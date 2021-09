Spoločnosť Winner Medical oslavuje výročie 30 rokov od založenia a naďalej sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj

Záväzok začína pri surovinách pre výrobu. Všetky výrobky Purcotton, dcérskej spoločnosti Winner Medical, sú vyrobené z bavlny. Bavlna ako jedno z najudržateľnejších prírodných vlákien potrebuje iba šesť mesiacov od zasadenia na zber. Bavlnené výrobky sú prirodzene biologicky rozložiteľné do 3 mesiacov a slúžia ako organické hnojivo bez zbytočného zaťaženia životného prostredia. Okrem toho je bavlna jednou z plodín, ktoré sú najodolnejšie voči suchu a jej pestovanie spotrebuje iba 2,3% vody nutnej pre poľnohospodársku produkciu a zaberie 3% súvisiacich obrábaných plôch, pričom predstavuje 36% svetovo vyrobených vlákien a zároveň bojuje proti erózii pôdy a dezertifikácii.

Spoločnosť Winner Medical si je plne vedomá svojej zodpovednosti za ochranu životného prostredia, a preto dôsledne minimalizuje negatívne dopady v tejto oblasti počas výrobného procesu svojich výrobkov nahradzovaním uhlia zemným plynom, recykláciou vody a ďalšími opatreniami. Vďaka neustálej optimalizácii výrobných procesov a technológií sa podarilo znížiť spotrebu energie a zdrojov a vytvoriť tak spoločnosť šetrnú k životnému prostrediu. Spoločnosť Winner Medical sa zaviazala poskytovať zákazníkom odborné znalosti a skúsenosti ako dôveryhodný líder v odbore, ktorý si drží svoje základné princípy, že "kvalita má prednosť pred ziskom".

V apríli tohto roku predstavila spoločnosť Winner Medical svoju prvú výročnú správu o spoločenskej zodpovednosti, ktorá komplexne opisuje postupy a úspechy spoločnosti v oblasti kritérií environmentálneho, sociálneho a korporátneho riadenia (ESG). Od začiatku roka 2021 prebiehajú prieskumy, ktorých cieľom je vypočítať hodnotu spotreby energie, úspory energie a opatrenia na ochranu životného prostredia v celej spoločnosti vrátane dcérskych spoločností. Zozbierané údaje sa používajú na formuláciu realistického a merateľného časového rámca pre ciele spoločnosti v oblasti maximálnych emisií uhlíka a uhlíkovej neutrality. Spoločnosť zaviedla a integrovala koncept znižovania emisií do celého svojho dodávateľského reťazca.

O spoločnosti Winner Medical

Spoločnosť Winner Medical Co., Ltd. (Kód pre obchodovanie na burze: 300888) bola založená v roku 1991 so sídlom v čínskom Šen-čene a v súčasnosti je široko zameranou zdravotníckou spoločnosťou, ktorá realizuje koordinovaný rozvoj zdravotníckeho a spotrebiteľského sektora prostredníctvom svojich troch hlavných značiek: "Winner", "Purcotton "a" PureH2B ". Spoločnosť sa zaviazala poskytovať užívateľom a spotrebiteľom kvalitnejšie životné voľby a vytvárať hodnoty pre lepší život.

Spoločnosť Winner má 30 rokov skúseností s výrobou zdravotníckych potrieb a je poprednou značkou zdravotníckeho spotrebného materiálu na čínskom trhu a zároveň značkou s globálnou víziou. Purcotton ako značka tovaru dennej potreby zdedila 30-ročné skúsenosti spoločnosti s výrobou zdravotníckych potrieb. Cieľom značky, ktorá používa ako surovinu čistú bavlnu, je vytvoriť rad špičkových bavlnených výrobkov dennej potreby, ktoré sú zdravé, pohodlné a šetrné k životnému prostrediu. PureH2B predstavuje platformu, ktorá spotrebiteľom ponúka vybrané kvalitné, zdravé a krásne veci z celého sveta.

