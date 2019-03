Spoločnosť Suning.com dosahuje 30,35-percentný medziročný rast v roku 2018

NANJING, Čína, 30. marca 2019 /PRNewswire/ -- Suning.com (002024.SZ), najväčší čínsky inteligentný online-to-offline (O2O) maloobchod oznámil svoje medziročné prevádzkové výnosy dosahujúce 244,96 mld. RMB (36,479 mld. USD), čo predstavuje medziročný nárast o 30,35%. Objem predaja spoločnosti dosiahol 336 miliárd RMB (50,16 miliardy USD), to znamená nárast o 38,39% a čistý zisk prerozdelený medzi akcionárov spoločnosti bol 13,328 miliardy RMB (1,984 miliardy USD).

Silný rast v online aj offline odvetví

V roku 2018 spoločnosť Suning oznámila svoju stratégiu rozvoja inteligentného maloobchodu s cieľom urýchliť obchodnú expanziu na báze online aj offline. Zverejnené finančné údaje predstavujú najlepší výkon čínskej spoločnosti v minulom roku a odhaľujú pozoruhodný výsledok stratégie inteligentného predaja.

Spoločnosť vlastní 11 064 kamenných offline obchodov v Číne, Hongkongu a Japonsku, ktoré napĺňajú rôzne druhy spotrebiteľských požiadaviek vrátane obchodov Suning Retail Cloud Franchise Stores, SuFresh (supermarkety s čerstvými potravinami) a Suning Convenience Stores a Redbaby (obchody s materskými a detskými potrebami).

Obchodný výkon online obchodov spoločnosti Suning.com sa naďalej zlepšuje. V roku 2018 tržby zaznamenali významný nárast o 64,45%, čo je ďaleko nad odvetvovým priemerom, s objemom predaja 208,354 mld. RMB. Počet prihlásených užívateľov dosiahol 407 miliónov.

V roku 2018 sa v rámci strategického partnerstva s firmami RT-Mart, Lotus Market, Auchan spoločnosť Suning zdokonalila aj v manažmente komodít a zvýšila efektívnosť dodávateľského reťazca. Ku koncu roka 2018 sa predaj domácich spotrebičov Suning dostal na 1. miesto na domácom trhu domácich spotrebičov (Čína), keď získal 22,1-percentný podiel na trhu.

Posilnenie logistiky, finančných služieb aj technológií

Spoločnosť Suning realizovala značné investície do výstavby maloobchodnej infraštruktúry, vrátane logistiky, financií a technológií s cieľom skvalitniť služby, produkty a posilniť konkurencieschopnosť na trhu.

Suning Logistics a Tian Tian Express majú celkovú skladovaciu plochu 9,5 milióna metrov štvorcových, ich medziročný nárast dosiahol 38,48% a logistická sieť týchto dvoch spoločností pokrýva 351 krajských miest a 2 858 okresov a krajov.

Finančné služby spoločnosti Suning zaznamenali medziročný nárast objemu transakcií o 55% a celkové aktíva spoločnosti Suning Bank sa v porovnaní so začiatkom roka zvýšili o 116%. V decembri 2018 spoločnosť Suning Financial Services spustila C-cyklus navýšenia kapitálu a rozširovania akcií so zhodnotením po investícií na úrovni 56 mld. RMB (približne 8,34 mld. USD).

V roku 2018 vzrástli výdavky na výskum a vývoj spoločnosti Suning.com medziročne o 80,81% a počet technologických inžinierov sa zvýšil o 52,57%. Na začiatku roku 2019 vznikla spoločnosť Suning Technology Group s cieľom skvalitniť výskum a vývoj v oblasti maloobchodných technológií a lepšie napĺňať ciele inteligentnej maloobchodnej stratégie.

O spoločnosti Suning

Spoločnosť Suning vznikla v roku 1990 a je jedným z popredných obchodných podnikov v Číne s dvoma verejnými spoločnosťami v Číne a Japonsku. V roku 2018 sa spoločnosť Suning Holdings umiestnila na druhom mieste medzi 500 najvýznamnejšími neštátnymi podnikmi v Číne s ročným obratom 80,85 miliardy USD (557,9 miliardy RMB). S ambíciou „dostať sa na čelo ekosystému v rôznych odvetviach podporovaním vysokej kvality života pre všetkých" posilnila a rozšírila spoločnosť Suning svoju základnú činnosť prostredníctvom rôznorodých vertikálnych priemyselných odvetví: Suning.com, Logistika, Finančné služby, Technológia, Realitné služby, Šport, Médiá a Zábava a investície. Spoločnosť Suning.com je uvedená na rebríčku Fortune Global 500 za rok 2018. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.suningholdings.com

http://www.suning.cn/



SOURCE Suning Holdings Group