Spoločnosť ThetaRay dodala banke Banco Santander riešenie proti praniu špinavých peňazí (AML) pre korešpondenčné bankovníctvo

Platforma na báze umelej inteligencie ešte viac zlepší detekciu rizika prania špinavých peňazí

NEW YORK, 5. júna 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť ThetaRay, popredný poskytovateľ riešení pre analýzu veľkých dát na báze umelej inteligencie, podpísala zmluvu s bankou Banco Santander na dodávku riešenia od spoločnosti ThetaRay proti praniu špinavých peňazí (AML) pre korešpondenčné bankovníctvo. Systém bude analyzovať kódy SWIFT, indikátory rizík a údaje o klientoch (zo systémov pre detailné poznávanie zákazníkov - Know Your Customer, KYC) s cieľom zistiť odchýlky od obvyklého stavu, ktoré by mohli signalizovať pranie špinavých peňazí pri vykonávaní transakcií korešpondenčného bankovníctva. Implementácia riešenia začala vo štvrtom štvrťroku minulého roka a globálna implementácia bude dokončená v priebehu nasledujúcich mesiacov.

V rámci tejto spolupráce bude banka Santander využívať špeciálne vytvorenú aplikáciu investigatívneho centra spoločnosti ThetaRay (Investigation Center), určenú pre korešpondenčné bankovníctvo. Platforma zaistí banke Santander kompletný prístup k dátam a súčasne jej umožní vykonávať kontroly a sledovať rozhodovací proces na základe špeciálnych algoritmov.

"Riešenie spoločnosti ThetaRay ešte viac zlepší našu schopnosť detegovať prvé známky prania špinavých peňazí a odhaliť aj dnes neznáme, vznikajúce riziká," povedal Carlos Gutierrez, viceprezident globálnej divízie firemného a investičného bankovníctva banky Santander.

"So spoluprácou so spoločnosťou ThetaRay sme spokojní. Tým, že sme s nimi úzko spolupracovali, sa nám podarilo upraviť riešenie pre naše konkrétne potreby a dohodli sme sa na pláne zavádzania nových funkcií do budúcnosti," povedal Luis Pinedo, viceprezident banky Santander pre riadenie a transformáciu systémov FCCr.

Prelomové riešenie spoločnosti ThetaRay využíva algoritmus strojového učenia na identifikáciu anomálií v kódoch SWIFT a informáciách o zákazníkoch (KYC), ktoré by mohli signalizovať pranie špinavých peňazí. To umožňuje rýchle odhaľovanie podvodných schém a včasnú nápravu.

"Je pre nás veľkou poctou, že tak uznávaná finančná inštitúcia, akou je Santander Bank si zvolila naše riešenie pre prevenciu prania špinavých peňazí (AML) pre korešpondenčné bankovníctvo. Podľa doterajšieho vývoja našej spolupráce sa zdá, že Santander je najlepšia finančné platforma, s ktorou môžeme spolupracovať," povedal generálny riaditeľ spoločnosti ThetaRay, Mark Gazit.

"Spoločnosť ThetaRay dodala nielen aplikáciu pre korešpondenčné bankovníctvo, ale navyše posilnila aj spoluprácu s divíziou strategických online partnerstiev banky Santander a uzavrela rámcovú zmluvu, ktorá pomôže všetkým obchodným jednotkám v rámci celej našej bankovej skupiny urýchliť zavádzanie tejto technológie pre prevenciu prania špinavých peňazí a sprenevery," povedal Mario Aransay, riaditeľ spoločnosti Santander InnoVentures Partnerships.

O banke Banco Santander:

Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN) je popredná finančná inštitúcia so sídlom v Španielsku, ktorá sa zameriava na maloobchodné a komerčné bankovníctvo. Firma bola založená v roku 1857. Má významné zastúpenie na 10 kľúčových trhoch v Európe a na americkom kontinente a podľa trhovej kapitalizácie je jednou z najväčších svetových bánk. Jej cieľom je pomáhať jednoducho, osobne a poctivo ľuďom i firmám, aby prosperovali. Spoločnosť Santander sa snaží budovať zodpovednejšiu banku a na splnenie tohto cieľa si dala niekoľko záväzkov, ako napríklad zisk viac ako 120 miliárd EUR zo "zeleného" financovania v rokoch 2019 až 2025, rovnako ako finančná pomoc viac ako 10 miliónom ľudí v rovnakom období. Ku koncu prvého štvrťroka spravovala skupina Banco Santander aktíva vo výške 3 biliónov EUR, má viac ako 146 miliónov zákazníkov, z ktorých 21,3 milióna patrí medzi stálych klientov a 38,3 milióna medzi zákazníkov, ktorí bankové služby využívajú cez digitálne kanály. Okrem toho má banka 11 900 pobočiek a 195 000 zamestnancov. Za prvý štvrťrok roku 2020 vytvorila banka Banco Santander zisk vo výške 1 977 miliónov EUR, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu minulého roka nárast o 1%.

O spoločnosti ThetaRay:

ThetaRay pomáha klientom z radov veľkých finančných inštitúcií, kybernetickej bezpečnosti a kľúčovej infraštruktúry zvyšovať odolnosť proti praniu špinavých peňazí a zlepšovať včasné zachytenie takýchto aktivít. Jej pokročilé analytické riešenia pracujú nevídanou rýchlosťou, presnosťou a rozsahom a umožňujú klientom riadiť riziká, detegovať schémy prania peňazí, odhaľovať podvody a nevhodné pôžičky, odkrývať prevádzkové problémy a hľadať nové cenné možnosti rozvoja. Viac informácií o spoločnosti ThetaRay nájdete na internetových stránkach www.thetaray.com

