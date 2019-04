Spoločnosť Young Living menuje Irvina Bishopa ml. do pozície výkonného viceprezidenta pre digitálne a strategické plánovanie

„Irvin sa už v našej firme osvedčil ako skvelý líder. Vďaka nemu sa podarilo počas minuloročných výpredajov Black Friday napriek rekordným obratom zaistiť bezproblémový priebeh nákupov všetkých našich zákazníkov," uviedol Jared Turner, prezident and vedúci prevádzky spoločnosti Young Living. „Irvin zohral veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe systému bezproblémovej online registrácie a skvalitňovaní riešení pomocou inovácií pre nových členov."

Irvin Bishop nastúpil do spoločnosti Young Living v roku 2018 ako viceprezident pre digitálne stratégie. Dnes už má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti digitálneho marketingu, starostlivosti o spotrebiteľa a technológií. Od svojho vstupu do spoločnosti pracuje na digitálnej automatizácii globálnej reklamy a propagácie spoločnosti, posilnení nástrojov pre distribútorov a zvýšení spoločenskej prestíže.

Pred nástupom do spoločnosti Young Living získal Irvin Bishop mnoho ocenení za svoje inovácie pri práci vo firmách ako je Coca-Cola a AT&T. Ako vedúci oddelenia digitálneho marketingu značky Coca-Cola viedol reklamné kampane počas Svetového pohára FIFA, olympijských hier či ligy Super Bowl. Pre Irvina je dôležitá jednotná tímová práca posilňujúca individuálny rozvoj, otvorená komunikácia, jasná spoločná vízia a tvorba stimulujúceho pracovného prostredia.

„Young Living je spoločnosť, ktorá si stojí za tým, čo povie," povedal Irvin. „Je to jedna z mála firiem, ktoré dôsledne dokazujú svoj záväzok voči zdraviu a wellness. Teším sa na plnenie a prekročenie prísľubov Záväzku 5x5 rozšíriť každý rok naše produkty na päť nových trhov a získať ďalších 5 miliónov členov v priebehu nasledujúcich piatich rokov."

Viac informácií o globálnom vedúcom tíme spoločnosti Young Living nájdete na webovej stránke: YoungLiving.com.

