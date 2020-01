Spoločnosť ToJoy prispieva čiastkou 100 miliónov juanov na podporu myšlienky veľkého zdieľania

Hĺbkové zameranie, analýza viacerých strán veľkého zdieľaného hospodárstva

Toto stretnutie pritiahlo pozornosť a účasť Inštitútu priemyselnej ekonómie Čínskej akadémie sociálnych vied, Fakulty humanitných vied a Fakulty sociálnych vied univerzity Tsinghua, Obchodnej školy Renmin a Školy manažmentu univerzity Xi'an Jiaotong. Niet pochýb o tom, že všeobecné zdieľané hospodárstvo sa stalo univerzálnym trendom v medzinárodnej ekonomike a pritiahlo záujem aj vedcov v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Na tomto stretnutí sa konali dva hlavné panely: „Veľká zdieľaná ekonomika a rozvoj jednorožcov" a „Veľká éra zdieľania a súvisiace témy teórie zdieľanej ekonomiky" s cieľom analyzovať všeobecnú ekonomiku zdieľania z hľadiska praktickosti, inovácie a rozvoja. Odborníci z relevantných oblastí sa domnievajú, že koncepcie zdieľania sú v súlade so základným úsilím marxistickej teórie a predstavujú jej inovatívny prístup v kontexte novej éry. Fan povedal, že zdieľané hospodárstvo môže nielen podporovať koordinovaný regionálny rozvoj, ale môže tiež pomôcť vyriešiť konflikty svetového obchodu.

Ge zdôraznil, že všeobecné zdieľané hospodárstvo považuje trvalo udržateľný rozvoj za svoj základ. Je nevyhnutným výsledkom historického vývinu a môže podporovať vzájomné prepojenie vedomostí, zručností, finančných prostriedkov a podnikania a pomôcť vyriešiť problém globálneho trvalo udržateľného rozvoja, ktorý sa stal pôvodnou inšpiráciou pre napísanie knihy Vek veľkého zdieľania.

Na tomto stretnutí debutovalo aj čínske vydanie knihy Vek veľkého zdieľania, ktoré napísal Ge a vydal Tsinghua University Press. Anglická verzia knihy The Age of Great Sharing už bola oficiálne publikovaná a bude preložená do mnohých jazykov, aby si našla cestu k čitateľom v ďalších častiach sveta. Odborníci sa domnievajú, že „platené a rozumné zdieľanie duševného vlastníctva, zdieľanie regionálnych obchodných príležitostí, zdieľanie kapitálových kanálov, zdieľanie tokov značiek a medzinárodného trhu", ktoré navrhol Ge, sú základným kameňom koncepcie veľkého zdieľania. Dá sa povedať, že kniha Vek veľkého zdieľania je základnou prácou Veľkej ekonomiky zdieľania.

Ako povedal filozof Sartre, existencii predchádza podstata. Aj keď koncepcia veľkého zdieľania vznikla len nedávno, čínsky podnikateľský akcelerátor, firma ToJoy presadzuje hlavnú myšlienku tejto teórie už viac ako 30 rokov: pri skúmaní obchodných modelov a rozvoja podnikania spájaním globálnych projektov, kapitálu, talentov, kanálov a trhových zdrojov s cieľom vybudovať globálnu platformu pre posilnenie podnikania ToJoy a pomôcť vzniku jednorožca, jeho hlavnej náplni podnikania, prieniku do sveta a posilneniu postavenia globálnych podnikov.

Okrem sponzorovania prvej ceny „GLASE" s cieľom povzbudiť teoretický výskum a inováciu obchodného modelu v zdieľanej ekonomike organizácia GLASE použije aj 100 miliónov juanov, ktoré darovala spoločnosť ToJoy na skúmanie a hodnotenie úrovní rôznych krajín v zdieľanej ekonomike, aby tento krok získal zaslúženú pozornosť všetkých krajín sveta.

Začiatkom roku 2020 pôsobil Pekingský samit fóra o globálnom zdieľanom hospodárstve ako jarný vánok, ktorý veľké zdieľané hospodárstvo privanie do ďalšieho desaťročia nového hospodárstva. Spoločnosť ToJoy sa bude usilovať o spojenie s ďalšími obchodnými partnermi a rovnako zmýšľajúcimi hráčmi zo všetkých oblastí spoločnosti, aby prispel k veľkej zdieľanej ekonomike.

