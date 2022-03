Spoločnosť Vantage spúšťa propagačnú akciu Affiliate World Cup 2022

Ide o prvú celosvetovú súťaž spoločnosti Vantage pre jej partnerov, ktorá je inšpirovaná svetovo obľúbeným športom – futbalom.

Súťaž Affiliate World Cup 2022 prebieha od 2. marca do 18. decembra 2022, pričom sa konajú dve kvalifikačné kolá pre päť kvalifikovaných regiónov a veľké finále.

Prvá kvalifikácia bude prebiehať od 2. marca do 31. mája, druhá kvalifikácia od 1. júna do 31. augusta. Prvých 10 partnerov z každého regiónu sa dostane do Veľkého finále a tí, ktorí sa umiestnili na prvých 3 pozíciách vo svojich regiónoch, môžu tiež získať až 8 000 USD.

Na konci Veľkého finále, ktoré sa bude konať od 1. septembra do 18. decembra, si najlepší partner odnesie hlavnú cenu 100 000 USD. Výhercovia druhej a tretej ceny získajú 20 000 USD a 10 000 USD.

Súťaž končí 18. decembra 2022, v rovnaký deň ako finále Majstrovstiev sveta vo futbale 2022.

Súťaž AWC 2022 je otvorená pre nových aj existujúcich partnerov so sídlom v oprávnených regiónoch. Partneri, ktorí majú o súťaž záujem, sa môžu do súťaže prihlásiť tu. Uplatňujú sa zmluvné podmienky.

„V spoločnosti Vantage sme hrdí na budovanie obchodného ekosystému, ktorý je efektívny aj inovatívny a prekonáva potreby našich skúsených obchodníkov so zákazníkmi. Veľká časť nášho úspechu spočíva v našich úzkych vzťahoch s našimi partnermi a sprostredkovateľov," hovorí Marc Despallieres, riaditeľ stratégie v spoločnosti Vantage.

„V súčasnosti sme známi tým, že máme jedny z najštedrejších a najflexibilnejších štruktúr provízií a zliav v tomto odvetví a naše odmeny pre AWC 2022 sa z toho nazbierali. Sme nadšení, že sme prví v tomto odvetví, kto organizuje takúto súťaž, aby sme spravodlivo odmenili našich partnerov za tvrdú prácu."

O spoločnosti Vantage

Vantage je globálny maklér s viacerými aktívami, ktorý ponúka klientom prístup k rýchlej a výkonnej službe na obchodovanie s CFD v rámci Forex, komoditami, idexmi a akciami.

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami na trhu. Spoločnosť Vantage má v súčasnosti viac ako 1 000 zamestnancov/pracovníkov vo viac ako 30 globálnych pobočkách.

Vantage je viac ako maklér. Poskytuje dôveryhodný obchodný ekosystém a rýchlejšiu a jednoduchšiu obchodnú platformu, ktorá klientom umožňuje využívať obchodné príležitosti.

Získajte schopnosti obchodovať s trhovými príležitosťami a obchodujte inteligentnejšie @vantage.

