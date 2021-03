Spoločnosť SHAREit bola v druhom polroku fiškálneho roku 2020 znovu najrýchlejšie rastúcim mediálnym vydavateľstvom v juhovýchodnej Ázii a na Strednom východe

Tento úspech prichádza krátko po tom, čo spoločnosť SHAREit dosiahla v 11. vydaní výkonnostného indexu (Edition XI of the AppsFlyer Performance Index) skvelé výsledky už za prvý polrok fiškálneho roku 2020. Podľa tohto indexu bola spoločnosť SHAREit v uvedenom období tiež najrýchlejšie rastúcim mediálnym vydavateľstvom na strednom východe a v juhovýchodnej Ázii s ohromujúcim rastom za prvý polrok fiškálneho roku 2020 o 160%. Tieto výsledky sú dôkazom jedinečnej kvality aplikácií skupiny SHAREit, vďaka ktorým sa teší veľkej obľube nielen medzi zákazníkmi, ale sú tiež nevyhnutným zdrojom pre vývojárov a predajcov aplikácií.

Karam Malhotra, partner a globálny viceprezident spoločnosti SHREit, povedal: „Hlas užívateľov nebol nikdy hlasnejší ako dnes, pretože tí požadujú možnosť výberu, flexibilitu a chcú mať kedykoľvek a kdekoľvek možnosť prístupu k personalizovanému digitálnemu obsahu na svojich mobilných telefónoch. Naše holistická platforma im ponúka šikovný a jedinečný spôsob objavovania, sledovania a zdieľania obsahu, vrátane hrania hier, a to presne v súlade so zásadami spoločnosti SHAREit, že zdieľanie obsahu má byť bezpečné, pohodlné a bezproblémové. Veľmi nás teší, že sme sa stali najrýchlejšie rastúcim mediálnym vydavateľstvom na Strednom východe a v juhovýchodnej Ázii, je to ďalší dôkaz, že skupina SHREit ponúka flexibilné, autonómne a užitočné riešenia svojim zákazníkom a súčasne pomáha zadávateľom reklamy pri raste ich podnikania, vďaka poskytnutému reklamnému priestoru."

Hlavnou funkciou, ktorú platforma SHREit ponúka, je peer-to-peer prenos súborov, čo užívateľom umožňuje zdieľanie obrázkov, hudby a ďalšieho obsahu s ostatnými zariadeniami, a to bez nutnosti aktívneho pripojenia na Internet alebo Bluetooth. Platformu pre offline peer-to-peer zdieľanie aplikácií (Peer-to-Peer Offline App Sharing) spoločnosti SHREit využíva tiež obchod Google Play, ktorý používateľom umožňuje offline zdieľanie aplikácií a ich pridávanie do príslušnej knižnice, a to s automatickou aktualizáciou po opätovnom pripojení zariadenia k internetu.

SHAREit je tiež komplexná digitálna obsahová platforma, ktorá zákazníkom ponúka hry a služby v oblasti vyhľadávania a konzumácie obsahu. SHAREit má svoje vlastné herné centrum, ktoré ponúka hry v HTML5, herné videá a možnosť stiahnuť si tie najlepšie hry. Herné centrum aplikácie SHAREit ponúka hry všetkých žánrov a má jednu z najväčších databáz hier pre mobilné telefóny od vývojárov z celého sveta.

Platforma SHAREit úspešne využíva obľubu regionálneho obsahu a stala sa rázcestím pre krátke videá, ktoré dobývajú svet a tešia sa stále rastúcej obľube. Skupina SHAREit má globálnu užívateľskú základňu s viac ako 1,8 miliardou užívateľov v zhruba 200 krajinách a regiónoch sveta. V súčasnej dobe má táto aplikácia celosvetovo viac ako 500 miliónov aktívnych užívateľov mesačne.

O spoločnosti SHAREit Group:

SHAREit Group je technologická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom aplikácií a služieb pre spracovanie a sprostredkovanie obsahu. Aplikácie firmy SHAREit Group využíva takmer 2,4 miliardy ľudí na celom svete a skupina pôsobí v 200 krajinách a regiónoch, v 45 rôznych jazykoch. Firma vlastní rad obľúbených nástrojov a aplikácií v oblasti interaktívnej zábavy, ako sú napríklad technológie SHAREit, WATCHit, apod.

Hlavnou aplikáciou, ktorú skupina vyvinula a ponúka, je SHAREit, najväčšia off-line a on-line platforma na svete pre zdieľanie súborov, hier a obsahu určeného na prehrávanie. Celosvetovo túto aplikáciu využíva viac ako 500 miliónov aktívnych užívateľov mesačne (MAU) a má silnú pozíciu najmä v Ázii a Tichomorí, na Strednom východe, v Afrike a Európe.

Podľa analytickej spoločnosti AppsFlyer bola skupina SHAREit Group najrýchlejšie rastúcou mediálnou spoločnosťou v juhovýchodnej Ázii a na Strednom východe za rok 2020 a druhým najväčším svetovým vydavateľom mediálneho obsahu podľa počtu stiahnutí, na základe merania platformy AppAnnie. Skupina má pobočky v Singapure, Indonézii, na Filipínach, v Dubaji a v Juhoafrickej republike.

