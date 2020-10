Spoločnosť Wonderful® Pistachios oslávila narodenie "Pistácie", prvého zeleného šteňaťa na svete s týmto menom tak, že každému obyvateľmi talianskeho mesta, kde sa toto šteňa narodilo, darovala pistácie zadarmo, pričom majiteľ tohto šteňaťa získa navyše doživotnú dodávku pistácií zadarmo

Spoločnosť Wonderful ® Pistachios darovala pistácie každému obyvateľmi mesta Pattada, ktoré sa nachádza na talianskej Sardínii a majiteľ zeleného šteňaťa navyše získal doživotnú bezplatnú dodávku pistácií

LOS ANGELES, 28. októbra 2020 /PRNewswire/ -- Nezabudnuteľný pes si zaslúži nezabudnuteľný darček. Spoločnosť Wonderful® Pistachios 24. októbra 2020 oznámila svoj plán darovať balenie pistácií Wonderful pistachios všetkým obyvateľom mesta Pattada na talianskej Sardínii na oslavu narodenia prvého zeleného šteňaťa na svete pomenovaného "Pistácia (Pistachio)". Firma tiež darovala doživotnú bezplatnú dodávku pistácií Wonderful pistachios pánovi Cristianovi Malloccimu, hrdému majiteľovi tohto psa, ktorý prevádzkuje malú farmu v meste Pattada.

Správa o narodení Pistácie sa rýchlo rozšírila do celého sveta a aj keď je farba šteňaťa len dočasná, zelená je symbolom šťastia a pán Malloc tak jeho narodenie považuje za záblesk nádeje v tejto ťažkej dobe. Spoločnosť Wonderful pistachios nie je v reklamnej brandži žiadnym nováčikom a v minulosti spolupracovala pri propagácii svojich pistácií Wonderful pistachios aj s tými najvýznamnejšími hollywoodskymi umelcami.

"Veľmi nás teší pozornosť a radosť, ktorú toto nové zelené šteňa pomenované Pistácia (Pistachio) robí všetkým ľuďom, ktorí majú pistácie radi, a tiež nášmu skvelému tímu vo firme Wonderful pistachios," povedal Adam Cooper, viceprezident firmy The Wonderful Company pre marketing. "Rovnako ako pán Mallocci sa aj my domnievame, že zelená je farba nádeje a šťastie, a pretože chceme, aby sa Pistácia stala maskotom nášho tímu, radi by sme naše nadšenie z jeho narodenia vyjadrili darovaním pistácií Wonderful pistachios všetkým 3000 susedom pána Mallocciho."

Pistácie Wonderful pistachios sa predávajú buď v škrupinke alebo vylúpnuté (Wonderful pistachios No Shells) a sú k dispozícii v príchutiach medová (Honey Roasted) a chili (Chili Roasted).

O značke Wonderful Pistachios

Wonderful pistachios je najväčším spracovateľom a predajcom pistácií na svete. Firma sídli v Central Valley v Kalifornii a naše orechy nepochádzajú z geneticky upravených plodín (máme certifikáciu Non-GMO Project Verified) a predstavujú pre spotrebiteľov na celom svete zdravú a chutnú pochúťku. Naše orechy sa predávajú v obchodoch po celej krajine a aj online, a to pod značkou Wonderful® pistachios. Viac informácií nájdete na webových stránkach getcrackin.com alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook , Instagram , a Twitter .

Wonderful pistachios je súčasťou skupiny The Wonderful Company, súkromnej firmy s hodnotou 5 miliárd dolárov, ktorá vlastní ikonické značky, ako sú napríklad Wonderful® Halos®, FIJI® Water, POM Wonderful®, JUSTIN® Wine a Teleflora®.Viac informácií o spoločnosti The Wonderful Company nájdete na webovej stránke www.wonderful.com alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook , Twitter a Instagram . Našu aktuálnu správu o spoločenskej zodpovednosti si môžete prečítať na webovej stránke www.wonderful.com/csr .

O spoločnosti Wonderful Company

Spoločnosť The Wonderful Company so sídlom v Los Angeles je súkromnou firmou s hodnotou 5 miliárd dolárov, ktorá prostredníctvom svojich ikonických spotrebných značiek podporuje zdravie celosvetovej populácie. Firma na celom svete zamestnáva 10.000 ľudí, ktorí pre zákazníkov z celého sveta zabezpečujú dodávky tých najčerstvejších a najkvalitnejších pistácií, citrusových plodov a granátových jabĺk. Okrem toho firma predáva tú najlepšiu balenú vodu a najkvalitnejšie vína a vytvára tie najfarebnejšie kytice, ktoré potešia vaše srdce. Náš podiel na trhu, je najlepším dôkazom toho, že sa naše poslanie darí napĺňať: značka Wonderful Pistachios® je najpredávanejšou značkou pistáciových orechov v Amerike a súčasne patrí medzi najobľúbenejšie a najpredávanejšie pochutiny na trhu; značka Wonderful® Halos® je najpredávanejšou značkou mandarínok a pomarančov v Amerike; značka POM Wonderful® je najpredávanejšou značkou 100%-ných granátových jabĺk v Amerike; značka FIJI® Water je najpredávanejšou značkou balenej vody v Amerike; značka JUSTIN® Wine je najpredávanejšou značkou vína Cabernet Sauvignon v Kalifornii a značka Teleflora® je najväčšou kvetinovou donáškovou službou na svete.

Prepojenie spoločnosti Wonderful Company so spotrebiteľmi má za cieľ podporovať zdravie a vracať niečo späť spoločnosti. Spoločnosť má dlhodobý záväzok v oblasti sociálnej zodpovednosti. Medzi jej snahy patrí viac ako 1 miliarda dolárov investovaná do udržateľnosti životného prostredia; 65 miliónov dolárov na charitatívne účely, vzdelávacie iniciatívy a inovatívne programy v oblasti zdravia a wellness každý rok; a 143 miliónov dolárov na výstavbu dvoch areálov charterových škôl v kalifornskom Central Valley.

Viac informácií o spoločnosti The Wonderful Company nájdete na webovej stránke www.wonderful.com alebo nás sledujte na sociálnych sieťach Facebook , Twitter a Instagram . Našu aktuálnu správu o spoločenskej zodpovednosti si môžete prečítať na webovej stránke www.wonderful.com/csr .

