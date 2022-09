Spoločnosť Vantage oznamuje partnerstvo s UNESCO na podporu vzdelávacích iniciatív v Indii

SINGAPUR, 22. septembra 2022 /PRNewswire/ -- Vantage, medzinárodná platforma na obchodovanie s viacerými aktívami, dnes oznamuje svoje partnerstvo s UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru) ako súčasť svojho sociálneho záväzku posilniť možnosti vzdelávania pre rozvíjajúce sa trhy, ako je India.

Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer at Vantage [L-R]Yen Sim, Global Branding and Communications Director, Vantage, Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage.

V rámci tohto partnerstva spoločnosť Vantage podporuje „Správu o stave vzdelávania v Indii, 2022 – Umelá inteligencia (AI) vo vzdelávaní", ktorá bola dnes predstavená v Naí Dillí v Indii. Správa sa zaoberá množstvom relevantných problémov na priesečníku umelej inteligencie a vzdelávania vrátane potenciálu umelej inteligencie na posilnenie postavenia učiteľov a zlepšenie nášho chápania vzdelávacieho procesu.

Marc Despallieres, hlavný riaditeľ pre Strategy and Trading vo Vantage, sa vyjadril k partnerstvu a povedal: „Naša globálna stopa a prítomnosť na rozvíjajúcich sa trhoch nám poskytli jedinečný pohľad na problémy, ktorým čelia naše komunity. Našim cieľom je podporovať dlhodobé strategické partnerstvo s UNESCO, ktoré spočíva na základoch našich spoločných hodnôt – inklúzie a rovnosti. V pozícii poskytovateľa finančných služieb bolo poskytovanie našej podpory novým technologickým vývojom vo vzdelávaní, ako je napríklad umelá inteligencia vo vzdelávaní a iniciatívy v oblasti digitálnej gramotnosti pre študentov v Indii, prirodzeným prvým krokom na tejto ceste vzdelávania."

Eric Falt, riaditeľ a zástupca UNESCO v Bhutáne, Indii, na Maldivách a na Srí Lanke, hovoril o úlohe umelej inteligencie vo finančnej inklúzii a povedal: „Aj keď sa svet umelej inteligencii možno bráni, je isté, že umelá inteligencia tu zostane. S rozmachom IKT a platforiem digitálneho bankovníctva sa umelá inteligencia stala realitou finančnej inklúzie v Indii. Kvalifikácia a vzdelávanie v oblasti financií sú kľúčom k zlepšeniu ekonomického a sociálneho blahobytu ľudí, najmä žien. Vzhľadom na to sme veľmi radi, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Vantage, ktorá má rovnaké odhodlanie ako my."

Partnerstvo spoločnosti Vantage s UNESCO Naí Dillí spája dve organizácie so spoločnou ambíciou zabezpečiť, aby nikto nezostal pozadu. V nasledujúcich rokoch chce spoločnosť Vantage využiť svoje finančné a technologické znalosti na poskytovanie podpory vzdelávacím iniciatívam UNESCO v Indii zvýšením dostupnosti výučby a poskytovaním výhod vzdelávania tým, ktorí to najviac potrebujú.

Strategické partnerstvo spoločnosti Vantage s UNESCO je ďalším míľnikom na ceste spoločnosti k životnému prostrediu, sociálnej oblasti a správe vecí verejných (ESG), ktorá bola oficiálne spustená v júli 2022. Spoločnosť Vantage spolupracuje s populárnou producentkou digitálnych médií Supercar Blondie na zvyšovaní povedomia o zmene klímy a posilnení postavenia žien počas týždňa pretekov Extreme E na Sardínii v Taliansku. Okrem toho spoločnosť v tomto roku podnikla v spolupráci s UNHCR (vysokým komisárom Organizácie Spojených národov pre utečencov) niekoľko ďalších aktivít v oblasti ESG, medzi ktoré patrí získavanie finančných prostriedkov v hodnote dolára za dolár a celosvetová akcia darcovstva krvi v jej pobočkách.

Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) bola založená v roku 1945. Snaží sa o budovanie mieru a medzikultúrneho dialógu prostredníctvom vzdelávania, vedy, kultúry, komunikácie a informácií. Programy UNESCO prispievajú k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja definovaných v Agende 2030, ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN v roku 2015. UNESCO, ako laboratórium nápadov, pomáha krajinám prijímať medzinárodné normy a riadi programy, ktoré podporujú hľadanie nápadov a výmenu poznatkov.

