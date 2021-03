Spoločnosť Shanghai Electric podpísala zmluvu na výstavbu výskumného centra pre ďalší rozvoj zelenej vodíkovej energetiky v Číne. Toto centrum bude vyvíjať vodíkové palivové články s využitím technológie PEM

ŠANGHAJ, 17. marca 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Shanghai Electric (ďalej len "spoločnosť") (index SEHK: 02727, SSE: 601727), svetová jednotka v oblasti výroby a dodávok zariadení na výrobu elektrickej energie, priemyselných zariadení a špičkový poskytovateľ integračných služieb, spája sily s Inštitútom fyzikálnej chémie Dalian pri Čínskej akadémii vied (ďalej len "Inštitút Dalian"). Spoločne 4. marca začali výstavbu výskumného a vývojového centra pre vývoj vodíkových palivových článkov s využitím technológie PEM (Proton Exchange Membrane - výmena protónov cez membránu). Obe strany podpísali zmluvu o spolupráci pri vývoji a výrobe modulárnych zariadení na výrobu vodíkových palivových článkov technológií PEM s výkonom niekoľko megawattov, vrátane súvisiacich systémov. Tento krok je pre spoločnosť Shanghai Electric výrazným posunom vpred v oblasti vodíkovej energie.

Ako jeden z najväčších čínskych výrobcov energetických zariadení je spoločnosť Shanghai Electric na čele vývoja zelenej vodíkovej energie v rámci čínskej politiky získavania energie z čistých zdrojov. Na oboch tohtoročných plenárnych zasadnutiach boli aktívne prejednávané plány 14. päťročnice, v ktorých vodík zohráva veľmi dôležitú úlohu. Vzhľadom k vládnej podpore a veľkému záujmu priemyselného sektora je rok 2021 pre vodíkovú energiu rokom nula.

V súčasnej dobe spoločnosť Shanghai Electric a Inštitút Dalian uzavreli predbežnú zmluvu o vývoji nových energetických zdrojov a výrobe vodíka elektrolýzou vody. V rámci spolupráce budú obe organizácie skúmať ďalší potenciál výroby vodíka technológiou PEM, snažiť sa o urýchlenie vývoja nových produktov založených na tejto technológii a podporovať priemyselné aplikácie a rôzne scenáre využitia tejto technológie. Navyše budú obidve organizácie spolupracovať s celým energetickým dodávateľským reťazcom pre urýchlenie zavedenia týchto technológií do jednotlivých priemyselných odborov.

Vodíková energia má zo všetkých v súčasnosti dostupných čistých foriem energie ten najväčší potenciál a kľúč k jej širšiemu uplatneniu leží vo výrobe vodíka. V súčasnej dobe sa vodík získava predovšetkým z fosílnych palív, ako vedľajší produkt z niektorých technológií priemyselného čistenia a tiež elektrolýzou vody. Avšak tieto postupy sú spojené s významnými emisiami uhlíka. Rýchly rozvoj výroby vodíka elektrolýzou vody cez PEM v posledných rokoch umožňuje dosiahnuť nulové emisie pri využití existujúcich technológií a predstavuje tak skutočne čistý, zelený zdroj energie. A vodík bude hrať dôležitú a zásadnú úlohu pri plnení čínskych cieľov v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality.

Trhový potenciál výroby vodíka elektrolýzou vody je obrovský. Predpovede naznačujú, že do roku 2050 dosiahne podiel vodíkovej energie na čínskom trhu približne 10%, pričom každoročný dopyt bude tvoriť až 60 miliónov ton, čo je v peniazoch viac ako 10 biliónov čínskych jüanov. Medzinárodná energetická agentúra (IEA - International Energy Agency) vydala v júni 2020 správu s názvom The Hydrogen: Tracking Energy Integration (Vodík: po stopách energetickej integrácie), v ktorej uvádza, že celkový počet energetických projektov využívajúcich vodík získavaný elektrolýzou vody rýchlo rastie. Kým v roku 2010 predstavoval celkový inštalovaný výkon vodíkových energetických projektov 1 MW, v roku 2019 to bolo už viac ako 25 MW. Vodík má potenciál zaradiť sa k zemnému plynu a stať sa energetickým zdrojom, ktorý bude hrať dôležitú úlohu v medzinárodnom obchode a možno zemný plyn dokonca jedného dňa nahradí. V správe organizácie PwC za rok 2020 s názvom The Dawn of Green Hydrogen (Úsvit zeleného vodíka) táto poradenská spoločnosť predpovedá, že do polovice storočia dosiahne výroba vodíka 530 miliónov ton.

Spoločnosť Shanghai Electric sa na vodíkovú energiu zamerala už pred rokmi, a to vzhľadom na obrovský rastový potenciál tejto technológie v budúcnosti a tiež kvôli tomu, aby mohla vstúpiť na trh s pohonmi pre nové vozidlá. V roku 2016 Centrálny výskumný inštitút firmy Shanghai Electric začal investovať do kľúčových systémov pre vývoj palivových článkov a technológií na uchovávanie paliva. V roku 2020 firma Shanghai Electric vyvinula svoj vlastný motor poháňaný palivovými článkami, ktorý má výkon 66 kW a podľa skúšok vykonaných Národným kontrolným strediskom pre motorové vozidlá (National Motor Vehicle Product Quality Inspection Center), je tento motor schopný naskočiť pri teplotách až -30 °C. Tento motor využíva systém rozvodu vodíka, ktorý vyvinula firma Shanghai Electric, a vyniká vysokým výkonom a neuveriteľným ťahom a má veľký potenciál nahradiť benzínové a naftové motory v úžitkových vozidlách.

Ruka v ruke s vývojom technológií sa teraz vodík čoraz viac začína presadzovať v rôznych priemyselných odboroch. Spoločnosť Shanghai Electric využíva príležitosť k svojmu ďalšiemu rastu a k prechodu na čistú, zelenú energiu. Za týmto účelom firma Shanghai Electric založila v roku 2020 špeciálnu divíziu pre vodíkovú energetiku, ktorej cieľom je urýchliť presadzovanie vodíka ako čistého energetického zdroja.

Ako jeden z najväčších výrobcov zariadení pre energetiku v Číne sa spoločnosť Shanghai Electric snaží urýchliť vývoj a presadzovanie nových energetických zdrojov, k čomu využíva svojich schopností v oblasti projektového riadenia, marketingu, investícií a financovania, nákupu a výstavby. Firma stojí na pevných základoch a vlastnými silami spravuje celý dodávateľský reťazec od výroby energie až po chemickú metalurgiu. Skúsenosti firmy Shanghai Electric jej pomáhajú aj pri vstupe do výroby vodíka.

Firma Shanghai Electric v súčasnosti realizuje niekoľko ukážkových energetických projektov založených na využívaní vodíkovej energie, a to najmä na základni Ning-tung Pa-sa, ktorá je jednou zo štyroch čínskych základní, kde sa realizujú moderné chemické projekty. Jedným z energetických projektov, ktorého realizácia na základni Ning-tung Pa-sa prebieha, je "projekt na výrobu a uchovávanie vodíka na energetické účely", ktorý ukazuje výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, jej uchovávanie, výrobu vodíka elektrolýzou a celý priemyselný reťazec zelenej chémie/metalurgie.

V decembri 2020 firma Shanghai Electric podpísala dohodu o spolupráci pri realizácii "projektu na výrobu a uchovávanie vodíka" v Otog Front Banner v autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. Súčasťou tohto veľkého elektrochemického energetického projektu je zariadenie na ukladanie energie a technológie na výrobu vodíka a tento projekt sa stane obrovskou energetickou základňou, ktorá tomuto regiónu pomôže zaistiť spoľahlivé dodávky chladiacich médií, tepla, elektriny, pary a vodíka.

