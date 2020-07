Spoločnosť Trina Solar predstavila 600W modul Vertex a ešte tento rok plánuje začať výrobu svojich 550W modulov

CHANGZHOU, Čína, 21. júla 2020 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Trina Solar Co., Ltd (ďalej len "Trina Solar" alebo "spoločnosť") predstavila dva 600W fotovoltaické moduly novej generácie značky Vertex. V poslednom štvrťroku tohto roka firma navyše očakáva zahájenie sériovej výroby svojich 550W modulov.

Udalosti, na ktorej boli predstavené 600W fotovoltaické moduly Vertex novej generácie, sa zúčastnili členovia Aliancie pre otvorené ekologické inovácie fotovoltaických modulov s výkonom vyšším ako 600 W (600 W + Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance), vrátane výrobcov a dodávateľov kremíka, substrátových diskov, buniek, modulov, prevodníkových materiálov a ďalších fotovoltaických zariadení.

Dr. Zhang Yingbin, riaditeľ pre produktovú stratégiu a hodnotový manažment firmy Trina Solar, na udalosti povedal: "Moduly Vertex novej generácie využívajú nové, inovatívne technológie, vrátane 210 mm substrátového disku, technológie pre dosahovanie vysokej hustoty slnečného žiarenia a pokročilých zbernicových systémov, čo umožňuje zvýšiť účinnosť o viac než 21%. Navyše vďaka tomu, že nové moduly Vertex využívajú nízke napätie a pritom ponúkajú vysoký výkon, pomáhajú podstatne znížiť prevádzkové náklady. Vďaka tomu, že sme moduly Vertex vyvinuli v spolupráci s hlavnými hráčmi v tomto odbore, veríme, že sa stanú základom novej technologickej platformy, ktorá umožní ďalšie zníženie nákladov na výrobu solárnej energie v širokom spektre aplikácií a ponúknu tak zákazníkom maximálnu hodnotu."

Moduly novej generácie radu Vertex, majú tri hlavné výhody: dajú sa deliť nedeštruktívnym rezaním, využívajú vysokú hustotu slnečného žiarenia a sú postavené na technológii využívajúcej niekoľko rôznych zberníc, fungujú na nízkom napätí, čo zvyšuje výkon jedného modulového reťazca o viac ako 35% a podstatným spôsobom znižujú prevádzkové náklady.

Cao Bo, zástupca generálneho riaditeľa a výkonný viceprezident firmy Trina Solar, povedal: "Aby sme mohli vytvoriť vysoko výkonný modul, ktorý uspeje na trhu a ponúkne rad skvelých funkcií, museli sme pri jeho návrhu vziať do úvahy celý priemyselný a hodnotový reťazec, pričom naším hlavným cieľom bolo ponúknuť našim zákazníkom čo najvyššie hodnoty, vďaka zvýšeniu výkonu a účinnosti výroby solárnej energie. Je pre nás veľkou cťou, že sa nová generácia fotovoltaických modulov radu Vertex, ktorá je postavená na novej technologickej platforme, dočkala uznania od našich hlavných partnerov zo všetkých oblastí fotovoltaického priemyslu. Ako jeden z členov Aliancie pre otvorené ekologické inovácie fotovoltaických modulov s výkonom vyšším ako 600 W (600 W + Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance), sa spoločnosť Trina Solar snaží úzko spolupracovať s ostatnými firmami v odbore a podporovať trvalo udržateľný rozvoj tohto odvetvia."

Odkaz pre stiahnutie fotografie: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/vertex_600.jpg

Popis obrázku: Spoločnosť Trina Solar predstavila 600W modul radu Vertex a v tomto roku očakáva zahájenie sériovej výroby svojich 550W modulov

Zdroj obrázku: Trina Solar

O spoločnosti Trina Solar (688599.SH)

Spoločnosť Trina Solar bola založená v roku 1997 a je popredným svetovým poskytovateľom komplexných riešení v oblasti fotovoltaiky a smart energie. Zaoberá sa výskumom, vývojom, výrobou a predajom fotovoltaických produktov, vývojom solárnych projektov, prevádzkou a údržbou, vývojom a predajom inteligentných mikroprocesorov a multienergetických doplnkových systémov, ako aj prevádzkovaním energetických cloudov. Spoločnosť Trina Solar predstavila v roku 2018 svoju značku Energy Internet of Things (Internet vecí - IoT - v energetike) a iniciovala vznik Aliancie priemyselného rozvoja Trina Energy IoT a Inovačného centra pre IoT v energetike, spolu s významnými podnikmi a výskumnými ústavmi v Číne aj na celom svete. Spoločnosť spolupracuje so svojimi partnermi na budovanie energetického ekosystému IoT a chce sa stať lídrom globálneho energetického priemyslu. V júni 2020 vydala spoločnosť Trina Solar prvé akcie triedy A na Šanghajskej burze (Sci-Tech Innovation Board) a stala sa tak prvou spoločnosťou z odboru fotovoltaických produktov, systémov a smart energie, ktorá je kótovaná na burze cenných papierov v Šanghaji (Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board), ktorá je známa tiež pod názvom STAR MARKET. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.trinasolar.com.

