Risen Energy, po tisíckach opakovaní, konečne uviedla na trh produkt, na ktorý môže byť hrdá. Produkt založený na popredných technológiách vo fyzike polovodičov, balení polovodičov, základných materiáloch a dizajne zariadení. Nový produkt – hyper-iónový článok využíva 210 HJT mikrokryštalickú technológiu s polovičným rezom pri 120 mikrónoch, pričom dosahuje super vysokú účinnosť presahujúcu 25,2 %. Na základe výpočtu podľa 100 MW projektu v provincii Chaj-nan má dlhodobá výroba energie riešenia heterojunkčnej technológie (HJT) výhodu zníženia vyrovnaných nákladov na energiu (LCOE) o viac ako 10 % a možno ešte viac pri porovnaní jednorazových investičných nákladov a priebežných režijných nákladov spojených s tradičnými procesmi.

Na základe pokrokov v pasivačnej technológii sa jednotka dodáva s otvoreným napätím nad 750 mV a ultratenkými doštičkami, ktoré sú o niečo menej hrubé ako TOPCon a PERC, ako aj tenkými článkami HJT s hodnotou uhlíka takmer o 30 % nižšou ako PERC. Použitím rámu z legovanej ocele s vysokou pevnosťou je uhlíková stopa Hyper-ionu znížená z viac ako 570 na kw na menej ako 400 bez použitia špeciálnych kremíkových materiálov a môže byť znížená ešte viac, až na takmer 300, pri použití špeciálnych kremíkových materiálov. Tieto referenčné hodnoty sú mimoriadne závideniahodné v sektore s ultranízkymi emisiami uhlíka.

Moduly HJT od spoločnosti Risen Energy dosahujú 5-násobok normy vyžadovanej podľa špecifikácií testu IEC, pričom skóre uhlíkovej stopy certifikované treťou stranou je menej ako 400. Pri použití prístupu uhlíkovej stopy môže potenciálna prémia za Hyper-ion dosiahnuť 0,01 juanu za watt na základe aktuálnej ceny európskych emisných kvót na uhlík okolo 80 eur za tonu.

Spoločnosť Risen Energy sa plánuje zamerať najmä na výskum nízkouhlíkových sériových produktov, vrátane ďalšieho výskumu a vývoja technológií BIPV, oceľových rámov a technológie HJT, s cieľom uviesť na trh viac nízkouhlíkových produktov a ďalej budovať fotovoltický „nízkouhlíkový vesmír", s cieľom uľahčiť ekologický a trvalo udržateľný rozvoj a urýchliť prechod na éru nulových emisií uhlíka.

