Spoločnosť Risen využíva budúci trend na trhu prostredníctvom celosvetovej objednávky fotovoltaických modulov s výkonom 1.5 GW

NINGBO, Čína, Okt. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Risen Energy Co., Ltd, popredný výrobca vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov prvého stupňa, dnes zverejnila podpis zmluvy na svoje solárne fotovoltaické moduly Bifacial Mono PERC s výkonom 1,5 GW v spolupráci so známym, nezávislým, svetovým výrobcom energie.

Vývoj bifaciálnych modulov rýchlo naberá na sile vďaka rastúcej požiadavke na generovanie viac energie za menej peňazí, pričom vlastnosti bifaciálnych modulov do tejto paradigmy úplne zapadajú. Zatiaľ čo počiatočné prijatie po zavedení bolo pomerne pomalé, nároční hráči v solárnom priemysle sa teraz orientujú smerom k pozitívnym atribútom, bifaciálny formát poskytuje arzenál nástrojov, ktoré každý IPP požaduje, aby maximalizoval svoje príjmy a zisky.

Tým, že si spoločnosť Risen v posledných rokoch vybudovala dôveryhodnosť pomocou tradičnejších solárnych fotovoltaických formátov, si v tichosti vytvorila rovnako dôveryhodnú prítomnosť v bifaciálnom tábore, ktorý momentálne vyvrcholil udelením pozoruhodnej objednávky na výkon v objeme 1,5 GW. Kontrakt, ktorý distribuuje novú technológiu na európsky, africký a juhoamerický kontinent, je už v plnom prúde, pričom je organizovaných okolo 900 MW a uzatvára sa v prvej polovici roku 2021.

Bypina Veerraju Chaudary, riaditeľ pre sociálne siete v spoločnosti Risen, uviedol: „Je to jedna z našich doteraz najväčších objednávok a je obzvlášť dôležitá pre bifaciálny program spoločnosti Risen. Keď prestrihnete všetok lesk a marketingovú reklamu, zachytenie energie z prednej strany je lepšie ako u historických produktov, strata rekombinantnej energie je časom menšia, integrita modulu je vyššia a umožňuje 30-ročnú záruku na napájanie, kompatibilne zarámované moduly zaisťujú, že sa nevyskytnú žiadne ďalšie problémy s BOS a do zadnej časti je perfektné pridaná možnosť zachytenie energie. Čerešničkou na tejto torte bohatej na funkcie je ďalšia jednoduchá skutočnosť, že náklady na bifaciálne moduly Risen sú len o niečo vyššie ako stará garda, čo z nich robí ľahkú voľbu pri rozhodovaní o tom, čo a prečo použiť. "

Spomínaná objednávka na výkon v objeme 1,5 GW od svetovo uznávaného medzinárodného vývojára je dôkazom integrity týchto výkonnostných tvrdení. Obstojí pri kontrole, ktorú môže každý kupujúci použiť na potvrdenie svojho rozhodnutia získať najlepší možný finančný výsledok, a to v krátkom aj dlhom období. Podčiarkuje tiež všeobecne verené presvedčenie, že v roku 2021 bude asi 70% všetkých nových inštalácií IPP migrovať na bifaciálny koncept. A je ľahké pochopiť prečo.

Prinášanie dramatických vylepšení pozitívnych technologických a komerčných atribútov pri minimalizácii negatívov nie je nijaký zlý výkon, ale bifaciálne moduly spoločnosti Risen to robia práve teraz a aj na trhu sú už dnes.

O spoločnosti Risen

Risen Energy je popredný globálny výrobca a dodávateľ vysoko výkonných solárnych fotovoltaických produktov a poskytovateľ riešení pre výrobu energie. Firma má úverový rating "AAA", bola založená v roku 1986 a v roku 2010 sa stala verejne obchodovateľnou spoločnosťou. Jej cieľom je vytvárať pre svojich zákazníkov na celom svete maximálne hodnoty. Solárne fotovoltaické riešenia firmy Risen sú charakteristické technickými a ekonomickými inováciami a neprekonateľnou kvalitou a podporou a patria medzi najvýkonnejšie a súčasne cenovo najpriaznivejšie riešenia v obore. Firma Risen má silné finančné zázemie a kvalitný úverový rating, pôsobí na jednotlivých lokálnych trhoch, kde buduje vzájomne prospešnú spoluprácu so svojimi partnermi a snažií sa maximálne využiť stále sa zvyšujúcich hodnôt zelenej energie .

Related Links

www.risenenergy.com



SOURCE Risen Energy Co., Ltd